«Счастливого дня смерти»: Умер раз, ещё раз, ещё много-много раз

Однажды заносчивая королева универа Три (Джессика Рот), недавно потерявшая мать, проснулась с тяжелейшим похмельем в постели незнакомого парня в мужской общаге. Выслушав малопонятные для себя объяснения местного обитателя по имени Картер (Израэль Бруссар) она поспешила к себе домой, в женское общежитие, где ей сразу напомнили, что у неё сегодня день рождения и вечером намечается по этому случаю очередная вечеринка. Что поделать, надо идти праздновать, вот только девушка не дойдёт до пункта назначения, поскольку по дороге её убьёт неизвестный в маске младенца. А на следующий день Три вновь проснулась в постели всё того же незнакомца, и история с убийством повторилась. Эта ситуация повторилась и на третий день, и на пятый, и на десятый, и девушка в конце концов приходит к выводу, что из этого замкнутого круга можно выбраться лишь раскрыв личность собственного убийцы.
«Счастливого дня смерти» Кристофера Лэндона представляет собой ромком с элементами хоррора, а не ужасы в чистом виде. Маститый продюсер Джейсон Блум, на чьём счету успех большинства пугающих лент последних 15 лет, решил поэкспериментировать с жанром и не прогадал. Картина, не лишённая оригинальности, подтвердила статус потенциального хита, заработав 55 миллионов долларов, а Джессика Рот доказала, что способна держать на себе внимание зрителей. Да и для Лэндона, снявшего пару лет назад неплохую пародию «Скауты против зомби», данная лента стала прорывом.
Несложно догадаться, что основная заслуга успеха картины кроется в том, что авторы перенесли сюжет «Дня сурка» в условный мир слэшера. До Лэндона до такого простого хода никто не додумался, а потому его творение смотрится свежо и интригующе... до поры до времени. Как только осознаёшь, что лёгкость ромкома вступает в конфликт с суровой простотой слэшера, где главное — не любить, а убивать, то интерес к произведению ослабевает. Да и отсутствие эффектных сцен с убийствами и кровищи крупным планом немного озадачивает знатоков жанра, хотя при этом привлекает зрителей, не желающих лицезреть на экране жестокость. А потому лента достигает любопытного эффекта страшных баек у костра, рассказанных добрым дедушкой с бородой Санта-Клауса. Вот только подспудно сожалеешь об упущенных возможностях, которые могли бы оживить жанр хоррора и направить его по новому руслу, где родились бы ещё более эффектные идеи. Чего стоят только сама идея в духе Dark Souls и особенности организма главной героини, пережившей многочисленные смерти.
Впрочем, Джессика Рот и Израэль Бруссар под внушающую доверие музыку Беара Маккрири достаточно нетривиально обыграли сюжетные особенности романтических комедий, заставив вспомнить лучшие образцы вроде «Когда Гарри встретил Салли». Всё бы ничего, если бы не финальная грубая отсылка к самому «Дню сурка», без которой вполне можно было обойтись.
В итоге, у Лэндона получился интересный симбиоз ромкома и слэшера с парой интригующих находок, драматизмом, эффектным бенефисом Рот, приличной музыкой Маккрири и жанровой неопределённостью, подпортившей общее впечатление.
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