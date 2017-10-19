«Голем»: Маркса на вас нет

Несостоявшийся викторианский детектив с претензией на готику и слэшер
За восемь лет до злодеяний Джека-Потрошителя викторианский Лондон охватывает серия жутких убийств, которые, на первый взгляд, никак не связаны между собой. Излюбленным местом маньяка, прозванного Големом из-за убийства еврея и найденного дневника убийцы, стал район
Уайтчепел
Лаймхаус. Расследование поручают инспектору-неудачнику Килдэру (Билл Найи
), чью карьеру давно похоронили и журналисты, и его начальство, и теперь он годится лишь в качестве козла отпущения. В попытке разобраться в мотивах преступника Килдэр выходит на дело популярной артистки мюзик-холла Элизабет Кри (Оливия Кук
), обвинённой в убийстве своего мужа Джона (Сэм Рид
). Последний как раз вместе с актёром Даном Лено (Дуглас Бут
), философом Карлом Марксом (Генри Гудман
) и писателем Джорджом Гиссингом (Морган Уоткнис
) оказался одним из подозреваемых в зверствах, приписываемых Голему. Постепенно инспектор с помощью Элизабет распутывает тугой клубок взаимосвязанных событий и преступлений, одновременно проникаясь симпатией к задержанной...
Пока в Штатах разворачивается масштабная охота на ведьм из-за Харви Вайнштейна
, в России под шумок вышел детектив Хуана Карлоса Медины «Голем»
, пытающийся прикинуться готическим слэшером. Основой картине послужил роман британского писателя Питера Айкройда «Дан Лено и Голем из Лаймхауса»
(у нас известен под названием «Процесс Элизабет Кри»
), опубликованный 23 года назад. Даже дата выхода первоисточника уже говорит нам о том, что лента безнадёжно устарела, несмотря на некоторую злободневность сюжетных тем. Если бы она вышла следом за такими классическими триллерами, как «Основной инстинкт»
и «Окончательный анализ»
, то ей цены бы не было. А в наши дни этот вторичный фильм можно воспринимать лишь как аллюзию на современные реалии, но без зубов.
Медина
вновь, как и в своём полнометражном дебюте «Нечувствительный»
, не смог совладать с жанрами и тоской. Его детектив буксует где-то между драмой, исторической ретроспекцией, триллером, слэшером и викторианской готикой, по пути задевая даже такую жанровую ямку, как трэш. Собственно, если бы режиссёр относился к материалу с иронией, то у него могла получиться чёрная трэш-комедия. Благо, флэшбеки с автором «Капитала», разделывающим жертв на фарш, вызывают как минимум улыбку, да и в целом идея превратить реально существовавших людей в фигурантов уголовного дела довольно занимательная. Но, к сожалению, эти вкрапления выглядели зачастую неуместно и коряво.
«Может быть, хотя бы актёрская игра была на высоте?»
– спросите вы. Что же, к Биллу Найи претензий нет, а вот Оливии Кук, несмотря на определённую привлекательность роли в эмоционально-смысловом плане, явно не хватило указаний толкового режиссёра, коим Медина всё-таки не является. Половину экранного времени мы видим перед собой ожившего манекена, и лишь ближе к развязке Оливия, наконец-то, становится собой и проявляет проблески эмоций. Впрочем, актрисе постоянно не везёт с ролями в кино. Видимо, она всё ещё не нашла свою нишу в индустрии грёз.
Нельзя сказать, что картина откровенно плоха. Здесь есть немало исторических деталей, которые придутся по душе любителям лондонских трущоб. Обезображенные трупы понравятся ценителям gore-эффектов. Детективная составляющая в целом смотрится увлекательно, да и на поющую Оливию Кук просто приятно смотреть ещё со времён «Мотеля Бейтсов»
. Но всё вместе выглядит ужасно унылым, мертвенным и путанным. И, как ни странно это звучит, хорошо, что Алан Рикман
не дожил до его съёмок – ведь он мог сыграть вместо Билла Найи...
«Голем»
в прокате с 19 октября
.
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