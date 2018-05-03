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И целого подвига мало: Почему «Собибор» не спасает героическая основа

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3 мая 2018
Константин Хабенский дебютировал в кино в роли режиссёра

3 мая в отечественном прокате стартует драма «Собибор», повествующая о единственном в истории успешном побеге заключенных из концлагеря в октябре 1943-го года. Инициатором и организатором побега стал советский офицер Александр Печерский. Роль Печерского в картине исполнил Константин Хабенский. Он же в процессе работы над фильмом взял на себя ответственность за режиссуру.

И целого подвига мало: Почему «Собибор» не спасает героическая основа

Слоган картины «Подвиг, о котором забыли» не вполне традиционен для военных драм, зато понятен любому уроженцу СССР. Невозможно было поставить в ранг героя советского офицера, оказавшегося в плену. И пусть он до последнего оставался человеком достойным, спланировал и осуществил побег из плена, а затем поднял восстание в концлагере, выжил сам и спас десятки жизней, советская машина пропаганды не могла допустить, чтобы офицер, оказавшийся в плену, а не покончивший с собой согласно писаным и неписаным инструкциям, встал в один ряд с Маресьевым, Матросовым и Гастелло.

Идея создания фильма на тему побега из польского концлагеря Собибор принадлежала министру культуры Владимиру Мединскому. А далее произошла практически детективная история. В первый съёмочный день пиарщики картины гордо рапортовали о том, что режиссёр Андрей Малюков приступил к съёмкам ленты о героическом восстании заключенных в лагере Собибор. Через несколько месяцев информация мутировала: Андрей Малюков был переведен в ранг «Художественного руководителя» проекта, а спустя год после начала съемок продюсеры декларировали, что, наконец, готовы раскрыть имя режиссёра «которое всё это время держалось в тайне». И это… Константин Хабенский. Специалисты замерли в ожидании, ибо военное кино - жанр сложный, практически неподъемный для дебютанта без специального образования, опыта руководства площадкой и к тому же, постоянно работающего в кадре. Есть версия, что, увидев материал, продюсеры поняли масштаб катастрофы и решили подставить под удар известного артиста, полагая, что ему «как дебютанту» многое простят. Сложно сказать, на каком этапе работы над картиной Хабенский вошел в статус режиссёра и, соответственно, какие претензии могут быть адресованы ему, а какие - продюсерам или иным участникам процесса. Однако по законам кинематографа, режиссёр в ответе за всё. А потому рассмотрим картину как авторское высказывание на заданную тему.

И целого подвига мало: Почему «Собибор» не спасает героическая основа

Очевидно, что ни одна картина, снятая на тему Холокоста в конце 2010-х, не может быть рассмотрена сама по себе - невольно напрашиваются сравнения с выдающимися лентами: «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи, «Мальчик в полосатой пижаме» Марка Хермана, из последнего - «Рай» Андрея Кончаловского. «Собибор», увы, невозможно отнести к категории шедевров - сама история и форма её повествования вызывает массу вопросов.

Уже первое знакомство с главным героем – офицером, попавшим в барак к евреям-гражданским, – выдает бедность фантазии и дурновкусие. Затравленные фашистами старожилы лагеря выказывают недоверие новичку, заподозрив, что он не еврей. В ответ главный герой, облаченный в советскую форму, не находит ничего лучше, как снять штаны и продемонстрировать всему бараку обрезанный пенис со словами «Такой же, как у тебя еврейский, обрезанный». Почему экранному Печерскому не пришло в голову просто поговорить с иудеями на идиш, не прибегая к радикальной обнаженке, остается загадкой. Равно как и то, почему все без исключения евреи в бараке выглядят жалкими ничтожествами, грязными, потными, трясущимися денно и нощно за свою шкуру, не вызывающими ни симпатии, ни сочувствия зрителя. Единственный положительный персонаж фильма – девочка, младшая сестра одного из главных героев – едва появившись, тут же исчезает, оставив зрителя в компании палачей-садистов и их жертв, которые в определенный момент сами становятся палачами.

И целого подвига мало: Почему «Собибор» не спасает героическая основа

Замечу, что возрастной рейтинг картины «12+», притом, что сцены убийств нацистских офицеров заключенными концлагеря жестоки и кровавы. Так, к примеру, молодой ювелир Шломо, жаждущий отомстить за родителей и сестрёнку, отправленных в газовую камеру, долго и смачно убивает немецкого офицера, разбивая его голову молотком. В конце экзекуции зрителю предоставляется возможность насладиться видом окровавленного месива, олицетворявшего в прошлом голову солдата рейха. Из титра в конце картины мы узнает о том, что Шломо, бежавший из лагеря вместе с Печерским, впоследствии эмигрировал в Бразилию, где нашел и казнил 18 фашистских офицеров, избежавших суда. Одна строчка, стоившая по силе воздействия целого фильма! Равно как и другая информация, предоставляемая перед финальными титрами: из четырехсот заключенных, бежавших из лагеря, до конца войны дожило лишь 53 человека. При этом 150 евреев, прятавшихся в окрестных лесах и деревнях, были сданы фашистам представителями местного населения. Информация страшная и дикая с позиции современного интеллигентного человека. Однако посмотрев картину с предложенной галереей образов малоприятных людей с жёлтыми звездами, подлость поляков, сдавших беглецов немецкой жандармерии, кажется чуть ли не логичной.

Не меньшее недоумение и возмущение вызывает эпизод, в котором один из единомышленников Печерского спрашивает его: «Что же такое у тебя на сердце, Саша?». На что другой заключенный из группы заговорщиков отвечает: «Товарищ Сталин у него на сердце. Как и у всех нас». На встрече с журналистами Константин Хабенский заверил собравшихся в том, что вкладывал в этот эпизод иронию. Однако никто из видевших картину иронии в данной сцене не считал, усмотрев, напротив, нехорошие тенденции последнего времени. Однако и это всё цветочки по сравнению с ключевой сценой адской вечеринки, достигающей абсурдного звучания и являющейся апофеозом беспомощности автора. Немецкие офицеры, выглядящие Бидструповскими карикатурами из фильмов-пародий, нажравшись в хлам, начинают палить почем зря по бегущим мишеням, стегать заключенных плетью и в завершение попойки устраивают странные скачки, где роли боевых скакунов исполняют жители Собибора. Руководит адской процессией не кто иной, как Кристофер Ламберт, что, никоим образом не спасает положения.

И целого подвига мало: Почему «Собибор» не спасает героическая основа

Слабая, едва намеченная лирическая линия в картине присутствует, но весьма условно. Ибо главному герою некогда любить – в финале он должен совершить подвиг, а значит, весь фильм есть не что иное, как уверенный путь к нему - без лирических отступлений, рефлексии и смятения души. В целом картина получилась довольно схематичной. Что обидно, ибо мир лагеря, созданный художниками и оператором-постановщиком ленты, весьма достоверен и придаёт очень точную тональность происходящему. Однако многочисленные сцены неоправданных зверств фашистов ради забавы, отсутствие персонификации и историй героев, тесных дружеских связей между персонажами, из которых должна возникать симпатия зрителя по отношению к ним, приводит в финале к абсолютному равнодушию по отношению к людям, бегущим в рапиде под пулеметными очередями вертухаев.

Обидно и горько, что очередная большая тема в нашем кино ушла в гудок - многозначительные разговоры, встречи в верхах на международном уровне и патронат «нерукопожатного» министерства. Картина, призванная всколыхнуть в людях лучшие чувства, по факту вызывает у многих лишь гадливость и отвращение. Очень жаль.

«Собибор» в прокате с 3 мая.


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И целого подвига мало: Почему «Собибор» не спасает героическая основа фотографии
И целого подвига мало: Почему «Собибор» не спасает героическая основа фотографии
И целого подвига мало: Почему «Собибор» не спасает героическая основа фотографии
И целого подвига мало: Почему «Собибор» не спасает героическая основа фотографии
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обсуждение >>
№ 4
rommy   3.05.2018 - 22:05
... Очевидно этот "автор" - представитель современных массовых бездарей, коих плодит наше уже никакое теперешнее образование. читать далее>>
№ 3
rommy   3.05.2018 - 22:00
Вызывает удивление размещение подобной рецензии - безусловно частного мнения какой-то никому неизвестной Марии Безрук (имя очевидно вымышлено) - на этом сайте, призванном беспристрастно, прямо-таки справочно,... читать далее>>
№ 2
Миссис Марпл   3.05.2018 - 21:16
Вот интересная фраза в рецензии: "Однако многочисленные сцены неоправданных зверств фашистов ради забавы"... Так и хочется спросить автора,а что,бывают оправданные зверства фашистов? Не ради... читать далее>>
№ 1
Сеня на сене (Самара)   3.05.2018 - 20:46
Что за чушь пишет автор? Как это не было героев среди советских офицеров, попавших в плен? Историю Родины по соровским учебникам изучали? читать далее>>
Всего сообщений: 4
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