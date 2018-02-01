«Селфи»: Зови меня своим именем

Константин Хабенский вновь «в движении»
Харизматичный писатель Владимир Богданов (Константин Хабенский
), книгой «Кости» некогда заслуживший звание «голос поколения», к третьей части литературной франшизы уже порядком поисписался. Что замечают не только читатели, задающие каверзные вопросы в духе «насколько автобиографична книга», но и он сам. Ежедневные вечеринки уже не радуют, политическое ток-шоу, которое ведет успешный с виду Богданов, не приносит никакого удовольствия, сексапильная издатель (Северия Янушаускайте
) из любовницы превращается для Богданова, скорее, в психотерапевта. Единственное, что еще способно приносить хоть какие-то эмоции, – редкие и не самые длительные встречи с дочерью, которая живет с бывшей женой писателя (Анна Михалкова
).
Творческий и личностный кризис Богданов щедро заливает алкоголем. Несмотря на все это, писатель, впрочем, продолжает ходить по кругу: съемки в ток-шоу, презентации, интервью, встречи с читателями. Подготовка к одной из таких встреч – в Барвихе Luxury Village – заканчивается неожиданно: тяжелопохмельный Богданов незадолго до презентации обнаруживает в гостиничном номере мертвую помощницу Жанну (Юлия Хлынина
). Как он ее убил и убил ли вообще, Богданов не помнит, как и остальные события предшествующего вечера. Убегая от потенциального расследования в Москву, он обнаруживает, что его место уже занято… другим Богдановым (тоже Хабенский). Только тот – другой – и с виду не такой похмельный, и читателей с их вопросами не отправляет куда подальше, и встречи с дочерью не прогуливает, и вообще очень положительный персонаж, мгновенно успевший завоевать доверие всех друзей, родственников, коллег и поклонников. О том, что он ненастоящий, знает только истинный Богданов, и никто больше.
Поначалу «Селфи
» отчаянно напоминает картину 15-летней давности «В движении
», где Константин Хабенский играл роль прожженного жизнью циника-журналиста Саши Гурьева. Режиссерский дебют Филиппа Янковского
по сценарию Геннадия Островского
запомнился критикам и зрителям. «Селфи» такая судьба вряд ли уготована, несмотря на то, что и в этой картине один из лучших российских актеров выкладывается по полной. Хабенский убедителен и в образе настоящего Богданова, и его положительного двойника. На месте и другие актеры – друг Федор Бондарчук
, красивые женщины Хлынина, Янушаускайте и Михалкова.
Жанр психологического триллера, еще не избитый современным отечественным кинематографом, создатели ленты вполне выдерживают – в меру тех литературных возможностей, которые заложены в сценарии. По стилистике «Селфи» напоминает сериальный проект «Синдром дракона» того же постановщика Николая Хомерики, одаренного режиссера авторского кино, не противящегося экспериментам с кино для массового зрителя. Режиссеру вместе с оператором Владиславом Опельянцем за счет визуальных решений «Селфи» удается держать интригу, даже когда по сюжету она держится уже с огромным трудом. Впрочем, как рассказали на пресс-конференции создатели ленты, режиссерская версия «Селфи» была сильно длиннее – больше двух часов. Сложно представить, что же могло быть еще в этой и без того затянутой картине.
Не убедительна здесь собственно история по книге Сергея Минаева, автора «Духless», самостоятельно написавшего для «Селфи» и сценарий. Лавры «голоса поколения» писателю Минаеву, отчаянно перекладывающему сюжеты классической русской литературы на почву современных реалий, покоя не дают. И если в письменном изложении еще можно простить банальные реплики, сюжетные лакуны и претендующие на глубокие мысли монологи, то на киноэкране все это лишь раздражает или вызывает недоумение.
«Селфи
» в прокате с 1 февраля
.
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