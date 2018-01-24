«Смерть Сталина»: Добро пожаловать в Zомбиленд

Комедию про смерть вождя сочли кощунственной и запретили к прокату
В российский прокат не вышла комедия «Смерть Сталина
» - Министерство культуры сначала выдало ему прокатное удостоверение, а за два дня до проката - не выдало, как бы намекая: мой прокат - даю, кому хочу и когда хочу. Подобная перемена настроений, мягко сказать, удивительна: фильм британца Армандо Ианнуччи
, специализирующегося на острых политических комедиях, называется не «Нефритовый стержень в стране непуганых идиотов» и даже не «Приключения Паддингтона 2
». Из названия несложно догадаться, что это сатира на советскую власть в лучшие её годы, когда наша страна жила под мудрым надзором друга детей, законодателя мод в области усов и просто эффективного менеджера Иосифа Виссарионовича Сталина. Режиссер Армандо Ианнуччи пришел в Россию со стандартным тираноборческим набором шуток и гэгов, но вряд ли ожидал, что смерть вождя обернется его воскрешением.
Абсурдная ситуация вокруг «Смерти Сталина» - красочный ответ на любимый вопрос многих советских - по возрасту или мировоззрению - зрителей: «Нельзя ли обойтись в разговоре об искусстве без политики?». На «искусстве» звучит придыхание, на «политике» - вся закипающая ненависть киселевской риторики. Те же зрители как правило не чуют политический капкан в ура-патриотической «Легенде №17
» или «Движении вверх
», поставившем кассовый рекорд благодаря рекламе, сарафану и мертвому сезону в отечественном прокате. Их вполне устраивает первобытно-общинный принцип: мы можем о себе говорить, а другие о нас - нет (ну или могут, но только лестно). Правда, со времен «Хрусталев, машину!
» Алексея Германа
(в этом году ему двадцать лет) никто, кажется, не смог создать столь же художественно выразительного и сложного произведения о сталинской эпохе и её закате. Телевидение, что послевоенные заводы, не щадит себя и производит сплошь хвалебные биографии да игривые приключения с названием вроде «Убить Сталина
». Не сложно догадаться, сколько в них размышлений об историческом моменте, травматическом опыте и природе власти. Еще придет время - не в год же 65-летия смерти Вождя, как можно в такую дату.
В такой обстановке «Смерть Сталина», основанная на куда менее издевательском и более мрачном комиксе Фабьена Нури, при многочисленных ее недостатках выглядит необходимой прививкой здравомыслия: кажется, возвращается в Россию насупленная, крепко сбитая и звериная серьезность, не умеющая в иронию и самоиронию, абсолютно не самокритичная и бесконечно уязвленная (чтобы там ни думали записные патриоты - признак не силы, а слабости). Звучат крики об оружии идеологической борьбы, о чьем-то заказе, о желании растлить и разделить такую дружную и единую нацию. Некоторые режиссеры, проклятые отечественным зрителем за фильм, где есть сцена, как Сталина макают лицом в торт, громче всех выступили за запрет британской сатиры - самая точная иллюстрация к словарной статье «переобулся на лету». Вообще удивительно, как все идеологические критики «Смерти Сталина» и апологеты запрета поизвлекали из нафталиновых сундуков советские словечки и категории, чтобы оседлать нестареющую мысль «кругом враги». Вымри в России интернет и интерес к окружающему миру, можно было бы и поверить, но нет: такие издевательские картины выходят регулярно и про Америку, и про Великобританию (Ианнуччи сначала прошелся по политиканам этих двух государств), и даже про Северную Корею, которая, к слову, реагирует на критику точно так же - обидой, хакерскими атаками и угрозой извлечь кое-откуда ядерное оружие и наподдать зубоскалам, завистникам консервированного счастья чучхе.
Гэги Ианнуччи и правда на любителя - хотя еще Франсуа Рабле отдавал должное скабрезным юморескам, что и говорить про адептов юмора черного. Подавившись, умирает Сталин, над его телом, в луже мочи, собрались большие шишки советской номенклатуры - вечно травящий анекдоты Хрущев (отличный Стив Бушеми
), растерянный Маленков (Джеффри Тэмбор
), устаревший Молотов (Майкл Пэйлин
из «Монти Пайтон
»), насилующий девушек и меняющий расстрельные списки Берия (великий артист Саймон Расселл Билл
, игравший на театральных подмостках, что примечательно, короля Лира
). Вскоре они начнут яростную борьбу за власть - столь же стремительную, сколь и бестолковую. Тут нужно сказать страшную вещь: Ианнуччи не слишком интересует Сталин, Хрущев и прочая шайка-лейка, даже генерал Жуков (Джейсон Айзекс
) в роли практически полковника Скалозуба (когда запретят уже этого смутьяна и нацпредателя Грибоедова?).
Ианнуччи изучил бэкграунд, потому что не изучить его хотя бы поверхностно - неправильно. Он извлек оттуда жуткую историю про концерт, который должны были записать для Сталина, но что-то не записалось - и всех слушателей погнали обратно на стулья, чтобы сыграть концерт еще раз. Зал нужно было заполнить, а то акустика изменится - вдруг чуткое ухо Вождя уловит разницу. Но такие детали - лишь исторические виньетки на сюжете про жуткую несвободу, деспотизм, дьявольский характер власти, которая превращает простых людей в возомнивших о себе невесть что чудовищ. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. По-настоящему интересный спор вокруг фильма мог бы касаться изображения жертв режима - корректно ли в сатирической картине показывать их в таком комедийном ключе? Ианнуччи, кажется, отвечает на это утвердительно, да и ерничает не в адрес тех, кого застрелили или изнасиловали, а бичует сам механизм, когда жизнь одного человека буквально зависит от настроения другого.
Всё это в меру дежурные соображения, но подобные претензии превращаются в окружающем вое в одинокий голос человека. Даже эти простые истины оказываются крайне необходимы, как необходим разговор про сталинизм и ту паранойю, которую он поселил в сознание миллионов людей: что и говорить, она не выветривается до сих пор. Она прикидывается спящей, но набрасывается на различные красные тряпки, такие как дурацкий детектив «Номер 44
», который министр культуры Владимир Мединский при схожих обстоятельствах запретил и распял
четыре года назад. Компания ЦПШ, принадлежащая Газпрому, тогда публично признала вину и покаялась (вот уж подбор слов), а Мединский обещал вывесить фильм на сайте Минкульта с обильными комментарием по поводу исторических неточностей. Прошло четыре года, неточностей, видимо, оказалось больше, чем в книгах и диссертациях самого министра, - про громкое заявление благополучно забыли.
Не выполнять обещания вообще очень удобная и властная позиция. А вот защищать идиотские фильмы от еще более идиотских речевок и властных решений - позиция не то чтобы приятная. Мало кому понравится объяснять взрослым людям, что другие могут принимать какие-то там самостоятельные решения, не сверяясь с курсом партии, что всё неприятное и неинтересное нельзя запрещать - тем более, что на каждое мнение найдется противоположное, а искусство - территория мнений. Есть же священный и куда менее кровавый закон «Не нравится - не смотри». Наконец, искусство вам ничего не должно - этим оно и сильнее любой политики, любой глупости на местах, в умах и сердцах: умер Сталин - умрут и другие генераторы власти, а интернет всё помнит - и обещания министра, и фильм «Смерть Сталина», который в итоге посмотрит любой, кто захочет. Жаль только компанию «Вольга», которой на прошлой неделе устроили нервотрепку с «Паддингтоном», а на этой со «Сталиным». За детей вступились кинотеатры, а кто вступится за друга детей?
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