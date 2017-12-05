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«По ту сторону надежды»: Мир, дружба, селедка

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5 декабря 2017
На фестивале в Берлине Аки Каурисмяки получил приз за лучшую режиссуру, показав свой новый фильм «По ту сторону надежды» - картину, которую на общем фоне хотелось сразу наградить главным призом. Спустя 10 месяцев картина выходит в прокат в России.

«По ту сторону надежды»: Мир, дружба, селедка

Дородный коммивояжер Вальдемар Викстром (Сакари Куосманен) уходит от жены и на заработанные в покер деньги решает открыть ресторан. В это время в хельсинском порту, из кучи угля, вылезает сирийский беженец Халед (Шерван Хаджи) и направляется в соответствующий центр помощи, похожий на тюрьму (плюс равнодушие бюрократов, минус любое насилие). Чтобы получить убежище в Финляндии, Халеду нужна работа - тут Викстром со своим стартапом подвернется очень удачно.

За самую горячую тему последних лет саркастичный меланхолик Каурисмяки берется с фирменными юмором: «По ту сторону» не выходит к тебе с плакатом, оно меланхолично посмеивается за угловым столиком в кафе, где подают суши с сельдью и горкой васаби, заслуженные пенсионеры рубят рок, а беженца прячут от санэпидеминспекции в женском туалете. Сочиненный как длинная вереница анекдотов, новый фильм финна с ухмылкой напоминает, что гуманность - задача не лозунгов и организаций, а прерогатива граждан. Сумасбродных, пассивных, желчных, в чем-то асоциальных, но зачастую неравнодушных - этот каурисмякиевский типаж, как и цветовая гамма с креном то в синий, то в красный, знаком всем, кто видел хотя бы один фильм режиссера.

В «По ту сторону надежды» Каурисмяки не прыгает выше головы - просто выходит и в компании бокала чего-то покрепче рассказывает очередную печальную байку, от которой все вокруг покатываются со смеху. В расшатанном мире, где одни хотят уехать из спокойной Финляндии в экзотические страны, а другие, наоборот, покидают Алеппо ради смутной надежды в Хельсинки, режиссерская стабильность кажется особенно ценной. Вон Шлёндорф снял буржуазное и утомительное кино про самовлюбленного писателя, сокрушающегося по давней любви, - кто бы мог подумать когда-то, что режиссер «Жестяного барабана» окажется на параде социального кино с таким банальным пустяком. А Каурисмяки вот держит марку.



«По ту сторону надежды» в прокате с 7 декабря

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«По ту сторону надежды»: Мир, дружба, селедка фотографии
«По ту сторону надежды»: Мир, дружба, селедка фотографии
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