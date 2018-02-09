«Колесо чудес»: Парк горького опыта

Кейт Уинслет в безупречном новом фильме Вуди Аллена
Нью-Йорк 50-е годы. Джини (Кейт Уинслет
) – официантка в ресторанчике в парке развлечений Кони-Айленда, а ее нелюбимый муж Хампти (Джеймс Белуши
) работает здесь же механиком карусели. У нее в прошлом – любовная драма и загубленная актерская карьера. У него – смерть предыдущей жены и побег из дома дочери, которая вышла замуж за гангстера. Да и нынешняя жизнь не сказать, что радует Хампти – как тут не прикладываться к бутылке. Джини тоже раздражена на быт – совсем не тот, о котором она мечтала в юности. Можно сказать, что эти двое сошлись от безысходности, одинокий мужчина и женщина с ребенком – беспокойным мальчиком Ричи с болезненным влечением к поджиганию. Но стоит разочарованным супругам заиметь друзей помоложе, как их жизнь начинает играть новыми красками.
На пороге дома неожиданно возникает дочь Хампти Каролина (Джуно Темпл
). Она скрылась от мужа-гангстера, угрожавшего ей расправой, и просит отца, с которым не виделась пять лет, об убежище. С появлением дочери у Хампти появляется цель, он бросает пить и начинает с жаром копить деньги, чтобы оплатить Каролине учебу. В жизни Джины также перемены, помимо Каролины, помогающей ей обслуживать клиентов, молодой и красивый спасатель Микки (Джастин Тимберлейк
), мечтающий о карьере драматурга, заводит с ней пляжный роман. Для него - ничего серьезного, просто в биографию будущего литератора хорошо вписываются отношения с женщиной на 15 лет старше. Джини же глядит на Микки, как утопающий на спасательный круг, надеясь с его помощью выбраться из вонючего рыбного ресторана, в котором ее жизнь проходит зря. И только у малыша Ричи по-преждему ни цели, ни жизненных опор – он компенсирует это тем, что жжет.
Любитель стилизаций, Нью-Йорка и великих актрис в главных ролях, Вуди Аллен
с завидным постоянством каждый год выпускает по фильму про совесть. Их давно уже никто не расценивает как шедевр или провал, есть просто работы «чуть лучше» и «чуть хуже». «Колесо чудес
», хотя и убит русским дубляжом, определенно, из разряда «лучше всех последних», и вполне заслуживает определения «выдающийся», в первую очередь, за мощнейшую работу Кейт Уинслет в роли женщины, которая ждет от жизни чего-то большего и не умеет быть счастливой. Актриса сама подчеркивает сложность, неоднозначность созданного ею образа. Джини – неудовлетворенная собой, склонная драматизировать события, эмоционально неустойчивая героиня, но совсем не карикатурный персонаж – она, скорее, олицетворение женщины, не имеющей почвы под ногами. У Уинслет огромный актерский диапазон, который она здесь использует в полную силу, демонстрируя мучения и непростой нравственный путь героини. Эффект ее игры усиливает оператор Витторио Стораро
, снимающий в невероятно красивом свете лицо, волосы, движения тела Уинслет. Цветовая палитра – ярко-синяя в ночных сценах, желто-оранжевая в дневных, – старый добрый джаз в паузах и проходках, придают картине антураж волшебной сказки, хотя в финале все мечты, само собой, будут разбиты.
Немаловажен факт, что повествование в картине ведется от лица Микки, возомнившего себя драматургом. Его самовлюбленность и склонность к романтизации выдают в нем «ненадежного рассказчика», ибо талантлив он, похоже, настолько же, насколько Джини – хорошая актриса. «У тебя лицо красивое, особенно в этих отсветах дождя», – этот банальный комплимент он повторит дважды, обращаясь к разным женщинам. Поскольку Микки в данном случае автор истории, можно предположить, что в этом молодом человеке Аллен остроумно выписывает себя самого. Можем ли мы доверять Микки как рассказчику, который явно переоценивает свои литературные возможности, но зато по-алленовски умеет наслаждаться мелодрамой жизни, а в чужих разбитых мечтах и сердцах видит бесконечное вдохновение для творчества? Можем доверять ровно настолько, насколько мы доверяем Вуди. А мы ему доверяем. Кто кроме него нам еще не раз расскажет, что этот мир – шумный и бестолковый парк аттракционов, колесо, которое крутится, но никуда не едет? Развлечения и улыбки здесь только за деньги, а жизнь бесконечно проверяет нас на прочность и безжалостно наказывает за малейшие ошибки? Нет, мир не театр, а дешевый балаган, и люди в нем довольно посредственные актеры в довольно посредственной драме про ревность, страсть и предательство. Играют, но не выигрывают.
«Колесо чудес
» в прокате с 8 февраля
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