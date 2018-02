«Секретное досье»: Спилберг уполномочен заявить

фото: Кадр из фильма "Секретное досье"/UPI



К началу 1970-х главным медиагигантом Америки является The New York Times – именно на полосах этой газеты появляются самые актуальные публикации, касающиеся общества, политики и экономики. Столичная по географическому расположению, но довольно провинциальная по факту, The Washington Post скромно плетется позади новостного локомотива нью-йоркских коллег, выдавая за сенсацию в лучшем случае свадьбу дочери президента. К тому же вашингтонская газета переживает не лучшие экономические времена.Унаследовавшая СМИ от отца и покончившего с собой супруга, владелица издания Кэтрин Грэм ( Мерил Стрип ) совершенно не вникает в работу семейного бизнеса и собирается выставить на биржу акции The Washington Post. Для речи перед банкирами она заучивает слова о важности средств массовой информации в целом и серьезной журналистики в частности, хотя строки даются нелегко. Кэтрин Грэм, до этого занимавшаяся, в основном, воспитанием детей и организацией светских раутов, еще не до конца понимает, насколько это все действительно важно. Тем более – какую ответственность ей придется на себя взять, начав по-настоящему управлять издательским бизнесом. Конкретный пример, на котором Грэм – первая в истории The Washington Post женщина-издатель, – получит бесценный опыт, случится, впрочем, очень скоро.Пока Кэтрин пытается реанимировать по сути убыточное предприятие, производящее тексты, но пока отстающее в производстве смыслов, главный редактор ее газеты Бен Брэдли ( Том Хэнкс ) старается всеми силами угнаться за The New York Times. Та несмотря на удаленность от Белого дома, кажется, узнает все немного раньше. Опытный редактор и бывший политический обозреватель, Брэдли замечает, что у конкурентов давно не выходили статьи их главного журналиста – Нила Шихана, и начинает подозревать, что The New York Times готовит «бомбу». Она действительно «взрывается» буквально через несколько часов: в распоряжении журналистов оказываются документы Пентагона с исследованием отношений Америки и Вьетнама с 1945 по 1967 годы. Первая полоса The New York Times, по сути, рассказывала о том, что президенты – Труман, Эйзенхауэр, Кеннеди, Джонсон – обманывали граждан обещаниями мира, а сами только разогревали войну во Вьетнаме. The Washington Post, кажется, опять отстал от сенсации, но судебное дело против The New York Times дает возможность не только отыграться на поле информационного боя, но и затем, вместе с коллегами, отстоять первую поправку Конституции – о свободе прессы.Опубликованные документы Пентагона, последовавший затем Уотергейтский скандал и роль во всем этом американской прессы – в частности, The New York Times и The Washington Post, – входит, кажется, во все учебники по журналистике. Достаточно объемно часть этих событий была описана и в фильме « Вся президентская рать ». Тем не менее Спилбергу, неутомимому режиссеру и патриоту (в хорошем смысле этого слова), удалось превратить погоню за сенсацией не только в ожидаемый эмоциональный месседж о важности прессы, но и в настоящую производственную драму о работе журналистов. Пусть и несколько забытой с приходом современных цифровых устройств и торжеством интернета.Несмотря на то, что картину – в соответствие с нынешними модными тенденциями – продвигают как рассказ о первой женщине-издателе крупнейшей американской газеты, ключевая роль у Спилберга в первой половине картины достается герою Тома Хэнкса. Его Брэдли пытается всеми силами найти не просто какую-то жареную сплетню о Белом доме, а именно заинтересовать журналистов работой. «Документы Пентагона» становятся именно таким материалом. Брэдли подключает заскучавший пул к расследованию и вдохновляет их своим примером и едкими репликами о том, что пора бы уже от чтения новостей все-таки перейти к их производству, а тексты на важные темы неплохо было бы сдавать пооперативнее – «давайте представим, что вы все-таки репортеры, а не писатели». Азарт передается всей редакции – и вот уже некогда скучавший и постоянно обедающий штат The Washington Post активно отвечает на звонки, ищет источники, а помощник редактора и военный обозреватель Бен Багдикян ( Боб Оденкерк из « Лучше звоните Солу ») пытается найти то самое секретное досье. Работа по поиску, а затем и по обработке полученной информации занимает больше половины картины. Но, следуя законам производственной драмы, главный напряженный момент ленты, конечно, связан с начальником. В данном случае, издательницей Кэтрин Грэм, вхожей в Белый дом подруги Роберта МакНамары (того самого министра обороны, для которого и готовили скандальное исследование). До поры до времени она совершенно не понимает, что в издательском бизнесе очень сложно разделять личные (и порой дружеские) отношения и профессиональную деятельность.На противопоставлении личного и общественного и строится конфликт «Секретного досье» – как строился он и в судебных разбирательствах с The New York Times. Что такое для газеты с миллионной аудиторией публикация «Документов Пентагона» – удержание лидерской позиции на рынке СМИ или реальная борьба за свободу слова, которое носит общественно значимый характер? Спилберг, как обычно, дает единственное верный ответ. Секретное досье » в прокате с