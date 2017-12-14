«Санта и компания»: Обыкновенное чудо

фото: кадр из фильма "Санта и компания"/MEGOGO Distribution
Что, если чудеса не случаются не потому, что их нет, а потому что мы их попросту не замечаем, не хотим замечать? Что если навязанные нам стереотипы не имеют с настоящими чудесами ничего общего? Во всяком случае, таков посыл новой французской комедии «Санта и компания», которую студия Gaumont выпускает на экраны мира в канун Рождества. Так, парижская девочка, столкнувшись на улице с реальным Сантой (Ален Шаба), называет его обманщиком и всячески демонстрирует свое разочарование по той лишь причине, что вместо красного костюма у него зеленый. Продавец аптеки, у которого седобородый старец требует целый вагон витамина С для своих заболевших эльфов, естественно, вызывает полицию, а полицейские, столкнувшись со странным чудаком, знающим тайные секреты каждого, не находят ничего лучшего, чем проверить старика на наркотики.
Но сказка на то и сказка, что в ней должно произойти чудо. В данной истории, это вовсе не дед, проходящий сквозь стены, не его арктические перелеты на волшебных оленях и не полный красоты и невиданных чудес Город Эльфов. А то, что находится на весь Париж одна вполне обычная семья: начинающий адвокат Тома (Пио Мармаи), его жена Амели (Голшифт Фарахани) и их малыши (два замечательных юных актера Тара Люгасси и Саймон Озерат), которые довольно легко принимаются верить в реальность Санты и берутся помочь ему с его больными эльфами, потому что… да просто потому, что в культурном обществе принято помогать людям, попавшим в беду! В ход идут сбережения, накопленные молодой парой на другие цели типа цветочного магазина или модного автомобиля. И вскоре на улицах Парижа закручивается легкая, слегка безумная экшн-феерия, в которой принимают участие все вышеназванные, включая двух полицейских-напарников, брата героя - фокусника, а также русскую гламурную мамашу, на которой авторы от души порезвились в тонком искусстве троллинга.
фото: кадр из фильма "Санта и компания"/MEGOGO Distribution
Что касается авторов, он здесь, практически, один. Режиссер, продюсер, автор сценария и исполнитель же главной роли, человек-оркестр Ален Шаба вполне соответствует своему экранному образу всемогущего и вездесущего Санты. Шаба известен больше как актер. В качестве режиссера его знают в основном благодаря сиквелу истории про Астерикса и Обеликса «Миссия Клеопатра». Показанный им Париж объят веселой рождественской лихорадкой, в которой волшебное уживается с прозаическим, логика с абсурдом. Автор играет с фактами как небрежный фокусник, теряющий карты на глазах у публики. Правда, всё это никак не влияет на желание смотреть и смотреть это кино, и чтобы этот праздник на экране с погонями, «смешными шутками» и забавными недоразумениями не кончался никогда. Единственная, кто не участвует в карнавальной движухе, хотя несомненно является движком истории, – Ванда Клаус, жена Санты (ее играет Одри Тоту). Ведь, в конце концов, разве все, что совершают мужчины в этом безумнейшем из миров, не совершают они ради женщин? Еще один стереотип, в который нравится верить всем.
И вот тут надо сказать еще про одно чудо, которое победит любой самый залихватский аттракцион чудес и приключений. Это чудо реального человеческого тепла и красивых человеческих отношений. И какой бы каскад событий не творился в течение полутора часов на экране, как бы славно не летели над Елисейскими полями герои фильма в финале, все равно у подростка, допущенного до экрана (маркер фильма 12+), наисильнейшую эмоцию вызовет кадр целомудренно спящих рядом мужчины и женщины, пусть и один из них спит голышом. И тогда подросток покосится на сидящую рядом маму, убедится, что всё норм, и возможно запомнит эту деталь как действительно важную в мозаике счастливого Рождества. Так, на будущее. И это хорошо!
обсуждение >>