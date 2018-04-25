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«Знаешь, мама, где я был?»: Картинки из чужого прошлого

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25 апреля 2018
Биографическая сказка о Резо Габриадзе

«Знаешь, мама, где я был?»: Картинки из чужого прошлого

Фильм-воспоминание, лирическая комедия, исторический трагифарс, а, может, просто семейный мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» посвящен детству великого Резо Габриадзе - сценариста «Мимино» и «Кин-дза-дза» и создателя легендарного театра марионеток Резо Габриадзе. Короткие забавные истории, рассказанные им самим, кажутся придуманными от первого до последнего слова - и в то же время в каждом слове правдивыми. Они нарисованы несколькими росчерками пера, одушевлены легким движением в технике перекладки (всего двумя аниматорами - Елизаветой Астрецовой и Светланой Матросовой) и собраны, словно мозаика, в большое кино режиссером Лео Габриадзе (сыном Резо) и продюсером Тимуром Бекмамбетовым.

Фильм очаровывает с первых секунд, однако непросто объяснить, чем именно. По сути, в кадре - говорящий человек, который рассказывает разрозненные истории из детства, проведенного в послевоенной Грузии. Эти рассказы иллюстрируются небольшими анимационными новеллами - с наивным рисунком и столь же упрощенным движением. Не высокобюджетный блокбастер, в общем. Скорее уж можно сравнить с домашним видео, предназначенным для показа в кругу семьи. И в то же время фильм действительно очаровывает. Невозможно не влюбиться с первого взгляда в удивительную улыбку рассказчика, в его голос, в смешных рисованных персонажиков, в необычайный мягкий и умный юмор, и главное… главное в эту особенную интонацию, с которой Резо рассказывает о том непростом и, в общем, трагичном времени.

«Знаешь, мама, где я был?»: Картинки из чужого прошлого

«Знаешь, мама, где я был?» логично причислить к модному нынче жанру «документальной анимации» (неактуальному в России, но весьма востребованному на Западных фестивалях), жанру, который в самой сути своей заключает какой-то парадокс и оксюморон, совмещая, казалось бы, несовместимое - исторический документ с предельным фикшном (ибо что может быть более вымышленным, чем мультфильм, в котором ничегошенькие нет реального, даже настоящих людей - и тех нет).

Однако, всмотревшись, понимаешь, что «Знаешь, мама, где я был?» вроде как и не похож на образчики «документальной анимации». Фильм охватывает небольшой период из жизни Резо - детство в послевоенном Кутаиси - и касается в основном событий скорей из семейной и личной истории. И хотя история государственная заметным образом проходит через судьбу главного героя, которому то снятся Сталин с Лениным, обсуждающие его будущее (вожди прочат маленькому Резо стать электриком и отправиться работать в Сибирь), то пленный немец начинает работать у дедушки и бабушки Резо, но эти все эпизоды, в которых узнаются реалии тех времен, так вплетены в общую ткань совершенно нереалистичного по сути повествования, наполненного курьезами, фантазиями, парадоксальными диалогами и абсурдными поступками героев, что фильм совершенно растрачивает свою реалистическую подоплеку, и из истории о детстве конкретного, известного многим деятеля культуры превращается в почти фантазийную повесть, где Кутаиси послевоенных лет выглядит сказочным городом, главный герой разговаривает с лягушками и дружит с крысами, а тучи можно разогнать с помощью магических символов и заклинаний (погрозив небу кое-чем).

Из-за этой фантазийности, сказочности и забавности сложная и страшная эпоха вдруг перестает казаться сложной и страшной, а представляется вполне себе уютной и милой, ровно, как это бывало в старых советских фильмах - с их мягким и беззлобным юмором, чувством безопасности среды и человеческих отношений, ощущением, что какой бы ни была действительность, в ней можно жить и быть счастливым.

«Знаешь, мама, где я был?» в прокате с 26 апреля.


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«Знаешь, мама, где я был?»: Картинки из чужого прошлого фотографии
«Знаешь, мама, где я был?»: Картинки из чужого прошлого фотографии
«Знаешь, мама, где я был?»: Картинки из чужого прошлого фотографии
«Знаешь, мама, где я был?»: Картинки из чужого прошлого фотографии
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