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«Тайная жизнь насекомых»: Жизнь в розовом цвете

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6 января 2018
Обаятельная французская анимация для всей семьи

«Тайная жизнь насекомых»: Жизнь в розовом цвете

Поучительная история приключилась в сказочном царстве насекомых. Однажды на территорию улья, где намечался очередной праздник, посвящённый Королеве — пчёлке Марго, забрёл бродячий артист-сверчок Доминик. Из-за его неудачного выступления в столице случился бардак, на который обратила внимание местная злодейка — оса Венди (Вирджини Эфира), приходящаяся роднёй королеве и мечтающая занять трон. Она провернула хитроумную аферу, в результате которой Доминика обвинили в похищении Марго, и теперь ему предстоит вернуть своё доброе имя, спасти главу государства от неминуемой смерти, а само государство — от пагубной тирании. Взамен его ждут долгожданный дом и любовь всей жизни...

«Тайная жизнь насекомых» появилась на свет благодаря дебютанту Антону Крингсу и Арно Бурону, приложившему руку к созданию анимационного сериала «Бешеные кролики: Вторжение», основанного на серии видеоигр Raving Rabbids производства Ubisoft. В отличие от сериала данный мультфильм выполнен в более традиционной манере, практически без агрессии и с ненавязчивым морализаторством. Здесь злодеи могут перевоспитаться в лучших традициях советской анимации, ну а самых чёрствых ждёт кара в лице летучей мыши, выполняющей роль сторожевого пса.

«Тайная жизнь насекомых»: Жизнь в розовом цвете

Французские аниматоры продолжают избавляться от влияния своих заокеанских коллег, но иногда в их творениях мелькают обязательные элементы американской анимации вроде когорты смешных существ а ля миньоны. В качестве последних в «Тайной жизни насекомых» представлены вечно недосыпающие рабочие пчёлки. Разумеется, и главная злодейка отсылает к диснеевским традициям, подчёркивающим тёмную сексуальность роковых красавиц вроде Злой королевы или Малефисенты. Тем не менее мультфильм лишён последних веяний Голливуда (гомосексуализм, феминизм и прочие измы), поскольку рассчитан, прежде всего, на детей, которым ещё рано знать про неотъемлемые атрибуты взрослой жизни, кроме разве что любви. Это сильное чувство в картине представлено без показухи, через великую песню Эдит Пиаф La vie en rose, проходящую рефреном через весь сюжет, и трогающие мелодии композитора Бруно Куле, на чьём счету музыка к шедеврам Томма Мура «Тайна Келлс» и «Песнь моря».

Маленьких зрителей порадуют очаровательные персонажи, незамысловатые ситуации, приятный юмор и изобилие красок. Их родителям предлагается послушать хорошую музыку и поностальгировать, а заодно проникнуться продуманными назидательными вкраплениями о том, что нужно помогать ближнему и не отворачиваться от бедных. В итоге перед нами просто хороший мультфильм, не претендующий на высокие звания и лавры, да ему это и не нужно.


«Тайная жизнь насекомых» в прокате с 7 января.


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