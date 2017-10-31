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«Дикарь»: А вы не были на Таити?

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31 октября 2017
На российские экраны выходит фильм французского режиссера Эдуарда Делюка, посвященный знаменитому художнику-постимпрессионисту Полю Гогену. На родине картина называется «Гоген. Путешествие на Таити», в английском прокате просто «Гоген», в нашей же стране ленту нарекли «Дикарь». Лента создана на основе дневника художника, рассказывающего о его первом посещении Полинезии в 1891-93-м. «Ноа ноа» - так озаглавил художник книгу воспоминаний и размышлений, послужившую источником вдохновения для настоящей картины.

«Дикарь»: А вы не были на Таити?

Разочарованный невзрачной и безрадостной столицей Франции, отчаявшийся найти здесь вдохновляющие лица и пейзажи, а также заработать хоть какие-то деньги, Поль Гоген (Венсан Кассель) отправляется на Таити, тогдашнюю французскую колонию: там тепло, не надо платить за квартиру, а еда растет на деревьях и бегает между пальмами. Его жена (Пернилла Бергендорфф), приехавшая к нему в Париж из провинции с пятью детьми, которым совсем не хочется жить в тесной вонючей каморке отца, от путешествия отказывается. Желания мужа пугают ее, и Гоген, сосредоточенный лишь на собственной страсти, уезжает один.

Мы видим его на экзотическом острове, изможденного и бородатого, получающего от жены письма о том, что картины, оставленные ей, не продаются. Вскоре Гоген отправляется вглубь острова и находит приют в одном из племен, где ему немедленно отдают замуж красивую девушку Техуру (Туэ Адамс). Она же и утвердит художника в желании творить дальше и станет главной моделью для его последующих картин.

«Дикарь»: А вы не были на Таити?

Картина о Гогене будет полезна всем, кто не много знает о жизни знаменитого художника, не признанного до самой смерти. В октябре в парижском зале "Гран пале" началась выставка произведений Гогена, и фильм Делюка уже продается в бутиках музея. Французские кинематографисты не первый раз берутся популяризировать творчество известных художников. Несколькими месяцами раньше в этой же галерее проходила выставка, приуроченная к столетию со дня смерти скульптора Родена, а фильм «Роден» Жака Дуайона включили в программу каннского кинофестиваля.

В «Дикаре» бывший биржевой брокер и будущий гений французской живописи погружается в джунгли, борется с одиночеством, нищетой, болезнями, предпочитает быть диким и свободным, как и местные жители, как и местная дикая природа. Одержимый творчеством, ради которого он бросил все, Гоген живет в хижине из пальмовых листьев, разъезжает на лошади в широкой шляпе - и рисует, рисует, рисует. Невероятные и насыщенные краски его таитянских работ – оранжевые, фиолетовые, лиловые - противопоставляются не только промозглому Парижу, но и высветленному, теплому полинезийскому раю. Техура зовет его Коке (от трудновыговариваемого «Гоген») и тоже пытается его нарисовать. В фильме ей, кстати, не 13 лет, как было на самом деле - авторы картины не осмелились рассказать правду: здесь она молодая женщина, хотя актрисе на момент съемок тоже было не много – всего 17. Техура – дитя свободного народа, сцена ее знакомства с Гогеном удивительно проста. «Он тебе нравится?», - спрашивает отец. - «Да». - «Ты хочешь жить с ним?». - «Да».

«Дикарь»: А вы не были на Таити?

Таким незамысловатым отношениям противопоставляются прихожане местной христианской церкви и семейные ценности европейцев, меж тем отвергнутая жена Гогена продолжает посылать ему деньги, с трудом скопленные, крохотные, не способные покрыть накопившиеся у художника долги. Техура же лишь однажды, увидев обряд венчания, скажет художнику, что хочет белое платье невесты, но тот лишь улыбнется в ответ: традиционный брак для него ничто. Впрочем, для девушки тоже, очень скоро она будет заинтересовано смотреть на молодого соседа. Быть музой художника и его собственностью – это не одно и то же.

Центром притяжения фильма является, конечно, преобразившийся Венсан Кассель, играющий больного, стареющего художника, бесконечно увлеченного только живописью и убежденного в собственном таланте. Его лицо – главный пейзаж этого биографического произведения и главная причина смотреть фильм тем, кто знает о художнике немного больше, чем ничего. Помимо отрешенности, Кассель играет и гнев, в тех сценах, когда Гоген сталкивается с подделкой своих произведений и тиражированием статуэток, сделанных его учеником на продажу туристам. Молодой таитянин не понимает, зачем делать уникальные произведения, ведь и эти фигурки, сделанные по одному образцу за короткое время, с лихвой разберут. Эта сцена призвана подчеркнуть одиночество и непонятость художника в его творческом пути, вне зависимости от места нахождения. Что в Париже, что на Таити, людей интересуют в основном деньги. От цивилизации спасения нет нигде, массовое убивает индивидуальное.

Но о том, правильный ли путь выбрал художник, красноречиво ответят его картины, показанные одна за одной в конце фильма. Они соответствуют тем сценам, что мы наблюдали на протяжении всего сюжета. Картины, противоречащие тому образу печального и замкнутого человека, который мы знаем.

«Дикарь» в прокате со 2 ноября.

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«Дикарь»: А вы не были на Таити? фотографии
«Дикарь»: А вы не были на Таити? фотографии
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