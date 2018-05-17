«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино

Райан Рейнольдс снова насильничает, шутит ниже пояса и стебется над фильмами про сверхлюдей
Мастер регенерации и сальных шуточек супернаёмник Уэйд «Дэдпул» Уилсон (Райан Рейнольдс
) наводит ужас на окрестные преступные группировки, а также готовится к ответственному шагу: они с Ванессой (Морена Баккарин
) планируют завести ребенка (уже избавились от внутриматочной спирали и заготовили имена на случаи «м» и «ж»). Тут, разумеется, вмешалась бандитская (кстати, русская) пуля: связала эти два сюжета, милые сердцу Дэдпула (убийства мафиози и грядущее отцовство), а также оборвала жизнь Ванессы. Уилсон снова погрузился в многомесячный раздрай, даже попытался покончить с собой, но получил загадочное послание от возлюбленной с того света. Ему предстоит отряхнуться от печали, обзавестись друзьями, а также наставить на путь истинный молодого да огнеопасного подростка-мутанта Расселла (Джулиан Деннисон
из «Охоты на дикарей
» Тайки Вайтити
). Иначе это сделает суровый терминатороподобный солдат из будущего по прозвищу Кейбл (Джош Бролин
, играющий антагониста уже во втором супергеройском фильме за месяц
).
Дэдпул справится – тут нет никаких сомнений: в самом начале циничный супер-антигерой, любящий разрушить четвертую стену и напомнить зрителям, что всё это лишь кино, отвлечется от очередной кровавой бани и заметит, что фильм у нас вообще-то семейный. Дескать, многие истории для детей и всякой ячейки общества начинаются с убийства: например, «Бэмби
». Если чуть менее расплывчато, то «Дэдпул
», несмотря на кажущуюся аморальность, учит зрителя справляться с непростыми ситуациями, прикидываясь безбашенным боевиком, нещадно пародирующим все достижения современной кинематографической супергероики. Прибегать к эзопову языку – главному навыку супергероики – он зачастую не очень-то и стремится: например, в одной из сцен Уилсон прямым текстом обзывает Людей Икс «метафорой расизма из 60-х
» (опуская другие ущемленные группы, собранные под этим логотипом).
Чуть менее прямолинейны фильмы о нем, которые с большим или меньшим успехом мораль все-таки маскируют: например, в «Дэдпуле
» Уэйд Уилсон боролся со страхом смерти и одиночества. Первое обернулось сначала раком, а потом бессмертием; второе привело к тому, что болтливый дядечка с двумя пистолетами на поясе постарался оттолкнуть от себя самого близкого человека и закупориться в горе от услышанного диагноза. Второй фильм выхватывает из мешка больше семейных тем – страхи стать паршивым отцом и потерять семью. А из другого мешка он достает гомосексуальные намеки, шутки по обе стороны пояса, издевки над фиктивным расизмом, колкости в адрес дабстепа, юмористическую дробь в адрес блокбастеров Disney и Бэтмена
, море уморительных и бестолковых отсылок (от портрета Карла Маркса в школе для мутантов до фигурки Росомахи), а также одно грандиозное камео.
В первом «Дэдпуле», снятом дебютантом Тимом Миллером
, за всем этим изобилием из набора «подростковая радость» мораль можно было и не разглядеть. Сиквел же, доверенный Дэвиду Литчу
, экс-каскадеру и боевитому режиссеру «Джона Уика
» и «Взрывной блондинки
», не позволяет об этом забыть – и даже не стесняется драматических сцен. Подобный контраст позволяет «Дэдпулу 2» выглядеть более осмысленным и причесанным, не разваливающимся на серии смешных, издевательских или утомляющих сцен, соединенных исключительно авторской наглостью. Сценаристы Ретт Риз
и Пол Верник
, заявившие о себе «Добро пожаловать в Zомбилэнд
», прекрасно понимают, что второй раз нахрапом не возьмешь, поэтому насаживают остроты Дэдпула на более стройный и предсказуемый каркас, крепче и нагляднее соединяя внутренние переживания наёмника с сюжетными коллизиями. Становится меньше шуток и экшна в молоко, хотя обилие первого и брутальность второго нареканий не вызывают (все-таки Литч славен как раз драками и перестрелками).
Вместе с тем «Дэдпул 2» максимально честен со зрителем: даже не в превентивной шутке про мораль, а в выборе ключевого персонажа – подростка Расселла, который готовится вступить во взрослую жизнь, но может сделать это не с той ноги. Риз и Верник прекрасно понимают, что Дэдпул и его праздник непослушания если и взрослые, то лишь в понимании подростков и ведомств, отвечающих за возрастные рейтинги. Те же комиксы про говорливого наёмника напоминают исписанные наивно-скабрезными комментариями учебники, где излишние, с точки зрения пуритан, подробности особенно ценны для организма, освобождающегося из-под родительской опеки. Из-под аналогичной опеки стерильных блокбастеров для поколения мультиплексов может освобождать зрителя и «Дэдпул 2», бесстыдно превращаясь не в очередной супергеройский фильм, а во франшизу-пародию, щелкающую жанр с его условностями и ошибками не меньше, чем «Очень страшное кино
» – хоррор.
В этом смысле трудно не оценить изящество кастинга: в жизненном (и как бы анти-супергеройском) сериальном хите «Атланта
» нашлась Зази Битц
на роль убер-удачливой Домино; самый кассовый хоррор в истории «Оно
» (к слову, также преподающий подросткам ряд полезных уроков) подарил картине Билла Скарсгарда
в роли человека по имени Цайтгаст; из новейших «Мстителей
» позаимствовали Таноса-Бролина; из фильмографии Тайки Вайтити, который в той же киновселенной Marvel
постарался перезапустить историю Тора
остротами на грани, взяли обаятельного и корпулентного новозеландца Джулиана Деннисона. И если Вайтити пытался как стать частью огромного прописанного мира, так и высмеять её (в сущности, процесс равный пилению сука, на котором сидишь), то «Дэдпул 2» с такими компромиссами не сталкивается. Его устраивает роль пересмешника, который подспудно утверждает супергероику в статусе большого и влиятельного феномена: не кассовые успехи, а меметичность (то есть автономное существование в массовой культуре и информационном пространстве) формирует статус «явления». И нет лучшего памятника, чем самозабвенная пародия на.
«Дэдпул 2
» в прокате с 17 мая
.
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