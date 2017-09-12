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Рецензии на фильмы «Напарник»: Однажды на земле родился необычный малыш Александр Петров и Сергей Гармаш вселились в тело ребенка из Владивостока

Новости кино Пэтти Дженкинс официально утверждена на режиссёрский пост «Чудо-женщины 2» Благодаря удачному контракту с Warner Bros. она станет самой высокооплачиваемой женщиной-режиссёром в истории кино.

Новости кино У «Невероятных приключений итальянцев в России» Эльдара Рязанова появится продолжение Съёмки сиквела стартуют летом 2018 года.

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