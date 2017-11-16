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«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена

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16 ноября 2017
Киновселенная DC превращается в клон киновселенной Marvel

«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена

Мир привыкает жить без Супермена (Генри Кавилл). В Англии загадочные террористы планируют напомнить людям о боге, но сталкиваются с могучей чудо-женщиной Дианой Принс (Галь Гадот), которая, как в давнишних боевиках, запускает чемодан с бомбой высоко над крышами. Тем временем Брюс «Бэтмен» Уэйн (Бен Аффлек) собирает отряд супергероев - помимо Чудо-женщины он вербует выпивоху Аквамена (Джейсон Момоа) из Атлантиды, испытывающего проблемы в общении сверхскоростного гика Флэша (Эзра Миллер), а также Киборга (Рэй Фишер), человека-робота, воскрешенного благодаря технологиям погибшей планеты Криптон. Новообразовавшейся и еще не нашедшей общий язык Лиге справедливости предстоит проверка боем - на Землю высадился представитель расы Новых богов Степной волк (Киаран Хайндс), который обожает устраивать на подвернувшихся планетах апокалипсис. Сопровождают его летающие и жужжащие подчиненные с бластерами, которые питаются страхом.

«Лига справедливости» Зака Снайдера - пятый фильм многострадальной киновселенной DC - уже откровенная капитуляция Warner bros. перед конкурентами из Disney. Как бы студия ни пыталась на первых порах гнуть свою линию с серьезным и визионерским эпосом про богов-супергероев, простая марвеловская схема «суперлюди побеждают зло и иногда шутят» оказалась сильнее - и они сдались. «Отряд самоубийц» спешно раскрашивали под «Стражей Галактики», «Чудо-женщину» уже без стеснения писали по лекалам «Первого мстителя», ну а «Лига справедливости» - условные «Мстители» в мире, где до этого Веру, Надежду и Любовь всегда писали с большой буквы, а теперь почти перешли на строчную, но с нажимом - и тут же стыдливо шутят, когда дело касается громких слов. Часть комедийных сценок явно появилась в фильме на стадии досъемки, за которую отвечал уже Джосс Уидон (обе части «Мстителей»), а не отошедший от ленты по семейным причинам Зак Снайдер.

«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена

Впрочем, почерк визионера Снайдера в «Лиге» практически не заметен: если раскритикованный «Бэтмен против Супермена» запоминался яркими визуальными полотнами и не слишком логичной с точки зрения истории попыткой сложить новый миф о супергероях, то здесь режиссерское кресло мог занять, кто угодно. Теперь официально: киновселенная DC окончательно согласилась на роль догоняющего в противостоянии с Marvel и в качестве ленд-лиза начала без стеснения перенимать опыт успешного конкурента. Догонять, впрочем, придется очень долго: «Лига справедливости» отстает от сегодняшней супергеройской мысли лет на пять.

Это особенно бросается в глаза под занавес 2017-го, когда прежняя схема оказалась в кризисе и уже ищет пути выхода. «Логан» подался в более мрачные степи, а остальная супергероика («Человек-Паук: Возвращение домой», «Стражи Галактики. Часть 2», «Тор: Рагнарёк»), наоборот, принялась шутить еще чаще, уже не только для того, чтобы уравновесить гражданский пафос. Вдобавок все супергеройские фильмы начали искать индивидуальное звучание - сколько бы вопросов ни было к «Логану» или «Тору», но они хотя бы пытаются обрести лицо, собственную интонацию. «Лига справедливости», напротив, лицо потеряла и пока застряла на полпути между прежней мифологичностью и то ли кинематографическим жизнеподобием, то ли игрой в солдатики.

«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена

Какой бы бэкграунд спешно ни прикрутили Флэшу или Киборгу в новом кинокомиксе, они все равно выглядят могущественными фигурами из картона, которым на другой планете было бы комфортнее, чем на сегодняшней Земле, где на экранах компьютера мелькают кадры из «Рика и Морти», а комиссар Гордон (Дж. К. Симмонс) по старинке включает бэт-сигнал. Старомодное величие мифа позволяло киновселенной DC не решать самую сложную задачу: как вписать супергероев с порой 80-летней историей в XXI век так, чтобы они не выглядели толпой ряженых чучел. «Лига справедливости» не может игнорировать этот вопрос, но и ответить, кроме пары очевидных острот, ей нечем.

Так же киновселенная DC оказывается страшно зависима от Супермена, которому в новом фильме уморительно закрашивали на компьютере усы (контракт на вторую часть «Агентов А.Н.К.Л.» запрещает Кавиллу их сбривать). Идея Лиги супергероев оказывается попросту скомпрометирована тем, что без сына Криптона они практически ни на что не способны - даже победить Степного волка, правую руку могущественного Дарксайда, который не ровен час также посетит Землю. Тут DC продолжает развивать тему 11 сентября, противопоставляя супергероев религиозным фанатикам всех сортов - от пресловутых террористов в Англии до Степного волка, эдакого посланника из Ада. «Только надежда победит страх», - прямым текстом проповедует «Лига справедливости», не забывая напомнить, что S на груди у криптонца значит первое, а его враги питаются вторым. Жаль лишь, что эта нехитрая мысль распылена по ровному, старающемуся соответствовать ожиданиям и не слишком изобретательному двухчасовому фильму, который по нынешним меркам выглядит несколько устаревшим и безликим.

«Лига справедливости» в прокате с 16 ноября.

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