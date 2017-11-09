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«Афера доктора Нока»: Не лечит и не калечит

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9 ноября 2017
Омар Си в роли французского Чичикова, наводящего переполох во всем городе

«Афера доктора Нока»: Не лечит и не калечит
фото: компания MEGOGO

1950-е годы. Обаятельный карманник Нок убегает от своих подельников на шикарном корабле в новое авантюрное будущее. На судне Ноку улыбается удача, и он неожиданно становится врачом. Чудесным образом излечивает самостоятельно диагностированный у одного из членов экипажа тиф и спасает одну из дам из первого класса от редкого лишая (на самом деле просто чрезмерного загара) приготовленной из подручных средств волшебной исцеляющей мазью. Немудрено, что после этого он торжественно объявляет капитану корабля о том, что станет врачом.

Спустя пять лет высокий темнокожий доктор – без официально подтвержденной практики, но якобы с дипломом медицинского факультета Марсельского университета прибывает в симпатичный провинциальный городок Сен-Морис, чтобы принять дела у предыдущего специалиста, отбывающего на работу в Лион. Нок уверен, что на здоровье мелких буржуа, в основном населяющих благополучный «почти швейцарский» Сен-Морис, можно хорошо обогатиться – главное найти правильный рецепт лечения. От чего – не принципиально. Однако предприимчивый псевдоврач, называющий всех жителей потенциальными клиентами (а вовсе не пациентами, как, вроде бы, принято характеризовать больных людям, дававшим клятву Гиппократа), придерживается строгого принципа – не навредить. Ситуация, когда «клиент всегда мертв» ему не подходит категорически. Ведь в таком случае денег от них не получишь. Поэтому Нок сосредотачивается на просветительской деятельности и пиар-активности. Заставляет местного выпивоху-почтальона пройтись по дворам и сообщить о еженедельных бесплатных консультациях, где, естественно, каждый, после просмотра ужасающих картинок о стремительном влиянии той или иной болезни на человека, согласно изложенной некогда истине Джерома К.Джерома, находит подходящий для себя диагноз.

«Афера доктора Нока»: Не лечит и не калечит
фото: компания MEGOGO

«Афера доктора Нока» – это экранизация популярного некогда романа Жюля Ромэна, написанного еще в 1923 году, во времена, когда Франция наконец преодолела последствия войны экономически, но недавние моральные раны еще не зажили, и не единожды поставленного на театральной сцене и экранизированного в кино. Сатира Ромэна даже спустя почти 100-летие выглядит при этом актуальной – действительно, не меньше, чем произведения Гоголя, с которыми можно сравнивать книги французского писателя. Как и классик отечественной литературы, Ромэн берет известный сюжет про предприимчивого парня, играющего на комплексах и мнительности общества, существующей во все времена.

Режиссер Лоррэйн Леви довольно умело актуализирует этот незатейливый и вполне привычный – особенно для российского человека – сюжет. Что, впрочем, не удивительно. Леви снимала много французских комедий и телефильмов, большинство из которых, правда, концентрировались на социальных ролях в обществе и возникающих от этого проблемах. Героя-одиночку режиссер в своих фильмах, правда, не рассматривала. Оттого удивительнее, что она вполне органично погружает харизматичного Омара Си в провинциальное и довольно отчаявшееся общество. Конечно, здесь немаловажную роль играет и сам Си – один из популярных французских актеров, который уже давно поднаторел на ролях именно таких нагловатых, но в целом не злобных типов, воспитанных в том числе и на ошибках окружающих.

Нынешний герой Омара Си далеко не злодей и даже не шарлатан в негативном понимании этого слова. Его нельзя назвать и обаятельным мерзавцем. Он именно что предприимчивый герой, умело подстраивающийся под желания социума. К каждому он находит особый подход: почтальона, вечно заливающего несбывшиеся мечты алкоголем, ориентирует на новую задачу чуть ли не главного человека города; у владелицы гостевого дома, потерявшей мужа на войне, играет на гордости за супруга и ненависти к «фрицам»; хозяину аптеки, находящемуся под каблуком у жены, предлагает наконец начать зарабатывать. Доктор Нок – он не столько врачеватель вымышленных болезней или экстрасенс, подчиняющий своей воле других, он предприимчивый психолог. Не врач, не квалифицированный психотерапевт, а именно что псевдоспециалист, который делает понимающий вид по поводу всех душевных и телесных терзаний клиентов. Популярность таких докторов на высоте в любые сложные времена.

«Афера доктора Нока» в прокате с 9 ноября.

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«Афера доктора Нока»: Не лечит и не калечит фотографии
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