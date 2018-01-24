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Рецензии на фильмы «Смерть Сталина»: Добро пожаловать в Zомбиленд Комедию про смерть вождя сочли кощунственной и запретили к прокату

Новости кино Тимур Бекмамбетов представил свой новый проект на фестивале «Санденс» Действие триллера «Поиск» разворачивается на экранах компьютеров и гаджетов героев.

Новости театра Марк Захаров решил снять с репертуара «Ленкома» четыре спектакля В театре не успевают сыграть все постановки даже раз в месяц.

Ролики фильмов «Дикие предки» Пластилиновый каменный век. Абсурд и восторг