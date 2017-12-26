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«Молодая женщина»: Когда я стану кошкой

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26 декабря 2017
Молодая женщина по имени Паола (Летиция Дош) тщетно бьётся о входную дверь подъезда своего бойфренда. Она в неистовстве, а он не позволяет ей войти, кротко советуя по интеркому отправиться в любое другое место – хоть к маме, хоть в больницу, хоть к знакомым. «Я за тебя не отвечаю», – говорит невидимый и усталый мужской голос. Паоле придётся унять гнев и уйти, прихватив напоследок хозяйского кота. Она как кошка, уйдёт в никуда искать себе новый дом, пристанище в дождливом Париже. Её фигурка в красном пальто, держащая кошачью переноску, станет маленькой частью большого города, корабликом, дрейфующим по его волнам.

«Молодая женщина»: Когда я стану кошкой

Остаться в Париже без друзей и специальности, не опустившись на дно – безнадёжное мероприятие. Но у Паолы есть удивительный дар слышать людей и вызывать к себе симпатию. Она такая, какая есть – не молодая и не старая, не стесняющаяся своего обычного тела, говорящая что на ум придёт и поступающая соответственно возникающим эмоциям. Паола попытается отпустить кота, точнее, как оказалось, кошку, но не сможет с ней расстаться, хотя устроиться на постой с животным гораздо труднее. Женщина и символ женственности остаются одни, и окружает их почти исключительно женский мир: ветеринарный врач; мать Паолы (как и бойфренд, не желающая впускать её обратно); строгая квартирная хозяйка, нанявшая героиню нянькой к дочери; сотрудницы магазина женского белья, где Паола будет работать, и, наконец, её гинеколог. Кошку, тем временем, ищет хозяин, но Паола сможет отдать её только новому и надёжному другу. Тому, кому сможет довериться сама.

«Молодая женщина», авторская картина француженки Леонор Серай, получила приз «Золотая камера» Каннского кинофестиваля за лучший полнометражный дебют. Сделанный без каких-либо сценарных интриг и известных артистов фильм подкупает своей бьющей через рамку экрана энергией, дышит свободой и неожиданным целомудрием. В нём нет фальши. Его героиня настоящая квинтэссенция женщины, которая может быть любой, даже такой, как вы захотите – если она сама этого захочет. В её жизни легко открываются ходы и к прекрасному, и к смешному. Весь хаотичный путь Паолы с этой нелепой кошкой становится поиском себя, способом понять, кто она и что ей действительно от жизни нужно. И, наверное, поиском того, кто станет нужным этой молодой, бестолковой пока женщине с такими колдовскими гетерохромными глазами.

«Молодая женщина» в прокате с 28 декабря.


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«Молодая женщина»: Когда я стану кошкой фотографии
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