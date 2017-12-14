Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Санта и компания»: Обыкновенное чудо

Рецензии на фильмы >>
14 декабря 2017
Сказочка для рождественской ночи

«Санта и компания»: Обыкновенное чудо
фото: кадр из фильма "Санта и компания"/MEGOGO Distribution

Что, если чудеса не случаются не потому, что их нет, а потому что мы их попросту не замечаем, не хотим замечать? Что если навязанные нам стереотипы не имеют с настоящими чудесами ничего общего? Во всяком случае, таков посыл новой французской комедии «Санта и компания», которую студия Gaumont выпускает на экраны мира в канун Рождества. Так, парижская девочка, столкнувшись на улице с реальным Сантой (Ален Шаба), называет его обманщиком и всячески демонстрирует свое разочарование по той лишь причине, что вместо красного костюма у него зеленый. Продавец аптеки, у которого седобородый старец требует целый вагон витамина С для своих заболевших эльфов, естественно, вызывает полицию, а полицейские, столкнувшись со странным чудаком, знающим тайные секреты каждого, не находят ничего лучшего, чем проверить старика на наркотики.

Но сказка на то и сказка, что в ней должно произойти чудо. В данной истории, это вовсе не дед, проходящий сквозь стены, не его арктические перелеты на волшебных оленях и не полный красоты и невиданных чудес Город Эльфов. А то, что находится на весь Париж одна вполне обычная семья: начинающий адвокат Тома (Пио Мармаи), его жена Амели (Голшифт Фарахани) и их малыши (два замечательных юных актера Тара Люгасси и Саймон Озерат), которые довольно легко принимаются верить в реальность Санты и берутся помочь ему с его больными эльфами, потому что… да просто потому, что в культурном обществе принято помогать людям, попавшим в беду! В ход идут сбережения, накопленные молодой парой на другие цели типа цветочного магазина или модного автомобиля. И вскоре на улицах Парижа закручивается легкая, слегка безумная экшн-феерия, в которой принимают участие все вышеназванные, включая двух полицейских-напарников, брата героя - фокусника, а также русскую гламурную мамашу, на которой авторы от души порезвились в тонком искусстве троллинга.

«Санта и компания»: Обыкновенное чудо
фото: кадр из фильма "Санта и компания"/MEGOGO Distribution

Что касается авторов, он здесь, практически, один. Режиссер, продюсер, автор сценария и исполнитель же главной роли, человек-оркестр Ален Шаба вполне соответствует своему экранному образу всемогущего и вездесущего Санты. Шаба известен больше как актер. В качестве режиссера его знают в основном благодаря сиквелу истории про Астерикса и Обеликса «Миссия Клеопатра». Показанный им Париж объят веселой рождественской лихорадкой, в которой волшебное уживается с прозаическим, логика с абсурдом. Автор играет с фактами как небрежный фокусник, теряющий карты на глазах у публики. Правда, всё это никак не влияет на желание смотреть и смотреть это кино, и чтобы этот праздник на экране с погонями, «смешными шутками» и забавными недоразумениями не кончался никогда. Единственная, кто не участвует в карнавальной движухе, хотя несомненно является движком истории, – Ванда Клаус, жена Санты (ее играет Одри Тоту). Ведь, в конце концов, разве все, что совершают мужчины в этом безумнейшем из миров, не совершают они ради женщин? Еще один стереотип, в который нравится верить всем.

И вот тут надо сказать еще про одно чудо, которое победит любой самый залихватский аттракцион чудес и приключений. Это чудо реального человеческого тепла и красивых человеческих отношений. И какой бы каскад событий не творился в течение полутора часов на экране, как бы славно не летели над Елисейскими полями герои фильма в финале, все равно у подростка, допущенного до экрана (маркер фильма 12+), наисильнейшую эмоцию вызовет кадр целомудренно спящих рядом мужчины и женщины, пусть и один из них спит голышом. И тогда подросток покосится на сидящую рядом маму, убедится, что всё норм, и возможно запомнит эту деталь как действительно важную в мозаике счастливого Рождества. Так, на будущее. И это хорошо!

«Санта и компания» в прокате с 14 декабря.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Ален Шаба: «Я долго искал своих эльфов»
Поиск по меткам
Елена ЮртаеваКомедияНовый годФранцузское кино
персоны
Одри ТотуАлен Шаба
фильмы
Астерикс и Обеликс: Миссия КлеопатраСанта и компания

фотографии >>
«Санта и компания»: Обыкновенное чудо фотографии
«Санта и компания»: Обыкновенное чудо фотографии
«Санта и компания»: Обыкновенное чудо фотографии
«Санта и компания»: Обыкновенное чудо фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Николай Забродин
11 декабря умер актер Николай Забродин.
Иван Мацкевич
10 декабря ушёл из жизни актёр Иван Мацкевич.

День рождения >>

Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева (II)
Ульяна Леонова
Владимир Лысенко
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Дэн Дейли
Ли Ремик
КаДи Стрикленд
Йоланта Фрашиньская
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Виктория и Абдул
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2017
Все пары делают это
комедия
Франция, 2017
Близкие
драма, социальная драма
Россия, 2017
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2017
Новогодний переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Полуночный человек
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2016
Санта и компания
комедия, семейное кино
Франция, 2017
Я заберу твои деньги
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Жги!
драма
Россия, 2017
За пропастью во ржи
биография, драма
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью