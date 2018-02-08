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«Пятьдесят оттенков свободы»: Часики-то тикают

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8 февраля 2018
Мистер и миссис Грей – в заключительной части «эротической» франшизы

«Пятьдесят оттенков свободы»: Часики-то тикают

Бывшая скромница, чьи попытки стать журналистом провалились после первого же интервью, Анастейша Стил (Дакота Джонсон) согласилась на предложение «своего господина» Кристиана Грея (Джейми Дорнан) и превратилась в замужнюю даму на каблуках миссис Грей, которая не только с готовностью входит в некогда навевающую ужас «красную комнату», но и даже работает. Карьерный взлет Анастейши впечатляющий – она сразу же стала главным редактором литературного издательства. Времени в офисе, правда, миссис Грей проводит не сказать, что много: ответила на один звонок или невзначай перебросилась парой слов с секретаршей – вот рабочий день и закончен. Что, конечно, понятно: дома все-таки муж, жаждущий развлечений и семейного очага.

Казалось бы, на этом историю, и так уже порядком растянутую и на бумаге, и на экране, можно было бы завершить. Но в новой – заключительной – части этой псевдоэротической псевдо-БДСМ франшизы вновь появляется странный преследователь, завидующий семейному счастью и благосостоянию этой прекрасной пары. А тут еще и сама Анастейша – то ли от нервов, то ли от «рабочей запарки» – пропустила противозачаточный укол (таблеток в этом выдуманном лакшери-мире не существует) и, естественно, сразу же забеременела. «Часики-то тикают», – где-то с удовольствием подумала «внутренняя богиня». «После беременности секса нет», – вполне себе уверенно и вслух сказал мистер Грей. «Но бывают же потом братья и сестры», – в ответ ему логично заявила недаром получавшая образование и уже успевшая построить успешную карьеру миссис Грей.

«Пятьдесят оттенков свободы»: Часики-то тикают

Кинематографический финал «Пятидесяти оттенков» оказался еще хуже финала литературного (хотя, казалось бы!). Исполнители главных ролей уже, кажется, не скрывают ненависти к этому проекту и, возможно, друг к другу. Практически в каждом кадре, что Дакота Джонсон, что Джейми Дорнан появляются с такими лицами, будто их взяли в рабство и заставили кровью подписать договор сабмиссива. Никто при этом вообще не получает никакого удовольствия. Режиссер Джеймс Фоули (он же снимал и предыдущие «оттенки»), кажется, и вовсе не появлялся на съемочной площадке, а оператор Джон Шварцман то ли неверно настроил зум, то ли его резко настигла близорукость: почти весь фильм снят на ужасающе крупных планах. Естественно, не только лиц, но и частей тела. Не самых, правда, возбуждающих.

В одной из центральных сцен картины – якобы романтического секса между молодоженами, сопровождаемого слизыванием мороженого – например, крупно продемонстрирован волосатый сосок Джейми Дорнана. Возбудить это не может, пожалуй, никого. Скорее, напротив, надолго лишит либидо напрочь. С потенцией тут, кстати, тоже наблюдаются проблемы. Единственная сцена в «красной комнате» – и та с фаллоимитатором. В одиночку миссис Грей вообще использует «красную комнату» для того, чтобы просто поспать! А ведь эта скучная семейная жизнь начинается еще даже до рождения первенца. В общем, создательница «Пятидесяти оттенков» и домохозяйка Э.Л.Джеймс все-таки в глубине души понимает, что хорошее дело браком не назовут.

В остальном так называемая кульминация «оттенков» держит марку. Те же случайно вспыхивающие и столь же случайно завершающиеся конфликты, те же глуповатые реплики, то же хаотичное развитие сюжета, направленное исключительно на то, чтобы поскорее уже произошел условный «хэппи-энд», те же признаки богатой жизни – частные самолеты, работающие по первому требованию банки, секретные шале и какая-то ни к чему не обязывающая работа, тот же подкупающий своей новизной саундтрек с каверами на популярные песни. Наконец эта сказка закончилась, съемочная группа выдохнула, а Дакота Джонсон и Джейми Дорнан освобождены из «эротического» рабства. Кульминацию осталось пережить только зрителям. Их, наверное, опять будет немало.

«Пятьдесят оттенков свободы» в кино с 8 февраля.


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«Пятьдесят оттенков свободы»: Часики-то тикают фотографии
«Пятьдесят оттенков свободы»: Часики-то тикают фотографии
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