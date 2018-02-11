«Призрачная нить»: Я уеду шить в Лондон

Дэниэл Дэй-Льюис сыграл прощальную роль в эстетской драме про творчество и общение
1950-е, Лондон. Кутюрье Рейнольдс Вудкок (Дэниэл Дэй-Льюис
) живет с сестрой Сирил (Лесли Мэнвилл
) и незапоминающейся временной возлюбленной (и/о музы) в двухэтажном особняке-ателье, где он ест, спит и работает (особенно работает). За новыми нарядами к перфекционисту и затворнику Вудкоку спешит вся лондонская знать: наряд на свадьбу, платье, чтобы лучше выглядеть, - он способен сотворить изделие, которое подарит хозяйке то качество, какого ей не хватает для особого случая. Сквознячок жизни в эту башню из слоновой кости запускает незаметная молодая женщина Альма (Вики Крипс
), в которую неприступный Вудкок влюбляется с первого взгляда на бельгийском пляжу - в аккуратной, но не самой изысканной столовой. Для начала исполняется её мечта: сменить наряд недорогой официантки на аккуратное платье музы гения. Затем ей предстоит одарить деспотичного возлюбленного, способного раздражиться до полной неработоспособности из-за резких звуков за завтраком, ответным презентом. Когда модельер впадает в творческий кризис - то ли из-за первой настоящей любви, то ли по внутреннему расписанию, то ли из-за перемены вектора моды - именно у Альмы обнаруживается противоядие. Точнее - необходимый яд.
«Призрачная нить
» - восьмой фильм Пола Томаса Андерсона
, и первый - снятый за пределами США, чью историю и архетипы режиссер с упоением и перфикционизмом исследовал прежде. Перенести сюжет про гениального затворника, списанного частично с испанского модельера Кристобаля Балентиаги, пришлось не по художественным, а по финансовым причинам, но перемена декораций оказалась к месту. Чопорный Лондон, гораздо тяжелее перенесший войну Старый Свет, сформированный веками европейской культуры образ талантливого человека - этих дежурных штрихов оказывается достаточно для формирования задника истории, пожалуй, универсальной. На подступах к пятидесяти и на восьмом фильме Андерсон созрел для высказывания о творчестве, его химерах, демонах и подводных камнях. Впрочем, было бы неправильно сводить эту скромную - на фоне «Магнолии
», «Нефти
», «Мастера
» и даже «Врожденного порока
» - драму только к эссе о профессии.
Ключевое обаяние «Призрачной нити» - в элегантном бесстыдстве. Достаточно сказать, что первые полтора часа напоминают подол платья, который несут впереди его обладательницы. Монотонный поток будней, избыточная музыка Джонни Гринвуда
, обычно нагоняющего неслабый экзистенциальный саспенс, навязчивые изящество, симметрия и хороший вкус. Наконец, блестящая последняя роль Дэниэла Дэй-Льюиса, который решил, что после роли Вудкока, займётся производством обуви, а не коллекционированием «Оскаров». Да и Вики Крипс из Люксембурга с англичанкой Лесли Мэнвилл от него не отстают.
Если отвлечься от ткани и посмотреть на эскиз, легко рассмотреть какие-то дежурные для размышлений о творчестве виньетки. Жертвенная муза с сюрпризом и слегка аутичный демиург, общающийся с миров вокруг невербально - через платья. Эхо войны, выражающееся в постоянном голоде и ненасытности в труде Вудкока. Способные оценить лишь обертку богатые плебеи, недостойные и лоскута этого полета мысли. Одежда как инструмент самовыражения. Высокое и низкое, инь и ян, садизм и мазохизм, мужское и женское. Всё это переплетается и попадается на глаза лишь в ту секунду, когда картина, вращаясь, словно модница, подставляет правильный бочок-сценку.
Возможно, Пол Томас Андерсон действительно выступает с «Призрачной нитью» как с презентацией себя как большого автора в мире, где искусство всё чаще поставлено на поток, где хочется, чтобы недалекий зритель развидел твой труд и больше к нему не прикасался. Но если этот интеллектуальный или культурный фашизм в духе позднего Джармуша
, объявившего войну обывателям в «Выживут только любовники
», и проступает, то Андерсон его достаточно остроумно уравновешивает. Как Вудкок зашивает в каждый наряд маленький секрет - вроде локона матери, - так и Андерсон встраивает эту мантру на правах оберега от суеверного страха растерять тех, кто способен оценить покрой, ткань и четкость линий.
Спасительная самоирония начинает расцветать в последний час. Андерсон сбивает позолоту небожителя с Рейнольдса, Альма сбрасывает овечью шкуру, а замкнувшаяся на себе высокая мода Вудкока (а вместе с ней и высокое искусство) начинают проигрывать по очкам более предприимчивым конкурентам. «Призрачная нить» не просто пересказывает «Степного волка» Гессе, демонстрируя, сколь плодотворен ноубрау-союз противоположностей - будь то искусство, любовь или социум. Взаимозависимость фигур разного масштаба режиссер изучал и в последних картинах - прочные и порочные контакты личности и демона алчности («Нефть»), слуги и гуру («Мастер»), детектива и хаоса («Врожденный порок»). В «Нити» же он на пальцах объясняет, почему закрытая и очень элитарная структура оказывается обречена на самопереваривание, а в самой цельной и эстетской фигуре обнаруживает слабость или червоточину (если не сказать больше). В конце концов, граница между всеми противоположностями, ролями, статусами и нишами - всего лишь призрачная нить. Результат общественной договоренности. По-настоящему - есть только миг между озарением и приступом тошноты. Всё остальное можно менять местами. Или модно.
«Призрачная нить
» в прокате с 10 февраля
.
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