«Конченая»: Соскучились по мне?

анонс

По-своему оригинальный хоррор про отчий дом и психологические проблемы

Константин Хабенский дебютировал в кино в роли режиссёра

И целого подвига мало: Почему «Собибор» не спасает героическая основа

2 мая

«Мстители: Война бесконечности»: Докопаться до небес

Самый масштабный фильм в киновселенной Marvel заставляет задуматься не только о кризисе супергероики, но и кинокритики