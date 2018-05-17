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«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино

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17 мая 2018
Райан Рейнольдс снова насильничает, шутит ниже пояса и стебется над фильмами про сверхлюдей

«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино

Мастер регенерации и сальных шуточек супернаёмник Уэйд «Дэдпул» Уилсон (Райан Рейнольдс) наводит ужас на окрестные преступные группировки, а также готовится к ответственному шагу: они с Ванессой (Морена Баккарин) планируют завести ребенка (уже избавились от внутриматочной спирали и заготовили имена на случаи «м» и «ж»). Тут, разумеется, вмешалась бандитская (кстати, русская) пуля: связала эти два сюжета, милые сердцу Дэдпула (убийства мафиози и грядущее отцовство), а также оборвала жизнь Ванессы. Уилсон снова погрузился в многомесячный раздрай, даже попытался покончить с собой, но получил загадочное послание от возлюбленной с того света. Ему предстоит отряхнуться от печали, обзавестись друзьями, а также наставить на путь истинный молодого да огнеопасного подростка-мутанта Расселла (Джулиан Деннисон из «Охоты на дикарей» Тайки Вайтити). Иначе это сделает суровый терминатороподобный солдат из будущего по прозвищу Кейбл (Джош Бролин, играющий антагониста уже во втором супергеройском фильме за месяц).

Дэдпул справится – тут нет никаких сомнений: в самом начале циничный супер-антигерой, любящий разрушить четвертую стену и напомнить зрителям, что всё это лишь кино, отвлечется от очередной кровавой бани и заметит, что фильм у нас вообще-то семейный. Дескать, многие истории для детей и всякой ячейки общества начинаются с убийства: например, «Бэмби». Если чуть менее расплывчато, то «Дэдпул», несмотря на кажущуюся аморальность, учит зрителя справляться с непростыми ситуациями, прикидываясь безбашенным боевиком, нещадно пародирующим все достижения современной кинематографической супергероики. Прибегать к эзопову языку – главному навыку супергероики – он зачастую не очень-то и стремится: например, в одной из сцен Уилсон прямым текстом обзывает Людей Икс «метафорой расизма из 60-х» (опуская другие ущемленные группы, собранные под этим логотипом).

«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино

Чуть менее прямолинейны фильмы о нем, которые с большим или меньшим успехом мораль все-таки маскируют: например, в «Дэдпуле» Уэйд Уилсон боролся со страхом смерти и одиночества. Первое обернулось сначала раком, а потом бессмертием; второе привело к тому, что болтливый дядечка с двумя пистолетами на поясе постарался оттолкнуть от себя самого близкого человека и закупориться в горе от услышанного диагноза. Второй фильм выхватывает из мешка больше семейных тем – страхи стать паршивым отцом и потерять семью. А из другого мешка он достает гомосексуальные намеки, шутки по обе стороны пояса, издевки над фиктивным расизмом, колкости в адрес дабстепа, юмористическую дробь в адрес блокбастеров Disney и Бэтмена, море уморительных и бестолковых отсылок (от портрета Карла Маркса в школе для мутантов до фигурки Росомахи), а также одно грандиозное камео.

В первом «Дэдпуле», снятом дебютантом Тимом Миллером, за всем этим изобилием из набора «подростковая радость» мораль можно было и не разглядеть. Сиквел же, доверенный Дэвиду Литчу, экс-каскадеру и боевитому режиссеру «Джона Уика» и «Взрывной блондинки», не позволяет об этом забыть – и даже не стесняется драматических сцен. Подобный контраст позволяет «Дэдпулу 2» выглядеть более осмысленным и причесанным, не разваливающимся на серии смешных, издевательских или утомляющих сцен, соединенных исключительно авторской наглостью. Сценаристы Ретт Риз и Пол Верник, заявившие о себе «Добро пожаловать в Zомбилэнд», прекрасно понимают, что второй раз нахрапом не возьмешь, поэтому насаживают остроты Дэдпула на более стройный и предсказуемый каркас, крепче и нагляднее соединяя внутренние переживания наёмника с сюжетными коллизиями. Становится меньше шуток и экшна в молоко, хотя обилие первого и брутальность второго нареканий не вызывают (все-таки Литч славен как раз драками и перестрелками).

«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино

Вместе с тем «Дэдпул 2» максимально честен со зрителем: даже не в превентивной шутке про мораль, а в выборе ключевого персонажа – подростка Расселла, который готовится вступить во взрослую жизнь, но может сделать это не с той ноги. Риз и Верник прекрасно понимают, что Дэдпул и его праздник непослушания если и взрослые, то лишь в понимании подростков и ведомств, отвечающих за возрастные рейтинги. Те же комиксы про говорливого наёмника напоминают исписанные наивно-скабрезными комментариями учебники, где излишние, с точки зрения пуритан, подробности особенно ценны для организма, освобождающегося из-под родительской опеки. Из-под аналогичной опеки стерильных блокбастеров для поколения мультиплексов может освобождать зрителя и «Дэдпул 2», бесстыдно превращаясь не в очередной супергеройский фильм, а во франшизу-пародию, щелкающую жанр с его условностями и ошибками не меньше, чем «Очень страшное кино» – хоррор.

В этом смысле трудно не оценить изящество кастинга: в жизненном (и как бы анти-супергеройском) сериальном хите «Атланта» нашлась Зази Битц на роль убер-удачливой Домино; самый кассовый хоррор в истории «Оно» (к слову, также преподающий подросткам ряд полезных уроков) подарил картине Билла Скарсгарда в роли человека по имени Цайтгаст; из новейших «Мстителей» позаимствовали Таноса-Бролина; из фильмографии Тайки Вайтити, который в той же киновселенной Marvel постарался перезапустить историю Тора остротами на грани, взяли обаятельного и корпулентного новозеландца Джулиана Деннисона. И если Вайтити пытался как стать частью огромного прописанного мира, так и высмеять её (в сущности, процесс равный пилению сука, на котором сидишь), то «Дэдпул 2» с такими компромиссами не сталкивается. Его устраивает роль пересмешника, который подспудно утверждает супергероику в статусе большого и влиятельного феномена: не кассовые успехи, а меметичность (то есть автономное существование в массовой культуре и информационном пространстве) формирует статус «явления». И нет лучшего памятника, чем самозабвенная пародия на.

«Дэдпул 2» в прокате с 17 мая.


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«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино фотографии
«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино фотографии
«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино фотографии
«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино фотографии
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