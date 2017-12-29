«Движение вверх»: Три секунды на победу

фото: Премьера фильма "Движение вверх"/Централ Партнершип
Баскетбол был включен в программу Олимпийских игр в 1936 году. Затем на протяжении трех с лишним десятков лет баскетбольные турниры в рамках Олимпиад завершались одинаково: золотую медаль забирала команда США. Сбой в системе случился только в 1972-м: в непростом финальном матче (за три секунды до завершения был объявлен тайм-аут, после чего мяч еще трижды вводился в игру) советская сборная обыграла американских спорстменов.
Фильм Антона Мегердичева«Движение вверх» рассказывает о пути к этой победе, проделанном сборной СССР под руководством тренера Владимира Кондрашина (Владимир Машков). Разумеется, в ленте с хронометражем в два с лишним часа находится место и для рассказа об обстоятельствах и фактах, окружавших центральное событие. Зрителям рассказывают о том, что сын Кондрашина прикован к инвалидному креслу, у баскетболиста Александра Белова (Иван Колесников) имеется редкое заболевание, а еще один член советской сборной, литовец Модестас Паулаускас (Джеймс Тратас) подумывает о побеге на Запад. В целом даже не важно, насколько близко к реальности все эти детали воспроизведены на экране: представляя фильм аудитории, продюсер Леонид Верещагин честно признал, что создателям сценария пришлось пофантазировать.
фото: Кадр из фильма "Движение вверх"/Централ Партнершип
Важно другое: в фильме, безусловный козырь которого – эффектно снятые баскетбольные матчи, – бытовые, житейские детали время от времени кажутся чуждыми. Скажем, вся сюжетная ветка с походом в ЗАГС (туда собираются отправиться персонаж Колесникова и его возлюбленная в исполнении Александры Ревенко – обоих вынесли на постер, при том, что актрисе роль досталась, скажем так, второго плана) получилась неубедительной и манипулятивной. Без нее запросто можно было бы обойтись. В одном из эпизодов участник сборной говорит советскому чиновнику, по вине которого едва не отменили финальный матч с американцами: «Ты же украл у нас баскетбол, а у нас больше вообще ничего нет». Перефразируя, можно сказать: лучше бы в «Движении вверх» кроме баскетбола больше вообще ничего не было.
Потому что спорт у Мегердичева получился отлично. «Движение вверх» – художественное кино, способное захватить человека, на которого до сих пор настоящие баскетбольные матчи не производили никакого впечатления. Киношный баскетбол внезапно будит азарт и сопереживание, хочется смотреть на экран, не мигая, чтобы не пропустить ни одного паса. Правда, к финалу неподготовленный зритель может выдохнуться. Главный матч показывают пусть и не в реальном времени, но близко к тому (для пущего реализма в углу экрана даже отражен счет), при этом как бы авторы ни нагнетали атмосферу, результат аудитории все равно известен заранее.
фото: Премьера фильма "Движение вверх"/Централ Партнершип
В целом «Движение вверх» – довольно симпатичное кино с внятным сценарием и удачными актерскими работами, да к тому же лишенное зашкаливающего патриотического пафоса. Если фильм что-то и доказывает, то не величие Советского Союза, а силу стремления к победе. А также то, что в РФ неплохо научились снимать спорт. Глядишь – научатся снимать и личное. Или даже интимное.
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