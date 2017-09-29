«Уотергейт. Крушение Белого дома»: Глубокая глотка политического скандала

ревью

На Бродвее создадут мюзикл по «Красотке»

У Хабенского появился двойник в трейлере фильма «Селфи»

Никита Михалков признался, что просто пошутил

Российские фильмы «Невод» и «Турецкое седло» включены в конкурс Варшавского кинофестиваля

Криминальная мелодрама с прекрасными актерами, но скучным содержанием

История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века — Альберто Джакометти.

Фестивальная колонка

КРОК-2017: А когда на море качка

Анимационный фестиваль КРОК: до любви, после шторма, во время ветра и еще немного хулиганства