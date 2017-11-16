«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена

Киновселенная DC превращается в клон киновселенной Marvel
Мир привыкает жить без Супермена (Генри Кавилл
). В Англии загадочные террористы планируют напомнить людям о боге, но сталкиваются с могучей чудо-женщиной Дианой Принс (Галь Гадот
), которая, как в давнишних боевиках, запускает чемодан с бомбой высоко над крышами. Тем временем Брюс «Бэтмен» Уэйн (Бен Аффлек
) собирает отряд супергероев - помимо Чудо-женщины он вербует выпивоху Аквамена (Джейсон Момоа
) из Атлантиды, испытывающего проблемы в общении сверхскоростного гика Флэша (Эзра Миллер
), а также Киборга (Рэй Фишер
), человека-робота, воскрешенного благодаря технологиям погибшей планеты Криптон. Новообразовавшейся и еще не нашедшей общий язык Лиге справедливости предстоит проверка боем - на Землю высадился представитель расы Новых богов Степной волк (Киаран Хайндс
), который обожает устраивать на подвернувшихся планетах апокалипсис. Сопровождают его летающие и жужжащие подчиненные с бластерами, которые питаются страхом.
«Лига справедливости
» Зака Снайдера
- пятый фильм многострадальной киновселенной DC - уже откровенная капитуляция Warner bros. перед конкурентами из Disney. Как бы студия ни пыталась на первых порах гнуть свою линию с серьезным и визионерским эпосом про богов-супергероев, простая марвеловская схема «суперлюди побеждают зло и иногда шутят» оказалась сильнее - и они сдались. «Отряд самоубийц
» спешно раскрашивали под «Стражей Галактики», «Чудо-женщину
» уже без стеснения писали по лекалам «Первого мстителя
», ну а «Лига справедливости» - условные «Мстители
» в мире, где до этого Веру, Надежду и Любовь всегда писали с большой буквы, а теперь почти перешли на строчную, но с нажимом - и тут же стыдливо шутят, когда дело касается громких слов. Часть комедийных сценок явно появилась в фильме на стадии досъемки, за которую отвечал уже Джосс Уидон
(обе части «Мстителей
»), а не отошедший от ленты по семейным причинам Зак Снайдер.
Впрочем, почерк визионера Снайдера в «Лиге» практически не заметен: если раскритикованный «Бэтмен против Супермена
» запоминался яркими визуальными полотнами и не слишком логичной с точки зрения истории попыткой сложить новый миф о супергероях, то здесь режиссерское кресло мог занять, кто угодно. Теперь официально: киновселенная DC окончательно согласилась на роль догоняющего в противостоянии с Marvel и в качестве ленд-лиза начала без стеснения перенимать опыт успешного конкурента. Догонять, впрочем, придется очень долго: «Лига справедливости» отстает от сегодняшней супергеройской мысли лет на пять.
Это особенно бросается в глаза под занавес 2017-го, когда прежняя схема оказалась в кризисе и уже ищет пути выхода. «Логан
» подался в более мрачные степи, а остальная супергероика («Человек-Паук: Возвращение домой
», «Стражи Галактики. Часть 2
», «Тор: Рагнарёк
»), наоборот, принялась шутить еще чаще, уже не только для того, чтобы уравновесить гражданский пафос. Вдобавок все супергеройские фильмы начали искать индивидуальное звучание - сколько бы вопросов ни было к «Логану» или «Тору», но они хотя бы пытаются обрести лицо, собственную интонацию. «Лига справедливости», напротив, лицо потеряла и пока застряла на полпути между прежней мифологичностью и то ли кинематографическим жизнеподобием, то ли игрой в солдатики.
Какой бы бэкграунд спешно ни прикрутили Флэшу или Киборгу в новом кинокомиксе, они все равно выглядят могущественными фигурами из картона, которым на другой планете было бы комфортнее, чем на сегодняшней Земле, где на экранах компьютера мелькают кадры из «Рика и Морти
», а комиссар Гордон (Дж. К. Симмонс
) по старинке включает бэт-сигнал. Старомодное величие мифа позволяло киновселенной DC не решать самую сложную задачу: как вписать супергероев с порой 80-летней историей в XXI век так, чтобы они не выглядели толпой ряженых чучел. «Лига справедливости» не может игнорировать этот вопрос, но и ответить, кроме пары очевидных острот, ей нечем.
Так же киновселенная DC оказывается страшно зависима от Супермена, которому в новом фильме уморительно закрашивали на компьютере усы (контракт на вторую часть «Агентов А.Н.К.Л.
» запрещает Кавиллу их сбривать). Идея Лиги супергероев оказывается попросту скомпрометирована тем, что без сына Криптона они практически ни на что не способны - даже победить Степного волка, правую руку могущественного Дарксайда, который не ровен час также посетит Землю. Тут DC продолжает развивать тему 11 сентября, противопоставляя супергероев религиозным фанатикам всех сортов - от пресловутых террористов в Англии до Степного волка, эдакого посланника из Ада. «Только надежда победит страх
», - прямым текстом проповедует «Лига справедливости», не забывая напомнить, что S на груди у криптонца значит первое, а его враги питаются вторым. Жаль лишь, что эта нехитрая мысль распылена по ровному, старающемуся соответствовать ожиданиям и не слишком изобретательному двухчасовому фильму, который по нынешним меркам выглядит несколько устаревшим и безликим.
«Лига справедливости
» в прокате с 16 ноября
.
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