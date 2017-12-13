Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Звездные войны: Последние джедаи»: Как продолжается эволюция франшизы

Рецензии на фильмы >>
13 декабря 2017
Райан Джонсон осмысляет наследие Лукаса и демонстрирует своих поргов

«Звездные войны: Последние джедаи»: Как продолжается эволюция франшизы

Война между Первым орденом и Сопротивлением продолжается, правда, рискует быстро закончиться: нехорошие солдафоны застали хороших оппозиционеров и готовятся разбомбить их базу и перебить корабли - лишь самоубийственная самоотверженность командора По Дамерона (Оскар Айзек) позволяет повстанцам сбежать. Правда, Орден их выследит вновь - и в космических декорациях начнет разыгрываться сюжет про осаду крепости. Топливо стремительно заканчивается, экс-штурмовик Финн (Джон Бойега) и механик Роуз (Келли Мари Трэн) планируют пробраться на вражеское судно и отключить программу, позволявшую отследить корабли Сопротивления, но прежде им нужен высококлассный взломщик, обитающий на планете-казино неподалеку.

Тем временем Рэй (Дейзи Ридли) добивается аудиенции Люка Скайуокера (Марк Хэмилл) на почти необитаемом острове - в надежде узнать правду о родителях, научиться управлению Силой и вернуть легенду на поле боя. Вместо этого у нее открывается духовная связь с сомневающимся в правильности выбора Темной стороны Кайло Реном (Адам Драйвер), в чьем сердце таятся амбиции реформатора. Мир был устроен неправильно, все нужно поменять. Продравшись через бурю сомнений, сторонники света и тьмы сойдутся в эффектной битве на заснеженной планете.

«Звездные войны: Последние джедаи»: Как продолжается эволюция франшизы

Продолжая разрабатывать вселенную «Звездных войн», студия «Дисней» доверила «Последних джедаев» самобытному инди-режиссеру Райану Джонсону, постановщику школьного нуара «Кирпич» и творческого манифеста под видом сай-фая «Петля времени». Изначально Джонсон планировался на роль постановщика «Пробуждения силы», но что-то уберегло его от участия в фильме, чьими главными благодетелями оказались фан-сервис и строгое воспроизведение «Новой надежды» с вариациями и новыми персонажами.

Его часть трилогии, правда, - во многом замикшированная «Империя наносит ответный удар», но с важными отступлениями и смещением акцентов. Очевидно, идея вечного повторения действительно нужна новой трилогии: «Последние джедаи» во многом строятся на конфликте старого и нового порядка (который отчасти напоминает то, что было, но есть нюансы). Отражается это и на визуальной составляющей: в ленте Джонсона компьютерная графика соседствует с созданиями-куклами, музейные титры, неизменная музыка и переходы между сценами категории «наплыв» - с невообразимо снятой и придуманной сценой, когда Рэй узнаёт всё (но пока не понимает), или с её межзвездным диалогом с Кайло Реном, наконец, с кроваво-снежной финальной битвой. Верность традиции несколько перевешивает, поэтому новые «Звездные войны» выглядят многозначительно и неповоротливо, несмотря на всю фантазию и юмор, какие Райан Джонсон умудрился туда привнести. Два часа сорок минут - тяжкий груз, который режиссер порой ощутимо волочит, пытаясь показать как можно больше, допуская старомодные длинноты и необязательные эпизоды.

«Звездные войны: Последние джедаи»: Как продолжается эволюция франшизы

Очевидно, что «Дисней» крайне медленно, но переосмысляет не только лукасовский сюжетный строй, но и базисные идеи франшизы. За обилием броских повторов и узнаваемых образов скрывается тихая эволюция: если концепцию практически всех мультфильмов Pixar можно описать «что, если у роботов/насекомых/игрушек/машин есть эмоции», то новые «Звездные войны» каждым фильмом изменяют какую-то незыблемую, казалось бы, деталь. «Изгой» предложил взглянуть на киновселенную без джедайского могущества и в формате военной драмы. «Пробуждение силы» - буквальный повторяло «Новую надежду», но заявило гораздо больше важных для развития истории персонажей, в том числе - уделив внимания Кайло Рену и перебежчику Финну, то есть дав слово Темной стороне. «Последние джедаи» покусились и вовсе на святое: Джонсон показывает, что в сказочно-мифологическом мире Star Wars светлое не исключительно безгрешное, а темное - не абсолютно черное тело. Логичным продолжением этой мысли стали и разговоры о Силе, которой могут владеть не только избранные - она объединяет всё во вселенной и может проявиться в каждом. Никакой больше дурацкой школы для джедаев и священных писаний - Сила открывается тому, кто способен понять причудливый баланс во вселенной, принять свою незначительность внутри этого абстрактного замысла.

Во многом «Последним джедаям» повезло, что за постановкой такой махины оказался Райан Джонсон - умница и гик, явно понимающий причудливую эклектику Джорджа Лукаса, собравшего с мира по нитке у Джозефа Кэмпбелла, самурайских/ковбойских фильмов, французских комиксов, упрощенной восточной эзотерики и далее по списку. В «Петле времени» он сам замешал коктейль из трех важных для себя кинематографических явлений - французской «новой волны», гонконгского кино и научной-фантастики. Явно знаком он и с критикой «Звездных войн»: легкое развенчание святого образа Люка Скайуокера явно проистекает из мысли, что повстанческие методы вербовки напоминают террористические, а значимость Люка в рамках Галактики ничтожна, но закономерно преувеличена в освободительном идеологическом дискурсе.

«Звездные войны: Последние джедаи»: Как продолжается эволюция франшизы

Поседевший, обремененный некрасивой механической рукой и разочарованный в учении Люк и сам признается Рэй, что из него сделали легенду - и он даже в это поверил, но не справился с ответственностью. Новый взгляд на отношения наставника и ученика в этой сюжетной ветке разрушает привычные построения в духе «восточной мудрости», когда младший смиренно сносит равнодушие потенциального сэнсэя, чтобы ему открылись тайные знания. «Последний джедай» в этом смысле оказывается гораздо ближе к источнику лукасовского вдохновения: мудрость уже известна каждому, но её понимание ускользает от логического разбора (как дзен-буддистский коан). Люк этого так и не понял, поверив в предметные атрибуты учения, но у Рэй шансов на просветление гораздо больше. Кайло Рен - тоже пользователь Силы нового поколения - идёт по другому пути: его искания устремляются в сторону реформации «церкви» и мира. Вслед за «Пробуждением силы» «Последние джедаи» не только позволяют молодой шпане действовать дальше, но и предполагают, что их выводы о мире разойдутся с размышлениями старого поколения.

Так многофигурная новая трилогия, перетасовывающая перед носом зрителя около десятка персонажей, среди которых есть горячие головы и занудные стратеги, демонстрирует новое мироустройство - в котором нет избранных и практически нет непогрешимых героев (идея более созвучная сегодняшнему дню, чем вера в триумф добра с его переоцененными апостолами). Тут Джонсон создает еще один контраст - новая надежда и новые помыслы почти разбитого Сопротивления оказываются связаны с исключительно устаревшей техникой: от Тысячелетнего сокола до летающих драндулетов, пылившихся на заброшенной базе. События классической трилогии будто бы обнулились: Светлая сторона потеряла всё, что у неё было, Темная - сожгла прошлое и фактически отказалась от корней. Неожиданно главным героем трилогии, кажется, стал Кайло Рен - стильный плохой парень, в котором на самом деле собраны все человеческие противоречия.

«Звездные войны: Последние джедаи»: Как продолжается эволюция франшизы

Увы, «Последние джедаи», хоть и превосходят два предыдущих фильма, а в чём-то и трилогию-приквел, по-настоящему хороши лишь на уровне мини-концептов, дизайнерских решений (которыми франшиза всегда славилась) и избранных сцен, освежающе снятых без оглядки на классические фильмы. Пока вокруг «диснеевского» сегмента Star Wars ломают копья по поводу сюжетов, настоящая претензия, которую этому действу давно пора предъявить - это устаревший киноязык, тянущий всё предприятие на дно. В этом смысле Джей Джей Абрамс гораздо лучше перезапустил «Звездный путь», переупаковав дух франшизы в более актуальную упаковку. Культ же «Звездных войн» обрекает студию на полумеры, косметические изменения, которые, впрочем, всё заметнее и заметнее. У Джонсона проскакивает и критика капитализма, и экологический посыл, и шпилька в адрес бюрократии, и ирония в адрес геройства, но все они входят в число необязательных комментариев на полях. Таких же примет времени, как уместные и не слишком шутки, призванные в сегодняшних блокбастерах сбить звериный пафос (многих по-прежнему подкупает этот абсолютно отрепетированный ход, проверенный еще на диснеевской супергероике). Таких же необязательных, как многочисленные зверьки (порги и прочие), программирующие умиление и растягивающие хронометраж.

Сейчас «Звездные войны» напоминают Кайло Рена - обаятельного и амбициозного юношу, внутри которого человек борется с корпорацией. В котором есть органическое обаяние и стремление идти по стопам Дарта Вейдера, то есть быть вторичным. Впрочем, в «Последних джедаях» он наконец становится самостоятельной фигурой - и по-настоящему интересной может стать Девятый эпизод, где вместе с героем продолжит эволюцию и визуально-смысловая часть «Звездных войн». Если она при этом станет менее тяжеловесной и нарциссично-старомодной, то у Галактики действительно есть надежда на перемену участи.

«Звездные войны: Последние джедаи» в прокате с 14 декабря.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Статьи:
Звезда смерти: 8 гиков, комедиографов и инди-режиссеров на службе студии «Дисней»
20 самых интересных фильмов лета

Рецензии:
«Изгой-один: Звездные войны. Истории»
«Звездные войны: Пробуждение силы»

Все новости о фильме «Звездные войны: Последние джедаи»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноФильмы про космосфраншиза
персоны
Оскар АйзекДомнал ГлисонБенисио Дель ТороЛора ДернАдам ДрайверУорвик ДэвисЭнтони ДэниэлсТого ИгаваГвендолин КристиАкшай КумарДжордж ЛукасЛупита НионгоДейзи РидлиЭнди СеркисДжон Уильямс (II)Кэрри ФишерМарк Хэмилл
фильмы
Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение СилыЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиИзгой-один. Звёздные войны: Истории

фотографии >>
«Звездные войны: Последние джедаи»: Как продолжается эволюция франшизы фотографии
«Звездные войны: Последние джедаи»: Как продолжается эволюция франшизы фотографии
«Звездные войны: Последние джедаи»: Как продолжается эволюция франшизы фотографии
«Звездные войны: Последние джедаи»: Как продолжается эволюция франшизы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Николай Забродин
11 декабря умер актер Николай Забродин.
Иван Мацкевич
10 декабря ушёл из жизни актёр Иван Мацкевич.

День рождения >>

Кирилл Болтаев
Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Елена Миллиоти
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Йоанна Моро
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Все пары делают это
комедия
Франция, 2017
Близкие
драма, социальная драма
Россия, 2017
Виктория и Абдул
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2017
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2017
Новогодний переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Полуночный человек
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2016
Санта и компания
комедия, семейное кино
Франция, 2017
Я заберу твои деньги
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Жги!
драма
Россия, 2017
За пропастью во ржи
биография, драма
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью