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«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса

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3 октября 2017
Шайа Лабаф играет и не проигрывает

«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса

Канун Уимблдона 1980 года – одного из самых напряженных поединков за всю историю главного теннисного турнира. В британскую игру для джентльменов вошел талантливый американский хам Джон Макинрой (Шайа Лабаф), которого за бесконечные споры с судьями ненавидят примерно все жители чопорной Англии. В финале ему предстоит сразиться с четырехкратным победителем Уимблдона, первой ракеткой мира со стальными нервами, немногословными комментариями для прессы и практически без эмоций на корте, но любимчиком публики Бьорном Боргом (Сверрир Гуднасон). Словно Онегин и Ленский, они входят в безжалостный поединок, где для каждого, несмотря на то, что им нет еще и тридцати (а с точки зрения понимания возраста даже в спорте, от пушкинских времен к концу XX века все-таки был сделан шаг вперед), важна победа. Борг не умеет проигрывать. Макинрой мечтает наконец завоевать главную теннисную награду в мире.

«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса

Стильно снятая датским режиссером Янусом Мецем, на счету которого несколько серий «Настоящего детектива», спортивная драма «Борг/Макинрой» делает существенный шаг вперед для фильмов подобного жанра. Четкий монтаж и продуманная структура картины не дает впасть ленте в излишний пафос и пошлый драматизм, обычно свойственный спортивным байопикам. Тут не мешают даже постоянные флэшбеки про детство главных героев. В первую очередь потому, что являются не просто экранизацией строк из википедии, а работают именно на объемность характеров. «Борг/Макинрой» по большому счету уходит от стандартного противостояния двух спортсменов и желания удивить зрителей, даже знающих исход поединка (хотя все спортивные сцены сняты с большим мастерством и отличным звуковым сопровождением). «Борг/Макинрой» – фильм про противостояние характеров, непростых, сформированных вследствие долгих лет занятия спортом, фильм про принятие себя и своей работы и про испытание славой.

«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса

Юные актеры и, конечно, Гуднасон с Лабафом полностью работают именно на эту цель. Шведа Сверрира Гуднасона публика знает мало, но его утонченная нордическая внешность как нельзя лучше подходит для знаменитого «Айс-Борга». Лабаф, прославившийся в последнее время странными выходками и всевозможными перформансами, также органично выглядит в роли невротичного скандалиста Макинроя. Его прототип, настоящий теннисист, говорят, обиделся, что создатели «Борга/Макинроя» не посоветовались с ним, выпуская ленту в прокат, да и вообще сказал, что «фильм мог бы быть намного лучше». Судя по всему, герой Лабафа намного приятнее реального Макинроя.

«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса

Теннисисты на экране - полная противоположность не только на ринге, но и в жизни, в том числе и в юные годы. Своенравный Борг-подросток то и дело ругается с тренером, его даже исключают из местной теннисной секции и говорят, что теннис вообще не для такого взбалмошного парня. Не было бы у Борга столь впечатляющей карьеры, если бы не случайно увидевший его тренер Леннарт Бергелин (отличный Стеллан Скарскгард), который и превратил неугомонного подростка в хладнокровную легенду тенниса. Герой Лабафа напротив – в детстве мальчик-отличник, затюканный требовательными родителями, – весь свой пылкий нрав демонстрирует только на корте, причем уже во взрослом возрасте. Работа с характером, создание нового взрослого образа – одна из основных тем «Борга/Макинроя». Теннис – это не просто физика тела, это и математический расчет не только для угла подачи, но и для подачи самого себя профессиональному сообществу и требовательным зрителям. Игра для джентльменов, достичь успеха в которой под силу далеко не всем. У Бьорна Борга и Джона Макинроя это получилось.

«Борг/Макинрой» в прокате с 5 октября.


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«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса фотографии
«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса фотографии
«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса фотографии
«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса фотографии
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