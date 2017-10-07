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«Жизнь впереди»: Класс коррекции

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7 октября 2017
Светлана Ходченкова стала одноклассницей Александра Паля

«Жизнь впереди»: Класс коррекции

На прием к гинекологу приходит примерная семьянинка Маша (Ольга Медынич), врачом неожиданно оказывается ее бывший одноклассник Сережа (Егор Корешков), для которого Маша была первой и, кажется, единственной любовью. Вспоминая о школьной жизни, Маша сообщает Сереже, что умер их одноклассник – тихоня Леха с последней парты. Вместе они едут на малую родину, чтобы проводить товарища в последний путь, и уже в поезде встречают бывшего первого парня класса (Павел Прилучный) со сногсшибательной южной красавицей. Также на похороны едут когда-то сидевший за одной партой с Лехой хулиган (Артур Смольянинов), теперь проповедник секты, успешный бизнесмен (Денис Шведов), над которым в школе издевались, и мечтающая выйти замуж Галя (Юлия Александрова), которая все годы, прошедшие с выпуска, не расставалась с лучшей подругой (Валерия Кожевникова), уже успевшей родить двоих детей и ожидающей третьего. К неловкой похоронной процессии неожиданно присоединяется и главная звезда класса Люда (Светлана Ходченкова), после школы уехавшая в Европу работать моделью, но так и оставшаяся в сердце неудачника Гены (Александр Паль). Из прощания с тихоней-одноклассником и уходящей молодостью похороны превращаются еще и в череду странных выяснений отношений – у каждого из одноклассников куча проблем и комплексов родом из школьной жизни.

«Жизнь впереди»: Класс коррекции

«Жизнь впереди» Карена Оганесяна имела все шансы стать симпатичной комедией про встречу бывших друзей (ну или врагов, как выясняется ближе к концу фильма). Однако в итоге превратилась лишь в набор сценок из жизни условных 35-летних – комических и трагических, но совершенно необязательных к просмотру. Когда съемки фильма еще шли, сообщалось, что сценаристом картины был Жора Крыжовников, однако в финальном варианте «Жизни впереди» сценаристы в титрах не указаны. Что, впрочем, вполне логично, так как у фильма, кажется, нормального сценария и не было. Сделать полноценную комедию – пусть и с приставкой «траги» – нельзя, просто смонтировав набор эпизодов с участием популярных актеров.

Кастинг у фильма Оганесяна действительно впечатляющий. Здесь – весь цвет отечественного кинематографа, плюс Сергей Бурунов в роли физрука и Максим Виторган, сыгравший мужа одной из «одноклассниц». Однако поверить в то, что все «бывшие школьники» могли учиться вместе довольно сложно, особенно когда фильм концентрируется на взаимоотношениях героев Александра Паля и Светланы Ходченковой. Про персонажей Шведова и Смольянинова создатели «Жизни впереди» забывают примерно на половину фильма. Внимание рассеивается не только у съемочной группы, но и у зрителей, которым приходится старательно наблюдать за перипетиями одноклассников, не понимая, кому же из них уготовлена главная роль, у кого жизнь еще действительно впереди. Хотя, возможно, перед создателями такой цели и не стояло.

«Жизнь впереди»: Класс коррекции

Все персонажи фильма – жертвы несчастливой школьной жизни, ее они винят в многочисленных неудачах и по прошествии 15 лет после выпуска. Скучный брак, измены, плохая работа, алкогольная зависимость, отсутствие детей, связи с криминалом – все это, согласно «Жизни впереди», родом из детства и тяжелого пубертата. Откуда и столь же удручающий, как сценарий, саундтрек картины, в котором незатейливо смешались «Чунга-чанга» и «Тучи». Популярную на излете 90-х композицию группы «Иванушки Intarnational» под музыкальное сопровождение из динамика телефона в фильме исполняет Александр Паль. И несмотря на все обаяние и талант актера, даже эта сцена вызывает лишь чувство неловкости – похожее, видимо, на эмоции бывших одноклассников, собравшихся помянуть давно забытого и никому не нужного друга.

Фильм «Жизнь впереди» в прокате с 5 октября.

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