«Эспен в королевстве троллей»: Даже если вам немного за 18

Сказка о прекрасной Норвегии, полной чудес и опасностей
Старинная легенда сказочного королевства гласит, что, если принцесса не выйдет замуж до 18 лет, ее заберет в рабство огромный тролль – горный король. Мало кто верит в существование этого чудовища из бабушкиных сказок, но на всякий случай всех принцесс издревле выдают замуж пораньше. Но однажды находится одна строптивая принцесса Кристин (Элли Харбоа
), свадьбу откладывают до часа Икс, а в ночь накануне восемнадцатилетия принцесса сбегает. И дело даже не в том, что ей не приглянулся породистый жених – принц Фредерик (Аллан Хайд
). Просто она не хочет замуж по принуждению и сама хочет решать свою судьбу. От такого бесцеремонного поступка незамедлительно просыпается хранитель древнего патриархального жизненного уклада горный король, похожий на огромного мохнатого Ждуна, и отправляется за принцессой.
Путь Кристин лежит через урочище, где живут и трудятся фермер (Торбьёрн Харр
) и его сыновья: Пэр (Мадс Сьёгорд Петтерсен
), Пол (Елиас Холмен Сёренсен
) и Эспен (Вербьерн Энгер
), как и в русском фольклоре – двое умных, а третий безголовый и наивный. Зато добрый и с ямочкой на подбородке. Отец и братья называют его Золушок за то, что он любит копаться в золе. Все трое отправляются на поиски принцессы, узнав о награде в полкоролевства. Эспену власть не нужна, у него другая мотивация: он только что случайно познакомился с принцессой (и они, конечно, понравились друг другу), а потом так же случайно сжег собственный дом, в очередной раз ковыряясь в камине, и как-то надо реабилитироваться перед семьей.
Норвежская сказка «Эспен в королевстве троллей
» – семейное кино, больше для детей, нежели для взрослых, с приятным визуальным стилем, яркими цветами, красивейшими видами природы и отличной музыкой. В норвежском отечественном прокате он выступил в роли местного «Последнего богатыря
» – критики его разругали за слабый сценарий, а зрители восприняли восторженно, поскольку норвежская киноиндустрия, как и у нас, не балует аудиторию качественными фильмами для детей. В «Эспене» задействованы хорошие и известные на родине актеры, в сюжете – множество отсылок к разным скандинавским сказкам, есть и юмор, и драки, и вечные международные ценности. Детям помладше, возможно, пара сцен покажется жутковатыми – хотя обычно норвежский народный эпос более мрачный. Здесь же перед нами все-таки довольно романтический и сочный, красочный мир, который один разок, быть может, подводит графика, но на общее впечатление это не влияет.
На пути героев ждут препятствия – болото, в котором живет зло, соблазнительные ведьмы с дурманящими золотыми яблоками, да и бессовестный принц Фредерик путается под ногами и мешает Эспену и его братьям освободить принцессу и получить власть в королевстве. Устоять против соблазнов может только младший брат, умеющий все примечать и подбирающий по дороге всякий хлам – а вдруг пригодится? Братья Эспена, суровый Пэр и добродушный Пол, ребята хорошие, не то, что братья-упыри в русских сказках, они почти сразу понимают, что Золушок больше их приспособлен к сказочным обстоятельствам и соглашаются быть на вторых ролях. «Действуй, Эспен, это твой мир», – говорят они.
Иногда этих характеристик вполне достаточно для того, чтобы родители выдержали пару часов в кинотеатре, пока их дети 6-10 лет развлекаются и переживают за героев сказки.
«Эспен в королевстве троллей
» в прокате с 7 декабря
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