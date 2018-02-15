«Лёд»: Я помню все твои трещинки

То ли сказка, то ли мюзикл – с Александром Петровым
и Земфирой
Зимний Иркутск 2003 года, где на импровизированный каток затянутой льдом Ангары выходят в легком пальто, где активно торгуют бананами и верят в фэншуй, а для колыбельных предпочитают песни Земфиры, живет семилетняя Надя Лапшина (Диана Енакаева
), грезящая о фигурном катании. Однажды мама (Ксения Раппопорт
) отводит Надю в местную секцию, которой руководит суровая, но, по всей видимости, известная на всю Россию тренер Ирина Шаталина (Мария Аронова
). Последняя, увидев девочку, единственный талант которой, кажется, падать (так, кстати, на протяжении всего фильма, а не только в деткой преамбуле), отправляет маму вместе с юным дарованием домой. Но так как героиня Раппопорт уже пообещала ребенку «солнце вместо лампы» и «за окошком Альпы», то дарит ей самоучитель по фигурному катанию и по ночам учит девочку не падать (а точнее – подниматься после падения) на толстом льду Ангары. В одну из таких ночей мама, у которой кроме страсти к песням Земфиры еще и больное сердце, ожидаемо умирает.
Девочка остается на попечении тети (Ксения Лаврова-Глинка
) и ее странного ухажера из времен «Бригады» (та-дам – Павел Майков
). Новая семья собирается воспитать из потенциально талантливой фигуристки продавщицу бананами, но Надя, уже научившаяся не только падать, но и эффектно вставать, а также выучившая спортивные термины, не сдается и идет демонстрировать свои новые навыки и словарный запас той самой Шаталиной, которая, сжалившись, все-таки берет ребенка в спортивный интернат и кует из нее чемпионку.
Не особо раскрывая сюжетные детали, которые почти в хронологическом порядке представлены в трейлере «Льда
», расскажем, что взрослая Надя (Аглая Тарасова
) все-таки смогла сделать впечатляющую спортивную карьеру в паре со звездой фигурного катания Владимиром Леоновым (Милош Бикович
) и, пройдя все мыслимые и немыслимые чемпионаты, в преддверии Кубка льда (почему это вымышленное соревнование так важно и как выглядит этот вожделенный кубок – не очень понятно до конца фильма) неудачно падает. Травма приводит Надю в инвалидное кресло (и снова в Иркустк), из которого ее пытается вытащить хоккеист-хулиган Саша Горин (Александр Петров), тоже, как выясняется, охочий до фигурного катания.
Режиссер-дебютант Олег Трофим
, снявший фильм «Лёд», явно является поклонником творчества Валерия Тодоровского
. И даже не потому, что «Лёд» – это в общем-то тот же самый мелодраматичный «Большой
», только про фигурное катание, а потому, что мимо режиссера Трофима не прошел и первый в новой отечественной кинореальности эксперимент с мюзиклом «Стиляги
». Но если «Стиляги» все-таки погружали зрителей в условный конец 1950-х, проводя музыкальную параллель между оттепелью и перестройкой (пусть, может, и не всегда гармонично), то фильм «Лёд» – это классическая мелодрама, сюжет которой подходит для дневного эфира канала «Россия 1», а музыкальный ряд при этом представляет собой плэйлист нетрезвого тридцатилетнего человека из «Вконтакте». Само собой совершенно не подходящий к тому, что происходит на экране. Да, «Лёд» – это практически мюзикл, хоть и продюсеры очень просят об этом не говорить.
Желание продюсеров – а фильм делала компания «Водород», ответственная, в том числе, и за такие нестыдные отечественные проекты, как «Призрак
», «Притяжение
» и «Напарник
» – понять можно. Мюзиклы у нас в стране жанр опасный – несмотря, правда, на успех тех же «Стиляг». Но тут, конечно, проблема в самом музыкальном сопровождении. Если неловкий номер той же Ксении Раппопорт с песней «Хочешь» или даже Милоша Биковича, тщательно выговаривающего слова песни Ивана Дорна «Не надо стесняться», еще можно хоть как-то простить, то сцена, когда несколько маленьких девочек стучат ложками и поют хором «Я – солдат недоношенный ребенок войны» уже выходит за всякие рамки. Хотя, возможно, в неё Олег Трофим и ответственный за саундтрек Антон Беляев
, следуя заветам Валерия Тодоровского, тоже заложили аллегорию на сегодняшний день (запевалой у хора детей выступает Мария Аронова, несколько лет назад строившая кинематографический «Батальонъ
»). Но судя по тону картины – это очень мало похоже на «задумку» режиссера. Особенно, когда после этого, будто ни в чем не бывало, появляются и чудовищная сцена под песню Богдана Титомира «Делай, как я», и вечно живой Цой
с «Пачкой сигарет». Если вы вдруг пойдете смотреть фильм «Лед», помните, что явный признак того, что скоро будет песня – это наплыв людей в кадре. Как только кроме главных героев, появляется массовка из 5-10 человек – пиши пропало, сейчас все запоют.
Возможно, если бы у создателей «Льда» был только плохой музыкальный вкус, это можно было бы хоть как-то смотреть. Но тут, кажется, все подгонялось под саундтрек. Красивый вид спорта «фигурное катание» снят не впечатляюще, актеры играют еще хуже. Аглая Тарасова и Милош Бикович за весь фильм выдают в лучшем случае два-три доступных им выражений лица. Марии Ароновой и Яну Цапнику
(он играет тренера Владимира Леонтьева) приходится отдуваться за молодых звезд примерно до середины фильма. Какая-то живая и разнообразная игра появляется в картине разве что с возникновением героя Петрова, который всеми силами старается вытянуть этот второсортный мюзикл до чего-то похожего на фильм, который можно показывать на большом экране, а не только в новогоднюю ночь на центральных каналах, так и не нашедших замены «Старым песням о главном». Но его игра сродни сильному партнеру в парном фигурном катании. Если другой все время падает и не чувствует ритм, то и весь номер не удастся. В общем, получается единица – за обязательные элементы и в лучшем случае двойка – за артистизм.
Фильм «Лёд» в прокате с 14 февраля
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