«Убийство в Восточном экспрессе»: Вагончик тронется, а он останется

Поезд «Восточный экспресс», который в 1930-х называли «дворцом на колёсах», отправился из Стамбула в Париж, далее в Лондон. Все места заняты, но пассажиров немного: купе в поезде лишь класса люкс (одноместные) и полу-люкс (двухместные). Их временные обитатели либо очевидно богаты — Вдова (Мишель Пфайффер
), Гангстер (Джонни Депп
), Профессор (Уиллем Дефо
), Граф и Графиня (Сергей Полунин
и Люси Бойнтон), Княгиня (Джуди Денч
), либо им прислуживают — Доктор (Лесли Одом мл.
), Гувернантка (Дейзи Ридли
), Горничная (Оливия Колман
), Миссионерка (Пенелопа Крус
), Лакей (Дерек Джекоби
), Секретарь (Джош Гад
). Путешествие в царстве роскоши и комфорта должно бы быть весьма приятным, но его омрачает ночное кровавое убийство одного из пассажиров. К счастью, на борту «Экспресса» находится и светлейший ум той эпохи, бельгийский детектив Эркюль Пуаро (Кеннет Брана
). Его «серым клеточкам» не составит труда разгадать эту криминальную загадку.
Современную экранизацию одноимённого романа Агаты Кристи
стоило ждать с нетерпением, ведь сегодняшний зритель не избалован классическими сюжетами и скучает по ним. Посмотреть на большом экране знакомую по книге историю в исполнении хороших актёров — немного старомодное, почти театральное удовольствие. Мы знаем, чем окончится пьеса, тем интересней наблюдать, как работает труппа и предвкушать возможное удивление от режиссёрских прочтений.
Увы, режиссура сэра Кеннета не блещет ни оригинальностью, ни элементарной фантазией. Общепризнанный ценитель литературы, он видит текст абсолютно плоским, а работу постановщика сводит к банальнейшим мизансценам. В каждом кадре актёры будто выходят из невидимых кулис в центр и начинают декламировать реплики — а в финале он рассаживает их в рядок, будто на авансцене, помпезно имитируя "Тайную Вечерю" Леонардо Да Винчи. Топорность режиссуры пытается компенсировать камера, летающая внутри и вокруг вагонов в поисках всё новых необычных, но немотивированных ракурсов. Больше того, в попытке подбросить драматизма в затухающую топку зрительского интереса, постановщики обрушивают на поезд снежную лавину, когда он находится на мосту. Высвобождение состава, как водится, символизирует решение загадки.
Говорить об актёрском ансамбле даже не приходится — шевеля дизайнерскими усищами Брана-Пуаро царит практически в каждом кадре, успешно подмяв под себя весь сценарий. Остальные талантливые и именитые сливаются с декорациями и напоминают красивые, но деревянные марионетки с неразличимыми именами и невнятной личной историей. Им придумывают грим и акценты, рассаживают на разные креслица, за разные столики, даже выводят из вагонов, поодиночке и вереницей — бесполезно. Конфликты и драмы каждого из персонажей сводятся к простому устному перечислению, чтению анкеты, а загадка романа – к осмыслению великим Пуаро философской сути правосудия. Да, мы уже поняли, кто тут главный.
Вторым главным героем фильма является сам «Восточный экспресс», летящий на всех парах через зимнюю заснеженную Европу. Этот, по крайней мере, весьма красив и оправдывает съёмку на 65-миллиметровую плёнку. Размашистые пейзажи и поезд весьма украшают эту незамысловатую работу, и в финале, когда паровоз отчалит от станции Брод и уедет в закат, можно будет вздохнуть с облегчением. Ведь Пуаро уже сошёл с этого экспоната, чтобы вернуться из Европы в Египет. Там его усами никого не напугаешь.
«Убийство в Восточном экспрессе
» в прокате с 9 ноября
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