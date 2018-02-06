«Уиджи: Проклятие Вероники»: Вероника должна умереть

Испанский хоррор об одиночестве
Мадрид образца 1991 года. Пятнадцатилетней Веронике (Сандра Эскасена
), обожающей творчество популярной испанской рок-группы Heroes del Silencio
, очень не хватает погибшего отца, да и мать (Ана Торрент
) постоянно пропадает на работе в кафе. Школьнице приходится практически в одиночку присматривать за двумя младшими сёстрами и братиком, и каждый день у неё вызывает острое чувство безысходности. Однажды она вместе с подругами решает устроить спиритический сеанс, пока вся школа наблюдает за уникальным явлением – полным солнечным затмением. Девушка попыталась с помощью доски Уиджа, купленной в газетном киоске, пообщаться с папой, а вместо этого привлекла злобного духа, который тут же начал терроризировать её семью. И никто нашей бедной героине не хочет или не может помочь справиться со злом, кроме слепой монахини (Консуэло Трухильо
), покуривающей в школьном подвале.
Пако Пласа
– далеко не последняя фигура среди хоррормейкеров не только в испанском, но и в мировом кино. Достаточно вспомнить популярную серию «Репортаж»
, созданную им на пару с Жауме Балагуэро
, или крепкий триллер «Второе имя»
, чтобы понять, что перед нами настоящий мастер пугающего жанра, способный из ничего создать как минимум любопытное и эффектное зрелище. В то же время в его работах присутствуют не только скримеры или литры крови, но и остро-социальное высказывание вкупе с продуманной психологией многих персонажей.
В новой работе режиссёра наибольшее внимание уделено проработке исторического фона и душевным переживаниям главной героини, поскольку перед нами, прежде всего, атмосферная история об одиночестве и отчаянии, а не типичный ужастик о привидениях. Поэтому-то в картине мало пугающих элементов и достаточно опосредованное проявление сверхъестественного (духа видит, в основном, только Вероника), что наводит на мысль о психическом состоянии героини, несмотря на то, что сама история рассказывается от лица одного из полицейских, зафиксировавшего первое проявление паранормального в Испании (да-да, события опять основаны на реальном случае). Возможно, Пласа несколько перестарался в показе необъяснимого, но всё же при просмотре возникает мысль о том, что всё происходящее на экране не более чем вымысел Вероники (кстати, именно её именем назван фильм в оригинале), у которой впервые пошли месячные. Таким образом, постановщик унаследовал идеи «Ребёнка Розмари» Романа Полански
, но подал их под соусом «Заклятия» Джеймса Вана
и ему подобных картин.
Конечно же, лента никоим образом не является уникальной для жанра, но благодаря местному колориту, хорошим актёрским ролям (в первую очередь, следует отметить очаровательную Сандру Эскасену), выверенной операторской работе Пабло Россо
и ностальгическому саундтреку может прийтись по душе всем, кто хочет погрузиться в воспоминания о молодости и погрустить о судьбе несчастных, не сумевших справиться с подростковой депрессией. А самые пытливые с удовольствием проведут аналогии с «Тьмой»
, снятой Балагуэро
в 2002 году с участием Анны Пакуин
. Уж не дуэль ли это между двумя коллегами-друзьями?
«Уиджи: Проклятие Вероники»
в прокате с 8 февраля
.
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