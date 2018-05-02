«Мстители: Война бесконечности»: Докопаться до небес

Самый масштабный фильм в киновселенной Marvel заставляет задуматься не только о кризисе супергероики, но и кинокритики
«Больше никто не воскреснет
», - торжественно гудит в самом начале «Мстителей
» титан Танос (Джош Бролин
), обладатель сверхмощной перчатки Бесконечности, массивной фигуры, фиолетовой кожи и причудливого подбородка, напоминающего мошонку (спойлер: про это пошутят). Чуть позже Тони «Железный человек» Старк (Роберт Дауни-младший
) выдаст еще один эффектный лозунг: «Больше никаких референсов
». Обе фразы звучат, как кредо самого масштабного супергеройского фильма в истории, но как минимум мораторий на цитаты никто соблюдать не собирается. Те же, кто знаком с комиксами Marvel и их ивентами (масштабными событиями в рамках супергеройской вселенной), знает, что их высмеивают уже не один десяток лет. Сначала проходит массовая чистка в рядах людей со сверхспособностями, а потом авторы находят способ всех воскресить. В первый раз отлично работает. К пятому надоедает. В кино, правда, может проскочить - западная пресса восторженно пишет, что это «Империя наносит ответный удар
» в киновселенной Marvel. Когда у тебя в календаре уже виднеются очертания как минимум художественных картин «Стражи Галактики 3
», «Черная пантера 2
» и сиквел «Человека-паука
», можно только восхититься такой чистотой взгляда. Впрочем, писать про «Войну бесконечности
» можно, что угодно, хоть с «Солярисом
» Тарковского
сравнивать, - трудно представить, что же заставит лояльных франшизе зрителей отменить поход в кинотеатр и поехать вместо этого на дачу.
Да и от информационной лавины, срывающейся с места при приближении нового супергеройского фильма Disney, давно уже невозможно укрыться, хотя новым «Мстителям», собирающим внушительную кассу прямо сейчас, удалось поставить своего рода рекорд и здесь. Вероятно, о мега-премьере не говорят только в глухих деревнях и на небе (там заняты разговорами о море). Вместе с тем Disney старательно охраняет сюжетные секреты первой части масштабной дилогии про противостояние всех супергероев Земли и несущего смерть всему живому титана Таноса - комикс-реплики Танатоса. Иными словами, студия объявила войну спойлерам, чем одним облегчила работу, а других поставила в тупик - как писать о кино, не вдаваясь в смачные детали?
В случае с «Войной бесконечности», к счастью, сюжет укладывается в одну строчку: фиолетовокожий исполин Танос собирает могущественные камни Бесконечности, чтобы уничтожать целые планеты по щелчку пальцев, но между ним и последними двумя волшебными минералами встают Мстители
, Стражи Галактики
и примкнувшие к ним другие супергерои. Три часа они предаются упоительной конфронтации, а окончание будет в следующей серии - вероятно, еще более масштабной и продолжительной. И еще более непонятной для тех, кто не видел предыдущие восемнадцать (если считать новейшего «Человека-паука
», сделанного в копродукции с студией Sony) фильмов киновселенной, где подробно объяснялось, кто кому Мститель и почему Тор
променял роскошные локоны парика модели «скандинавский» на брутальный лук в духе Змея Плискина
и Безумного Макса
одновременно.
Если «Черную пантеру
» только ленивый не похвалил за то, что это редкое супергеройское кино, способное похвастаться определенной автономностью, то тот же неугомонный ленивый уже сетует, что «Война бесконечности» повторяет ошибки издательства Marvel с его любовью валить всё в одну кучу и повышать порог входа. Правда, последние несколько лет супергеройские фильмы Disney называли не иначе, как дорогущими эпизодами самого мегаломанского сериала
в истории, а второму сезону популярного шоу странно предъявлять претензии в том, что оно не заботится о зрителях, пропустивших первый.
Проблема новых «Мстителей» лежит не в плоскости маркетинговых или стратегических просчетов - верховный бог киновселенной Marvel, продюсер Кевин Файги
, отладил такую машину, что обзавидуются конструктор Михаил Калашников
и футбольный тренер Хосеп Гвардиола
. Ковровая рекламная компания, конвенционально качественный (то есть дорогой) видеоряд, все звезды мира в кадре, всё более амбициозные режиссеры в специальном кресле. Короче говоря - синоним успеха.
Вместе с тем, у авторов киновселенной Marvel всегда хватало амбиций протащить в этот дорогой механизм либо что-то человеческое, либо актуальное, либо концептуальное. «Тор
» пытался говорить о братской любви-ненависти с пафосом и мизансценами Шекспира. Запустивший всё ровно десять лет назад «Железный человек
» высвечивал побочные эффекты самоуверенной внешней политики США на Востоке, а также выписывал гения-плейбоя-филантропа илонмасковской
формации. «Стражи Галактики
» собрали под крышей одного звездолета отверженных всех мастей, чтобы под задорные хиты 70-х напомнить, что друзья - это тоже семья. Наконец, «Первый мститель
», бросив попытки сделать из монолитного патриота Капитана Америка
интересного персонажа, пустился переснимать классические фильмы. Чем в этих координатах могут похвастаться «Мстители: Война бесконечности»? Историей о том, как массовая культура укусила себя за хвост.
Фигура Кевина Файги
здесь действительно важна: местами лента братьев Руссо
, нанятых в качестве главных прорабов на смену уставшему Джоссу Уидону
, напоминает облет владений. Все в сборе, улицы и планеты лоснятся чистотой, все стили, в которых снимались супергеройские фильмы Marvel за последние несколько лет, аккуратно прилажены друг в друга, как московская плитка. Ни в одних «Мстителях
» эта супергеройская эклектика не оказывалась настолько органична - то ли две головы лучше, чем одна, то ли Уидон оказывался слишком креативен, чтобы «финализировать» сонм чужих идей и эстетик. Руссо не стали выпендриваться, а всё аккуратно сшили: вот выполненная в духе «Секса в большом городе
» сюжетная ветка с Тони Старком и его разбуженными отцовскими чувствами, вот встречаются 70-е и 80-е (Стражи Галактики и обновленный Тор), вот неожиданно всплывают сцены, напоминающие «Братство кольца
» и «Две твердыни
» («Властелин колец», видимо, до сих пор остается квинтэссенцией кинематографического эпоса), а вот корабль-«бублик» из «Прометея
» и цитата из «Чужих
» (вас предупредят). Еще один важный референс - старая версия «300 спартанцев
» с её незамысловатым, но торжественным и патетичным противостоянием горстки воинов превосходящим силам соперника (Танос и один - натуральная армада). Разве что «Мстители» стараются отвлекать от героически нахмуренного лба потоком шуток, но нет-нет, а персонажи и признаются друг другу в любви перед тем, как случится неизбежное. Только степень неизбежности - все-таки под большим вопросом, что сбивает градус пронзительности даже в действительно душещипательных сценах.
Вместе с тем «Мстители» разваливаются на неравные фрагменты памятника постмодернизму с утомительной цитатностью, а между головокружительными схватками пускаются по сотому разу рассказывать что-то о внутренних демонах и важности семьи и дружбы (все-таки сегодняшние блокбастеры нет-нет, да и превращаются в обучающую раскраску). Именно в такой исполинской конструкции становится отлично видно, почему на смену всем этим буйным постмодернистским и эпическим игрищам и в комиксах, и в других медиумах в какой-то момент пришла новая искренность. Как бы ни вскидывал брови Роберт Дауни-младший, как бы ни сжимал зубы Марк Руффало
, как бы, как бы, как бы - на горизонте событий не хватает веры, что у этих новых богов жизнь всего лишь одна.
И если в картине, подводящей итоги почти десятилетней работы, демиурги вселенной Marvel не находят ничего лучше, чем выписать галерею растерянных великовозрастных мальчишек, то, возможно, эту вселенную стоит аннигилировать. Вместе с заблудившимися в светлых идеалах юношами (от Таноса до Питера Паркера), чьё видение справедливости неизменно приводит к войне, гибели близких и необходимости самопожертвования. В этом смысле по-настоящему интересна только шумиха вокруг просьбы Disney не раскрывать сюжетные подробности. Если сегодня кинокритика - это похвала графике, утрамбовывание картин по жанровым нишам и копание в мотивации персонажей с сюжетными поворотами, то, может, её давно пора было переработать на космическую пыль вместе с киновселенной Marvel, которая скребет рогами о небо в каком-то едва уловимом экономическом смысле? В сущности, какие этой критике нужны подробности и потенциальные спойлеры, чтобы признать: «Война бесконечности» сделали шаг вперед в области строительства аттракционов и полтора - назад в области человеческих чувств (в чем преуспели последние «Стражи Галактики» и «Человек-паук»). Наконец, «Мстители» кончаются на самом интересном месте и без надежды получить ответ на главный вопрос: хотят ли бесконечности войны?
«Мстители: Война бесконечности
» в прокате с 3 мая
.
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