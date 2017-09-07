Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Оно»: У меня так брат умер

Рецензии на фильмы >>
7 сентября 2017
Хоррор взросления по Стивену Кингу

«Оно»: У меня так брат умер

1989-ый, провинциальный городишко Дерри, штат Мэн. В обшарпанном кинотеатре показывают то «Бэтмена», то «Смертельное оружие 2», то «Кошмар на улице вязов 5», но самое страшное творится с местными детьми. К ним является плотоядный танцующий клоун Пеннивайз (демонический Билл Скарсгард с обильным слюноотделением), после встречи с которым некоторые мальчишки и девчонки уже никогда не увидят на большом экране страшилок и не пробегут по улице в дождь, преследуя кораблик.

Взрослые списывают всё на плотный поток несчастных случаев (что с этими детьми только не приключится!), а Пеннивайз начинает являться группе друзей, именующих себя «клубом неудачников». Входят туда любимые жертвы школьного хулигана Генри Бауэрса (Николас Хэмилтон) - заика Билли (Джейден Либерер), чей брат год назад пропал при странных обстоятельствах, озабоченный и говорливый Ричи (Финн Вулфард из «Очень странных дел»), болезненный мальчуган Эдди (Джек Грейзер) и еврей Стэнли (Уайатт Олефф). Вскоре к ним примкнут еще трое - дородный новичок Бен (Джереми Рэй Тейлор), красивая девочка с репутацией шлюхи Беверли (Софиа Лиллис) и сирота-афроамериканец на домашнем обучении Майк (Чоузен Джейкобс), которого заставляют работать на скотобойне. Всемером и не рассчитывая на помощь взрослых, они начнут борьбу с демоном американской провинции.

«Оно»: У меня так брат умер

Упитанный роман Стивена Кинга «Оно», написанный на излете кокаиновой зависимости в 1986-м, оперативно экранизировали для американского телевидения в 90-м. Тим Карри в роли зловещего Пеннивайза, полтора часа на детство героев и столько же - на ту часть романа, где повзрослевший «клуб неудачников» вынужден снова бороться с отбившимся от рук клоуном. Четверть века спустя материалом заинтересовался режиссер Кэри Фукунага, постановщик первого сезона «Настоящего детектива». Однако студии не понравилась его идея сделать четырехчасовой фильм, сохранив самые спорные сцены романа (педофилию и подростковую оргию, например), - и с Фукунагой попрощались. В итоге «Оно» снял аргентинец Андреас Мускетти, один из когорты протеже Гильермо Дель Торо, зарекомендовавший себя сносным хоррором «Мама».

В итоге «Оно» - первая часть дилогии, где подробно описывается детство персонажей и их схватка с Пеннивайзом, который еще вернется через двадцать семь лет (то есть в экранном 2016-м). События книги перенесены в более понятные и интересные для хоррора 80-е, Мускетти умело нагнетает и жонглирует детскими страхами, а ансамбль юных артистов (главное открытие - Софиа Лиллис) ничуть не уступает Скарсгарду, который, конечно, в дубляже не так изобретательно интонирует, как в оригинале, но с таким гримом это и не смертельно.

«Оно» вообще получилось очень графичным - достаточно взглянуть на постеры: полумесяц головы клоуна, сжавшийся желтый дождевичок, горящий красной тревогой шар. Мускетти и костюмеры ловко подчеркивают то, что зритель должен запомнить, - и память угодливо выдавливает сумбурный, слишком торопливый пролог и некоторые длинноты, намекающие на то, что для многословной прозы Кинга лучший формат - это сериал. Не случайно в этом году лучшей его экранизацией рискует стать многосерийный «Мистер Мерседес».

«Оно»: У меня так брат умер

Тема памяти станет ключевой и во втором, взрослом фильме (если он будет), для первого же «Оно» гораздо важнее противопоставление ужаса мистического и ужаса повседневного. В 1986-м Кинг подробно описывал американский вариант «Нелюбви»: в городке Дерри с детства ломали хребет всем «другим» - от женщин до гомосексуалов, от заик до афроамериканцев. Жестокие уроки «нормальности» доводили детей до неврозов, которые благополучно переносились во взрослую жизнь.

В отличие от экранизации 1990-го, где обсуждается абстрактное насилие над детьми, у Мускетти консервативное адище раскрыто с дотошностью Звягинцева и принимает конкретные формы: одного ребенка корежит религиозное воспитание, другого - гиперопека матери, история Беверли отдает сексуальным насилием. Как и у Кинга, самое страшное тут не демоническая сущность в канализации (хотя Пеннивайз отдувается за кровавые и жестокие сцены), а повседневное - школьное и домашнее - насилие, которое принято не замечать. Улыбчивый клоун с острыми зубами в этом смысле идеальный символ ненавязчиво изуродованного детства и этой взрослой слепоты. В одиночку такую гадину не одолеть, нужно, конечно, взяться дружно.

«Оно» в прокате с 7 сентября.

00:00 / 00:00
РЕКЛАМА

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноХоррорЭкранизация
персоны
Тим КарриСтивен КингБилл СкарсгардГильермо дель ТороСтивен Уильямс
фильмы
МамаОноОчень странные дела

фотографии >>
«Оно»: У меня так брат умер фотографии
«Оно»: У меня так брат умер фотографии
«Оно»: У меня так брат умер фотографии
«Оно»: У меня так брат умер фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Борис Бархатов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Паскаль Греггори
Мацей Козловский
Томас Кречман
Питер Селлерс
Мартин Фриман
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Секс-Трип
комедия, фэнтези
США, 2016
Твоё имя
мелодрама, фэнтези
Япония, 2016
Удача Логана
боевик, комедия
США, 2017
Гоголь. Начало
детектив, мистика, приключения, триллер
Россия, 2017
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Хэвенхёрст
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Вышибала: Эпический замес
комедия, спортивный фильм
Канада, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью