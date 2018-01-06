«Тайная жизнь насекомых»: Жизнь в розовом цвете

Обаятельная французская анимация для всей семьи
Поучительная история приключилась в сказочном царстве насекомых. Однажды на территорию улья, где намечался очередной праздник, посвящённый Королеве — пчёлке Марго, забрёл бродячий артист-сверчок Доминик. Из-за его неудачного выступления в столице случился бардак, на который обратила внимание местная злодейка — оса Венди (Вирджини Эфира
), приходящаяся роднёй королеве и мечтающая занять трон. Она провернула хитроумную аферу, в результате которой Доминика обвинили в похищении Марго, и теперь ему предстоит вернуть своё доброе имя, спасти главу государства от неминуемой смерти, а само государство — от пагубной тирании. Взамен его ждут долгожданный дом и любовь всей жизни...
«Тайная жизнь насекомых» появилась на свет благодаря дебютанту Антону Крингсу
и Арно Бурону
, приложившему руку к созданию анимационного сериала «Бешеные кролики: Вторжение»
, основанного на серии видеоигр Raving Rabbids
производства Ubisoft. В отличие от сериала данный мультфильм выполнен в более традиционной манере, практически без агрессии и с ненавязчивым морализаторством. Здесь злодеи могут перевоспитаться в лучших традициях советской анимации, ну а самых чёрствых ждёт кара в лице летучей мыши, выполняющей роль сторожевого пса.
Французские аниматоры продолжают избавляться от влияния своих заокеанских коллег, но иногда в их творениях мелькают обязательные элементы американской анимации вроде когорты смешных существ а ля миньоны. В качестве последних в «Тайной жизни насекомых»
представлены вечно недосыпающие рабочие пчёлки. Разумеется, и главная злодейка отсылает к диснеевским традициям, подчёркивающим тёмную сексуальность роковых красавиц вроде Злой королевы или Малефисенты. Тем не менее мультфильм лишён последних веяний Голливуда (гомосексуализм, феминизм и прочие измы), поскольку рассчитан, прежде всего, на детей, которым ещё рано знать про неотъемлемые атрибуты взрослой жизни, кроме разве что любви. Это сильное чувство в картине представлено без показухи, через великую песню Эдит Пиаф La vie en rose
, проходящую рефреном через весь сюжет, и трогающие мелодии композитора Бруно Куле
, на чьём счету музыка к шедеврам Томма Мура «Тайна Келлс»
и «Песнь моря»
.
Маленьких зрителей порадуют очаровательные персонажи, незамысловатые ситуации, приятный юмор и изобилие красок. Их родителям предлагается послушать хорошую музыку и поностальгировать, а заодно проникнуться продуманными назидательными вкраплениями о том, что нужно помогать ближнему и не отворачиваться от бедных. В итоге перед нами просто хороший мультфильм, не претендующий на высокие звания и лавры, да ему это и не нужно.
«Тайная жизнь насекомых»
в прокате с 7 января
.
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