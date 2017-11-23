«Снеговик»: Баба внутри

Майкл Фассбендер в слабом триллере по Ю Несбё
«Снеговик
» - экранизация одноименного бестселлера Ю Несбё
- выходит в российский прокат со шлейфом разгромной критики и аккурат в ноябре, в тот же месяц, когда Осло по сюжету начинает бить озноб от серии жутких убийств: маньяк охотится на замужних женщин, опознавательный знак - снеговик, иногда - с жертвами внутри. Найти преступника (а как-то даже не возникает сомнений, что это мужчина) намеревается Харри Холе (Майкл Фассбендер
) - потрепанный, в чем-то баталовский типаж, которого в постиндустриальный норвежский рай подселили будто по ошибке.
Главные отношения в жизни он профукал из-за одержимости работой - и вот уже наблюдает, как Рахиль (Шарлотта Генсбур
), обожающая одежду из кожи, налаживает быт с тихоней-врачем Матиасом (Якоб Офтебро
). Главный талант Харри - выглядеть помятым, даже если ночь он провел не на скамейке в Фрогнер-парке, но все вокруг делают вид, что он главный ум местного частного сыска (в романе культ личности детектива раздут еще сильнее и подкреплен стажировкой в ФБР). Жилище Холе - какое-то недоразумение на фоне дизайнерских интерьеров в офисах, ресторанах и чужих квартирах. В фильме фамилию героя даже произносят на английский манер Хоул - дыра, а самая жирная подсказка для настоящего детектива дается на первых страницах-минутах: в стенах квартиры завелся грибок.
Строго говоря, «Снеговик» Несбё, от экранизации которого отчего-то ждали хита, - не самая удачная смесь самовлюбленной и графомански-подробной «Девушки с татуировкой дракона» Стига Ларссона, вышедшей на два года раньше этого, уже седьмого романа про Харри Холе, и «Оно» Стивена Кинга, где символом легкого социального тремора служил не объект из трех снежных комов, но демонический клоун. Несбё так атакует читателя жирными метафорами на первых страницах, что роман остается осилить лишь из пресловутого любопытства, а кто же убийца. Если же искать в сюжетных наслоениях одного из лидеров скандинавского детективного бума подтексты, которые обычно помогают режиссерам с фантазией сделать из плохой книги хороший триллер, то они в традиции шведского стола вывалены у Несбё на самом видном месте. Например, Норвегия недвусмысленно рифмуется с женщиной, чьей благополучие зависит от других (судя по фиксации писателя на президентских выборах в США, - особенно от Америки).
Хорошему (и тоже шведскому) режиссеру Томасу Альфредсону
, прославившемуся вампирской драмой взросления «Впусти меня
», просто не повезло со сценаристами и продюсерами (среди них, на минутку, Мартин Скорсезе
), которые не смогли грамотно переупаковать историю и проследить за тем, чтобы съемки прошли в срок - и потом не пришлось выкидывать недоснятые сюжетные ветки на монтаже. Как показывает опыт драмы «Шпион, выйди вон
», которую швед делал уже в Англии, Альфредсон мог бы совладать с материалом - если уж у Ле Карре
он нашел место для пары изящных чисто кинематографических шуток.
В «Снеговике» же на шутку тянет разве что Майкл Фассбендер, каждый раз оказывающийся в кадре то взъерошенный будто спросонья, то спящий, то пьяный, отражая мысль Альфредсона, что Холе - «пьяная сова». Его «Снеговик» мог бы стать торжественной пародией на пресловутый скандинавский нуар, кажется, движущийся к закату, но на актерской задаче Фассбендеру чувство юмора у фильма резко закончилось (видимо, вместе с бюджетом).
При этом у киноверсии «Снеговика» есть неуловимое родство
с «Долгим прощанием
» Роберта Олтмена
, который хотел поиздеваться над клише «круто сваренного детектива» и снять анти-нуар, но завяз в новых сюжетных линиях, додуманных ради духа времени к одноименному роману Чандлера
. «Снеговик» утонул ровно по обратной причине - из-за недостаточной проработки историй, оставшихся после ревизии романа и сумбурного съемочного процесса, он просто лишился точки опоры и утонул. Убийцу, кстати, все равно нашли.
«Снеговик
» в прокате с 24 ноября
.
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