«Приключения Паддингтона 2»: Не тюрьма, а малина

Невероятные приключения перуанца в Лондоне
Медвежонок Паддингтон из нового английского фильма режиссера Пола Кинга
внезапно стал участником скандала в России. Конечно, с ним часто случаются подобные истории, а все из-за того, что он самый воспитанный медведь в мире. И в силу присущей ему доброты и наивности нередко попадает впросак. Вообще, Паддингтона придумал английский писатель Майкл Бонд
. Первая книжка о медвежонке, приехавшем из Перу и обосновавшемся в Лондоне, вышла в 1958 году, последняя — в 2012-м. Популярность книг о Паддингтоне не знает границ. Они переведены на 40 языков мира. Рано или поздно знаменитый медведь (№ 2 после Винни-Пуха) должен был попасть на экраны. В 1975 году это произошло на телевидении, когда вышел мультсериал «Медведь Паддингтон
», имевший огромный успех у себя на родине. А в 2014 году вышел первый полнометражный фильм
по книгам Майкла Бонда. Кино, в котором медведь, совсем как настоящий (персонаж полностью создан на компьютере), живет среди людей, не могло пройти мимо зрителей. Так и случилось. Фильм ждал феноменальный успех. Он-то и сподвигнул авторов к созданию продолжения, которое, преодолело полосу препятствий, но все-таки выходит в российский прокат.
Коэффициент «плюшевости», тепла, доброты и всяческого другого положительного эмо-топлива в «Приключениях Паддингтона 2
» приближается к наивысшим значениям. После таких фильмов мир кажется лучше, кофе вкуснее, и вообще хочется творить одно добро. Однако это вовсе не означает, что нас ждет этакая сладкая вата на полтора часа. Паддингтон безупречен, его мелкие недостатки - продолжения его достоинств. И это только на руку авторам, которые, конечно же, найдут повод потрепать нервы и своему герою, и зрителю. Все неприятности, в которые попадает мишка, происходят из его желания делать все правильно. Что плохого в том, что он хочет подарить своей любимой тете альбом с картинками Лондона? Или догнать вора, укравшего этот самый альбом из антикварной лавки? Однако нелепейшим образом и то, и другое приводит к тому, что добрейший, честнейший Паддингтон попадает в тюрьму, в то время как настоящий вор остается на свободе.
В новом фильме авторы помещают Паддингтона в центр полумистической-полукриминальной истории, которая вертится вокруг пропажи уникального старинного альбома о Лондоне. Малыш хочет подарить его тетушке Люси и копит на него деньги. Но его опережает актер с «великим» прошлым Феникс Бьюкенен, который знает об альбоме некую тайну: оказывается, в нем зашифрован путь к сокровищам, а подсказки спрятаны по всему Лондону. Таким образом, пока Паддингтон оддувается за Феникса в тюрьме, Феникс идет по следам сокровищ, а Брауны, ставшие в предыдущей серии родной семьей для Паддингтона, пытаются его опередить. Мишка же, по ходу дела, превращает тюрьму в оазис великодушия и хороших манер, где заключенные ходят в розовом и каждый день едят сладкое, так что слова Prison, sweet prison, написанные в помещении тюрьмы, становятся для всех истиной как в переносном, так и в буквальном смысле. Все эти события закручиваются в масштабную, увлекательную и опасную историю, ведь злодей на то и злодей, чтобы идти в своих злодеяниях до конца.
Если в оригинальной версии фильма Паддингтон говорит голосом Бена Уишоу
, то у нас на эту роль был приглашен Александр Олешко
. И это несомненная удача для русскоязычной версии. Голос Олешко пластичен, интеллигентен, гармоничен в образе Паддингтона. Он сразу вызывает «узнавание». Собственно, Олешко и есть для нас Паддингтон. По большей части, благодаря ему медвежонок выглядит равноценным «актером» на фоне воистину великолепного актерского ансамбля: Хью Бонневиля
(«Аббатство Даунтон») и Салли Хокинс
«Жасмин», «Форма воды») в роли супругов Браунов, как всегда умопомрачительного Питера Капальди
(«Доктор Кто», «В петле») в роли соседа Браунов, Брендана Глисона
(«Залечь на дно в Брюгге») в роли угрюмого тюремного повара, Хью Гранта
(«Реальная любовь», «Ноттинг Хилл») в роли Феникса, сумевшего даже титры превратить в целый бенефис.
Есть и еще один важный герой в этой милой рождественской сказке наряду с добрыми диккенсовскими героями и карикатурными злодеями. Это сам Лондон. Есть тайное подозрение, не заказан ли фильм мэрией города? Здесь он необычайно красив и сказочен, совсем как в той книжке-раскладушке с цветными объемными картинками, о которой мечтает Паддингтон. В фильме есть сцена, когда медвежонок с тетей Люси открывают книжку и оказываются внутри ее трехмерного пространства. В итоге получилась блистательная визуализация главных достопримечательностей, задуманная еще в первом фильме, но реализованная только теперь.
«Превосходный сиквел, полный юмора и очарования», «не просто развлечение, это сокровище»… Британские издания полны восторженных отзывов о новом фильме. Можно биться об заклад, что съемки очередного продолжения «Паддингтона» - вопрос лишь времени. Тем более что Майклом Бондом, ушедшем в этом году, оставлено для будущих экранизаций немалое наследие - 14 книг о приключениях Паддингтона. Отступать некуда.
«Приключениях Паддингтона 2
» в прокате с 20 января
.
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