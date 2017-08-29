«Про любовь. Только для взрослых»: Подрастешь - поймешь

В Москве снова лекция про сексуальную жизнь - приехал заморский профессор (Джон Малкович), послушать которого в торговый центр пришли все влюбленные Москвы. Например, воспитанная строгой матерью с Ближнего востока полицейская (Равшана Куркова), у которой завязался роман со случайным встречным (Александр Паль). Или самовлюбленная главная звезда российского кино (Максим Матвеев), чью сперму хочет заполучить богатая бездетная пара (Федор Бондарчук и Виктория Исакова). А вот - заскучавшая в 15-летнем браке пара (Анна Михалкова и Федор Лавров), которая решает попробовать что-то новое и выбирает свингерство с парой помоложе (Владимир Яглыч и Лукерья Ильяшенко). Не обойдется и без подростков - девушка (Ясмина Омерович) будет изо всех сил пытаться потерять девственность, примеряясь в частности к другу отца (Гоша Куценко). Но всё закончится хорошо - и любовь устоит или возникнет.
Строго говоря, и первая «Про любовь» успешно проходила по ведомству приятного пузырящегося кино, которое не лезло, куда не следует, и всячески остроумно описывало жизнь столицы, демонстрируя кинематографичность Москвы. Стоило авторам этой легковесной конструкции начать хмурить лоб и касаться более сложных сцен из интимной жизни, как обаяние сменилось вымученностью. «Только для взрослых», вторя подзаголовку, изо всех сил эту взрослость симулирует, но больше напоминает школьные байки «про это». Если уставшая женщина в браке - то учительница, которая встретит в свингерской ложе, само собой, не слишком умную ученицу. Если пара не может завести детей, то, разумеется, они помчатся к суперзвезде, а если девочка мучается от девственности, то будет забавно обратиться к другу семьи.
Бородатая ситкомовская анекдотичность напрочь вытравливает из альманаха всю ироничность, искренность и доверительность, которые были не только у Меликян, но и в предыдущих фильмах всей режиссерской группы (примечательно, что все они в разное время участвовали в «Кинотавре»). Персонажи Нигины Сайфуллаевой перекочевали из чуть более убедительного пилота «Деток». Прославившиеся «Интимными местами» Меркулова и Чупов почем зря комикуют на тему БДСМ, опасаясь о ней сказать хоть что-то, не вписывающееся в рамки принятого в обществе ёрничания. Так проявляется главная проблема «Только для взрослых» - вынужденное или незаметное самим авторам ханжество, маскируемое под молодецкую удаль. Выходить же к зрителю с месседжем, что не просто все занимаются сексом (и это нормальное свойство организма), а все обязаны быть на нём попросту помешаны - какая-то подростковая глупость, которая благополучно душит и без того тлеющую дискуссию вокруг сексуальности в российском обществе.
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