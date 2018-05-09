Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Анон»: Дуров, отдай ключи

Рецензии на фильмы >>
9 мая 2018
Клайв Оуэн и Аманда Сейфред в старперской антиутопии в стиле нео-хайтек-нуар

«Анон»: Дуров, отдай ключи

Отдаленное будущее, в котором люди живут сравнительно счастливо под полным контролем государства. Все воспоминания мгновенно сохраняются в виртуальную базу данных (или «облако»), а оттуда их могут при желании извлечь не только хозяева, но и полицейские, денно и нощно расследующие финансовые махинации, убийства, суициды, измены, кражи и прочие неприятности. В целом, система работает надежно, но изредка появляются бунтари – хакеры и анонимы, – чьих данных в базе не сыскать. Сразу с двумя подобными случаями за один день сталкивается детектив Сэл Фриланд (Клайв Оуэн), развлекающийся тем, что много курит и показывает подозреваемым их и чужие воспоминания, чтобы доказать, что они все-таки виновны. Сначала по пути на работу Сэл встречает на улице прекрасную незнакомку (Аманда Сайфред); как в компьютерной игре, следователь видит ФИО, возраст и род занятий каждого встречного и поперечного, а тут – «нет данных». Затем сталкивается с загадочным убийством, осуществленным при помощи взлома памяти потерпевшего. Сэл и его товарищи выясняют, что покойный пытался кое-что скрыть и прибег к помощи хакеров, редактирующих воспоминания, а потому решают, что анонимная брюнетка и есть убийца. Дальше в недрах всеведущей полиции рождается гениальный план – поймать её на живца. И вот Сэл переезжает из хибары в роскошный лофт, месяц ходит в офис, прикидываясь брокером, а потом злонамеренно трахает проститутку (при живой-то фиктивной невесте), чтобы потом покаяться и попросить какого-нибудь нелегального спеца всё это из его памяти вычистить. Откликается, конечно, незнакомка.

В «Аноне» прославленный некогда кинематографист Эндрю Никкол, постановщик «Гаттаки» и сценарист «Шоу Трумана», пытается вернуть былую славу: снова занятный концепт, снова антиутопия, снова свобода как абсолютное благо. Со времен «Гаттаки», правда, прошло двадцать лет, и каждый последующий проект патентованного борца с Большим братом становился шагом вниз по лестнице, ведущей вниз. Проходная антиутопия «Время» (занятная идея со временем как валютой становится поводом для утомительного нравоучения), затем – крайне посредственная экранизация не слишком выдающегося романа «Гостья» (научно-фантастическая притча от создательницы «Сумерек» про важность эмпатии). И вот «Анон» – то ли «Особое мнение» для зануд, то ли растянутый в два раза третий эпизод четвертого сезона «Черного зеркала» (тоже, в общем, тревожный звоночек). Именно в последнем сезоне популярного шоу про ужасы новейших технологий видны все беды современных авторов-пророков: их идеи вторичны, сыры и настолько оторваны от сегодняшнего дня, что все эти прогнозы по поводу будущего трудно воспринимать всерьез. Зачастую там мир вообще меняется всего лишь на одну необходимую для нравоучения технологию (как в «Аноне»). У того же Чарли Брукера, например, в будущем, где можно создать мыслящую копию человека в виртуальном мире, люди всё еще заказывают пиццу по телефону.

«Анон»: Дуров, отдай ключи

Беда «Анона», впрочем, гораздо шире: это не просто вторичный и непрожаренный концепт, отвлекающий от сюжета какими-то неубедительными страшилками про технологии, но и восхитительно бестолковая история сама по себе. Большинство персонажей описывают, что они делают, а также регулярно вводят зрителя в курс дела, не позволяя ему хотя бы толику информации получить, используя дар зрения. Хотя именно наблюдательность и помогает Сэлу распутать дело (элементарное, если учитывать крохотное количество действующих лиц). Наконец, реплики периодически не вяжутся с происходящим: например, многолюдным местом по версии главных героев оказывается заброшенный берег реки, где ни ночью, ни даже днем нет ни души. «Я разослала информацию всем», – гордо говорит артистка Сайфред и взмахивает рукой, а камера, будто издеваясь, осматривается по сторонам – и не может обнаружить ни одного человека, который бы эту информацию в теории мог бы получить.

Местный Нью-Йорк вообще удивительный город – стильный, стерильный, малонаселенный и безликий, как и сам фильм: в одних подворотнях он напоминает подступы к московской станции метро «Кузнецкий мост», в других – окраины Берлина, в третьих – любой американский мегаполис из стекла и лжи. Никкол явно придумал «Анон» как новейший нуар (нео-нео-нуар) – приукрашенную финтифлюшками проверенную схему с курящим, пьющим и циничным детективом, который оказывается не таким циничным (но все-таки курящим). Роковая блондинка оказывается брюнеткой (хотя Сайфред на самом деле блонд, просто у Никкола фетиш наряжать ее в темноволосые парики), у детектива есть не разбитое сердце, но семейная трагедия (галерея неоригинальных воспоминаний с покойным сыном), а также от себя Никкол добавил мораль, чего нуар как правило старается избегать. Удивительно, что человек, который на антиутопиях уже министерство правды съел, продолжает долбить в одну точку. Контроль – плохо, свобода – хорошо; человек человеку как друг, так и волк; любая база данных – не только переносной сборник компромата, но и бесконечная пытка – некоторые воспоминания лучше отпустить и так далее. Иногда в этот поток трюизмов, иллюстрируемых однотипным интерфейсом, врывается обнаженная натура в качестве тяжелой артиллерии: в мире контроля нет ничего страшнее, чем интим. Хотя глянцевый «Анон» стыдится тела не только жирного, а любого, поэтому необязательные сцены топлесс перемежаются с неловким сексом в белье.

«Анон»: Дуров, отдай ключи

Гораздо интереснее претензии на притчеватость – отношение «Анона» с контекстом за пределами кинотеатров. Глуповатый, но ладный и стильный проект Эндрю Никкола вышел тогда, когда в США стихает буря вокруг триумвирата «русские хакеры, алгоритмы Фейсбука и выборы Трампа». В России же несколько недель пользователи телеграма именуют себя «цифровым сопротивлением»: Павел Дуров отказывается отдавать ключи шифрования спецслужбам (допустим, по тем же причинам, по которым героиня Сайфред не хочет, чтобы кто-то знал ее имя и прочие данные). Эта видимая актуальность новой работы Никкола напоминает вместе с тем и смертельный приговор: идеи Филипа К. Дика и других отцов научной фантастики уже вышли на улицы, а сценарист «Шоу Трумана» всё пытается перекрасить перегоревшие лампочки в старой люстре. Тушите свет.

«Анон» в прокате с 10 мая.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноАнтиутопияФильмы о будущем
персоны
Кристоф БекИддо ГолдбергКонрад КоутсКлайв ОуэнРэйчел Робертс (III)Аманда СейфредКолм Фьоре
фильмы
АнонВремяГаттакаГостьяОсобое мнениеЧёрное зеркало

фотографии >>
«Анон»: Дуров, отдай ключи фотографии
«Анон»: Дуров, отдай ключи фотографии
«Анон»: Дуров, отдай ключи фотографии
«Анон»: Дуров, отдай ключи фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Томошевский
5 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Томошевский.
Юрий Андреев
4 мая ушёл из жизни артист театра кукол Юрий Андреев.
Фуад Поладов
4 мая ушёл из жизни актёр Фуад Поладов.

День рождения >>

Фёдор Бондарчук
Виктория Герасимова
Алеса Качер
Ксения Кузнецова
Игорь Ледогоров
Фархад Махмудов
Булат Окуджава
Ольга Павловец
Никита Сологалов
Андрей Стоянов
Педро Армендарис
Ричард Семлер Бартелмес
Кэндис Берген
Росарио Доусон
Гэри Дэниэлс
Джеральдина МакЮэн
Альберт Финни
все родившиеся 9 мая >>

Афиша кино >>

Муза смерти
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Такси 5
боевик, комедия, приключения
Франция, 2018
Анон
научная фантастика, триллер
Германия, 2018
Истерия
триллер, фильм ужасов
США, 2018
Красавица для чудовища
биография, мелодрама
Великобритания, Люксембург, США, 2017
Редкая бабочка
драма
Австралия, 2017
Статус: обновлен
комедия, фэнтези
Канада, Китай, США, 2018
Старое ружье
военный фильм, драма
Франция, ФРГ, 1975
Собибор
биография, военный фильм, драма
Россия, 2018
Мстители: Война бесконечности
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Остров собак
комедия, приключения, фильм о животных
Германия, США, 2018
Папа-мама, гусь
комедия, приключения
Китай, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью