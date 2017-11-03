«Джунгли»: Бедный-бедный Йосси

Дэниэл Редклифф борется за выживание в опасных лесах Боливии
Начало 1980-х, еврейский паренек Йосси Гинсберг (Редклифф
) ушел из дома консервативного отца, пережившего Холокост, и предпочел колледжу путешествия. Нелегкая судьба заносила его на Аляску, в Нью-Йорк, Лас-Вегас, но этого не хватало охочему до исследования всего нового Йосси. Так он оказался в Боливии, где встретил скромного Маркуса (Джоэл Джексон
) из Швейцарии и его приятеля фотографа Кевина (Алекс Рассел
). Туристические тропы новых знакомых не интересуют, и тут они неожиданно попадают в поле зрения опытного исследователя Амазонии Карла Рухпректера (Томас Кречман
), который предлагает им отправиться в скрытые от посторонних глаз джунгли – «последнее нетронутое место на планете», где, к тому же, можно найти золото.
«Джунгли»
основаны на реальных фактах биографии Йосси Гинсберга, который принимал участие в съемках фильма. Это история страшного выживания в непроходимых боливийских джунглях, где человек остается один на один с суровой природой. Несложно догадаться - со счастливым концом. Как, впрочем, и большинство фильмов на заданную тему.
От других образцов подобного жанра «Джунгли» отличает разве что стойкость характера главного героя. Именно вокруг 21-дневного выживания Гинсберга строится вторая, экстремальная, часть картины, когда герой Дэниэла Редклиффа уже без друзей и проводника пытается сохранить себе жизнь. Он борется с ягуаром, смачно вытаскивает червяков из лба и даже погружается в галлюциногенное путешествие по волнам памяти (тут-то мы и узнаем историю про строгого отца) и одиноких грез (неожиданно у героя Рэдклиффа появляется даже вымышленная подружка). Однако к каким-то кардинальным изменениям характера и без того довольно стойкого и смелого Йосси это не приводит. Не удивительно, что эти события заинтересовали именно австралийского постановщика Грега МакЛина
, уже успевшего плотно проникнуть в американскую киноиндустрию.
МакЛин – любитель отправить своих героев в экстремальную ситуацию. Будь то мистический австралийский кратер, как в «Волчьей яме»
, дом с неким существом, оставляющим животные следы, как «Темнота»
, или даже обычный офис, сотрудники которого неожиданно становятся заложниками, как в «Эксперименте «Офис»
. При этом, несмотря на всю патовость и ужас ситуаций, в которых оказываются персонажи, у МакЛина они редко начинают демонстрировать героические качества и как-то слишком резко превращаются из неприятных парней в бесстрашных суперменов. То же происходит и в «Джунглях».
Поэтому гораздо интереснее в этом фильме наблюдать не за режиссерскими изысками (хотя МакЛину одинаково хорошо удаются и темные заросли джунглей, и взрывающиеся цветом флэшбеки и мечты Йосси Гинсберга), а за игрой Дэниэлла Рэдклиффа, который с каждым годом демонстрирует все новые ипостаси
своего актерского дарования.
В первой части картины Рэдклифф, который, без сомнения, является самым известным актерским лицом среди всех участников «Джунглей», нисколько не затмевает партнеров по съемочной площадке, а лишь тщательно передает образ своего прототипа. Актер постоянно консультировался с Гинсбергом, которого ему предстояло сыграть, и практически ничего не ел во время съемок картины. Результат оказался довольно убедительным. Кадры, где Йосси, голый по пояс и изможденный до глубины души, ищет (пока безуспешно) спасения из зарослей джунглей, но, тем не менее, не сдается, являются самыми запоминающимися в картине Грега МакЛина
и гораздо более впечатляющими, нежели поедание обезьяны или та же борьба с червями, которые занимают режиссера явно больше своего одинокого выжившего героя.
Фильм «Джунгли
» в прокате со 2 ноября
.
обсуждение >>