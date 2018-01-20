«Темные времена»: Уинстон Черчилль и дары смерти

Плакатный байопик с Гари Олдманом, который уже получил «Золотой глобус» и является фаворитом «Оскара»
Май 1940-го. В английском Парламенте шум и гам - пожилые состоятельные мужчины пытаются решить, кто же займет пост премьер-министра вместо собравшегося в отставку Невилла Чемберлена (Рональд Пикап
). Кандидатуру лорда Галифакса (Стивен Диллейн
) после мучительных раздумий пришлось отмести - и выбор пал на опального олигарха, зачеркнуто, Уинстона Черчилля (неузнаваемый Гари Олдман
), которого, кажется, небезосновательно считают сумасбродом. Когда радостная новость достигает поместья будущего премьер-министра, он будет полусидеть в кровати в комнате, где до черноты задернуты шторы, курить сигару, выпивать и отдавать приказы новоприбывшей машинистке Элизабет Лэйтон (Лили Джеймс
). Впереди милые беседы с королем-заикой Георгом VI (Бен Мендельсон
), уморительные перебранки с женой Клементиной (Кристин Скотт Томас
), а также пламенная речь про кровь, тяжелый труд, слезы и пот - и наконец, Дюнкерк.
«Темные времена
» Джо Райта
- второй за последний год фильм про операцию под Дюнкерком и один из многочисленных байопиков Уинстона Черчилля (только из актерского ансамбля Гарри Поттера, к которому принадлежит и Олдман, премьер-министра уже сыграли пятеро, некоторые два или три раза). Вдобавок - это слишком уж очевидная попытка постановщика «Анны Карениной
» и «Искупления
» (где, к слову, также фигурировал Дюнкерк) реабилитироваться за в меру идиотского «Пэна
». Сценарий написал Энтони МакКартен
- автор довольно напыщенного и мелодраматичного байопика «Вселенная Стивена Хокинга
», который между тем принес «Оскар» Эдди Редмейну
, с тех пор стремительно исчезнувшему с радара (и появляющемуся всё в том же мире
Гарри Поттера, правда, задолго до рождения мальчика, который выжил). Оператор - французский мастер Брюно Дельбоннель
, некогда постоянный соавтор Жана-Пьере Жене
, променявший его на Тима Бертона
, Сокурова
, братьев Коэн
и, вы будете смеяться, «Гарри Поттера и принца полукровку
».
Перечень чинов, регалий и столовой утвари тут попросту необходим - к этому располагает и сама чопорная кабинетная драма, и заскорузлый формат байопика - тем более такой чинный и черчиллецентричный, как получился у Райта. Как и в случае с темными временами Великобритании, титулы и громкие фамилии тут не играют никакой роли - кажется, в команде умниц и профессионалов не нашлось своего уроженца Вудстока, который, неприятно покрякивая и отпуская остроты в перерывах между глотками спиртного, предложил что-то возмутительно смелое. «Темные времена» с бюрократическим упорством несутся по рельсам: показушный гомон в Парламенте, спальня Черчилля, миниатюра «Черчилль и молоденькая машинистка», миниатюра «жена объясняет Черчиллю (и зрителям), каков его сложный характер», встреча премьер-министра и проглотившего аршин Георга VI, один серьезный разговор, один несерьезный - смешать и повторить в другой последовательности. Наконец, когда становится совсем тяжко, Черчилль спускается в метро и на полном серьезе обсуждает с обитателями вагона, как быть - сдаться Гитлеру или дать отпор. С интонациями мультфильма «Маугли
» (и не забывая представляться по всей форме) пассажиры сообщают премьер-министру, что они (точнее - Великобритания и её сыны) принимают бой. Государственная элита и народонаселение пожимают невидимые руки - патриотический дух мчится выше Биг Бена, выше планирующего самолета Тома Харди
из другого фильма
про Дюнкерк.
Тут стоит признать, что вся эта патриотическая и плакатная дребедень аккуратно сколочена и дополнена ироническими мазками - Гари Олдман играет Черчилля так, будто тот уже вышел на пенсию и досаждает внукам разного рода игривостями и капризами. Главное его оружие, впрочем, отечественный зритель не оценит - всю скрупулезную работу, которую артист проделал, всячески под премьер-министра интонируя, скупо пересказывает дубляж. В то время как уже на уровне мясистого и простецкого голоса понятна роль Черчилля во всей этой истории - роль моста между верхами и низами, которые - бывает в темные времена и такое - и могут, и хотят чего-то синхронно. Зачем Великобритании вдруг понадобилось столько патриотизма - пускай и не столь напористого и лобового, как в российских блокбастерах, - думать гораздо интереснее, чем наблюдать за этим утомительным уроком истории. Тем более, что параллельно разыгрывается история куда более захватывающая, - в год 60-летия Гари Олдман наконец собирает ранее никогда не пробованные на зуб награды. С первой номинации ему дался «Золотой глобус», всего лишь вторая номинация на «Оскар» также обещает стать успешной. Не будем портить человеку праздник.
«Темные времена
» в прокате с 18 января
.
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