«Уотергейт. Крушение Белого дома»: Глубокая глотка политического скандала

фото: Кадр из фильма "Уотергейт. Крушение Белого дома"/кинокомпания MEGOGO



фото: Кадр из фильма "Уотергейт. Крушение Белого дома"/кинокомпания MEGOGO

00:00 / 00:00 РЕКЛАМА

За пять месяцев до очередных президентских выборов, на которых, как теперь известно, все же будет переизбран на второй срок Ричард Никсон, умирает глава Федерального бюро расследований Джон Гувер, управлявший ФБР с 1924 года. Несмотря на то, что ФБР определяют нового директора, главным человеком там остается Марк Фелт, заместитель Гувера, тоже отслуживший в бюро без малого тридцать лет. Фелт в исполнении изрядно состаренного Лиама Нисона оказывается в центре борьбы между ФБР и ЦРУ, обострившейся на фоне предвыборной кампании. Уотергейтский скандал – единственный случай в истории США, который привел к прижизненной отставке президента – вот-вот нарушит и без того шаткое политическое равновесие, журналисты The Washington Post обретут славу и – редкий случай – действительно самым прямым образом повлияют на ход истории, а информатор с нелепым псевдонимом «Глубокая глотка» окажется предтечей Эдварда Сноудена.Захватывающая политическая борьба и история с прослушкой всех и вся органами безопасности, кажется, не исчерпает себя никогда. Уотергейтский скандал не единожды становился киносюжетом, но всякий раз это был политический триллер – захватывающий, даже остросюжетный, как, например, картина « Вся президентская рать ». Нынешний фильм, несмотря на адаптированное для российского проката название (в оригинале Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House), это все-таки монодрама, в каком-то смысле байопик Марка Фелта – ключевого персонажа этого политического события.Сценаристкак режиссер дебютировал в 2013 году, сняв фильм «Парклэнд» об убийстве Джона Кеннеди. Та картина участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля, призов, правда, не получила, но продемонстрировала безусловный талант Ландесмана к воспроизведению ключевых для американцев историй в игровом кино средствами, скорее, документалистики. В «Парклэнде» он не пытался играть в детектива и, как многие коллеги, расследовать убийство американского президента, он лишь показал события того трагического дня с разных точек – глазами фотографа, врача, жены Кеннеди. Довольно сухо, но вполне документально. В «Уотергейте» режиссер (он же и автор сценария) пошел по схожему пути. Он построил Уотергейтский скандал вокруг фигуры Марка Фелта, взяв за основу его книгу, и представил многолетнего замглаву ФБР как человека, своими ресурсами пытающегося участвовать в борьбе политических сил разного веса. Без драмы, трагедии, с почти всегда холодным выражением лица функционера. Фелту, которому после смерти Гувера уже грозит скорая пенсия, хочется сделать что-то значимое. Но внести имя в историю получается только той самой «Глубокой глоткой».Новый «Уотергейт» совершенно лишен амбиций стать захватывающим политическим триллером. Это, скорее, хроника – пусть и сыгранная неплохим актерским составом, в котором явно (и совершенно точно с большими амбициями) солирует Лиам Нисон. Британский актер на этот раз не бегает с пистолетом, не пытается освободить заложников, не участвует в скоростных погонях. Он удивительным образом вписывается в роль «серого кардинала» надвигающейся политической революции. Зачесанные седеющие волосы, скупая мимика и уставшие глаза добавляют актеру возраста, но позволяют увидеть на экране совершенно неожиданного Нисона. Не бравого героя, спасающего мир, а невольно погрязшего в политических распрях чиновника, который по-настоящему искренне переживает только за дочь, уехавшую из дома в неизвестном направлении. И работа Нисона, пожалуй, главное достоинство нового «Уотергейта». Уотергейт. Крушение Белого дома » в прокате с