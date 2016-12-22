Лучшие российские сериалы 2016 года

Выбор журналистов и кинокритиков
Согласно установившейся традиции в конце года мы собираем мнения представителей прессы - теле- и кинокритиков из различных изданий, чтобы узнать, какие отечественные сериалы им показались наиболее интересными в уходящем году. Сериальной индустрии, как и всем, пришлось нынче непросто: на ключевых развлекательных каналах сменилось руководство, кризис наконец догнал производственный цикл, имела место неразбериха с законом об онлайн-кинотеатрах и так далее. Чтобы узнать, отразилось ли это на качестве продукции, мы решили, проинтервьюировав 15 экспертов, которым было предложено назвать пять лучших сериалов и прокомментировать свой выбор. Также мы подсчитали, что в 2016-ом на телевизионных каналах было показано почти две сотни новых российских телесериалов (точная цифра 196), ну а в нашем материале экспертами оказалось упомянуто в качестве лучших 26 проектов. И хотя мнения профессионалов получились довольно пестрые, у нас есть явные лидеры опроса!
Татьяна АЛЕШИЧЕВА,
обозреватель рубрики сериалы в издании КоммерсантЪ-Weekend
По долгу службы я не обязана обозревать сериалы непременно российского производства, поэтому смотрю их крайне мало и, что называется, в охотку – в основном те, вокруг которых образуется некий гул в социальных сетях. А таких заметных событий на ТВ в этом году было раз-два и обчелся: все дружно ругали «Таинственную страсть
» на Первом по роману Василия Аксенова
и обсуждали новый сериальный тренд – интерес к истории Древней Руси в связи с выходом сериала «София
» и предстоящей премьерой «Викинга
» с Козловским
. Но не думаю, что какой-то из них достоин годового топа. Мода на советское ретро, на волне которой три года назад мощно выстрелила «Оттепель
», не проходит, но и ничего равного по масштабу «Оттепели» с тех пор не появилось.
Я в этом году выделила для себя только два российских сериала – это третий сезон нежно любимого мной «Физрука»
и второй – «Обратной стороны Луны»
. «Физрук», как мне кажется, – лучшее ностальгическое шоу о героях 90-х со времен выдающейся «Бригады
», только в комедийном изводе: Фома – своего рода «лишний человек», такой «осколок 90-х», не прижившийся в новой реальности, то есть неотменимо романтический персонаж. Его самоощущение мне близко! А второй сезон «Луны» - утопия о Небесном Совке, каким он стал бы, не случись распада советской империи, – к сожалению, провалился, хотя это очень редкий проект для нашего ТВ, и он совсем не плох. Кстати, американская адаптация
этого сериала с Харви Кейтелем
у себя на родине тоже не выстрелила.
Сусанна АЛЬПЕРИНА
Кинокритик, обозреватель «Российской газеты»
Мою пятерку возглавляет «Пьяная фирма»
- редкий жанр интеллектуальной комедии, когда даже через экран передается удовольствие, которое получала от работы съемочная группа. «Ольга»
показала, что и у нас в стране в бытовой комедии возможно сделать ставку не просто на одного героя (такие прецеденты были), но на героиню. Выбор Яны Трояновой
на главную роль определил успех сериала. Именно она задавала уровень остальным актерам. В пятерку мог бы войти и «Следователь Тихонов
», также рассчитанный на основного героя как на локомотив, но игра Михаила Ефремова
уж слишком резко отличалась от всего остального, происходящего в кадре. Нечто подобное можно сказать и о сериале «Клим
» - ожидания превзошли результат.
Третье место - «Салам Масква»
. Так откровенно и честно о межнациональных отношениях еще никто у нас не снимал. «Мажор 2»
оказался не просто успешным продолжением, но фильмом, равноценным первой части и местами даже превосходящим её. «Шакал»
, как и «Паук
», показал, что продолжения могут быть не менее захватывающими и качественными, чем основная история.
Из сериальных премьер года я бы еще особо выделила такие фильмы, как «София», «Остров
», «Бедные люди
», «Пушкин
», «Семья Светофоровых
» и «Челночницы
». Самый громкий сериальный провал года, на мой взгляд, – «Таинственная страсть
».
Алина БАВИНА
Шеф-редактор Vokrug.tv
«Таинственная страсть»
– мой номер один в уходящем году. О советской эпохе фильмов сняли уже много, но после «Оттепели» ни один телевизионный проект так и не смог подвинуть сериал Тодоровского с высшей ступени пьедестала. Создателям удалось передать дух эпохи – именно это, по моему убеждению, главное в подобных проектах, а не документальное, точное воспроизведение деталей.
Откровением в уходящем году для меня стал детектив «Научи меня жить»
. Не являясь поклонницей «Нюхача
», была поражена Кириллом Кяро
в образе консультанта-психолога. Сделали своё дело и нетривиальный сюжет, который до последнего держал в напряжении, и психологизм, возведённый в абсолют, и красивая картинка.
Тройку лидеров замыкает финал «Сладкой жизни»
. Пожалуй, самый циничный сериал на нашем телевидении внезапно закончился хеппи-эндом. И это, по-моему, круто. На четвёртое место поставлю «Мамочек»
, которых считаю добротным женским ситкомом. И наконец завершить свой хит-парад сериалов хотела бы «Анной-детективом»
. Гремучая смесь из авантюрного сюжета, мистики, детектива и любовной истории, приправленная костюмированным антуражем, – определённо, такого ещё на российском телевидении не было.
Ольга ГАЛИЦКАЯ
Кинообозреватель, член Гильдии киноведов и кинокритиков
Лучший сериал уходящего года – «Салам Масква»
. Такие проекты у нас страшная редкость, немудрено, что руководители каналов боятся вывалиться из общего потока, где преобладают как будто бы разные, но скроенные по штампованным лекалам «Лестницы в небеса
» и прочее «Украденное счастье
». Конечно, «Салам Москва» прозвучал бы куда мощнее, если бы его показали в 2013 году, когда он был готов к эфиру. Жаль, что этого не случилось. И все-таки спасибо, что его не закрыли от зрителей насовсем.
Удачей считаю сериал «Красная королева»
. Отлично сделанная мелодрама с достоверным фоном советской жизни и реальными прототипами. Замечательно поработали режиссер Алена Семенова
и вся её команда, запомнился музыкой композитор Алексей Айги
, все артисты точно чувствуют жанр, исполнительница главной роли Ксения Лукьянчикова
– настоящее открытие и подлинная звезда сериала.
Третье место мог бы занять оборванный на середине разрекламированный показ «Обратной стороны Луны 2»
, но канал продемонстрировал неуважение к зрителям. Возможно, рейтинги не соответствовали ожиданиям Первого, но почему бы тогда не передвинуть сериал Александра Котта
на дневное или поздневечернее время? Похоже, что альтернативное будущее, куда попадает герой Павла Дерявянко
, где советский застой многократно усилился, народ обнищал и окончательно отгородился от мира за железным занавесом, слишком напоминает окружающую реальность и вызывает нежелательные ассоциации.
Четвертое и пятое место отдаю каналу ТНТ. Сериалы «Ольга»
и «Пьяная фирма»
- талантливые, живые, с прекрасными артистами. С неожиданными сценарными ходами, с продюсерами, не боящимися рискнуть, - словом, нестандартные и это их большое достоинство.
Александр ГОРБУНОВ
Телекритик, корреспондент КТА «Телескоп»
В основе моего выбора лежат оригинальные отечественные проекты, способные донести до зрителей идеи добра, света, справедливости, уважения к человеческой личности и стимулирующие к продолжению собственного духовного развития. «Подкидыши»
рассказывают о работе центра по уходу за брошенными детьми, затрагивая столь обсуждаемую за последние месяцы тему бэби-боксов (дискуссия идет вокруг их целесообразности или полного запрета). Сериал показывает, как в людях способна пробудиться любовь к даже неродным младенцам, как они делают всё, чтобы эти дети были здоровы, счастливы и ни в чём не нуждались.
«Салам Масква»
посвящен весьма непростой теме миграции и помогает расставить жизненные приоритеты: поступать ли тебе, ориентируясь на расовые, культурные, этнические и прочие различия, или же важнее полагаться на общечеловеческие ценности, существующие внутри каждого из нас. «Таинственная страсть»
погружает нас в чарующий мир 60-х годов XX века, где показано непростое становление великих отечественных писателей и поэтов. А телесериалы «Анна-детективъ»
и «Остров»
учат тому, что ради общей цели нужно уметь идти на компромиссы и находить точки соприкосновения с теми, кто изначально кажутся нам чуждыми.
Илона ЕГИАЗАРОВА
Кино- и телеобозреватель радио «Московская правда», автор The Hollywood Reporter
1. Ольга
. Блестящая артхаусная актриса Яна Троянова попробовала себя в жанре «народного сериала» – и дебют оказался впечатляющим. Проект выстрелил благодаря максимальной приближенности к жизни миллионов россиян, не понаслышке знающих, каково матери-одиночке тащить большое и нелепое семейство на своих плечах, при этом не теряя чувства юмора, оптимизма и надежды на светлое будущее.
2. Мажор-2
. При всей неровности сценария сериал снят в хорошем ритме, без раздражающих длиннот, с «западным» качеством картинки и хорошей актёрской игрой харизматичных актёров, из коих выделю Павла Прилучного
и Дениса Шведова
.
3. Таинственная страсть
. Сериал пробудил острый интерес к эпохе шестидесятников, вызвал ожесточённые споры в обществе, кого-то обидел, кого-то возвысил – но мало кого оставил равнодушным. Впрочем, кроме Алексея Морозова
, Филиппа Янковского
и Леонида Кулагина
ни один актёр, наверное, не занесёт участие в этом проекте к своим победам.
Биографические проекты, такие как «Красная королева»
, всегда будоражат душу, ну а трагическая судьба советской манекенщицы Регины Збарской, покончившей жизнь самоубийством, и вовсе всколыхнула сердобольного зрителя. А заодно заставила вспомнить об эпохе. Ну а «Пьяная фирма»
- это звёздный актёрский состав, фирменный юмор ТНТ + нотка сентиментальности и щемящей грусти, которые явили невиданный доселе на нашем ТВ коктейль, его хочется потягивать время от времени, угощать им друзей и с наслаждением думать о будущих порциях.
Ксения ЛАРИНА
Журналист, радиоведущая на «Эхо Москвы»
1. Салам Масква
(Первый)
Сериал, так и не показанный в телеэфире, но опубликованный на платном ресурсе Первого. Интересен прежде всего табуированной темой. Павел Бардин
сделал блестящую черную комедию, которая вскрывает страшные болячки сегодняшнего общества.
2. Клим
(Первый). Попытка создать нишу интеллектуального сериала для киноманов. Это совсем не плохо, осталось только придумать оригинальную идею, а не заимствовать популярные сюжеты и ходы у наших западных партнеров
3. Анна-детектив
(ТВ3). Вдохновленные бестселлерами Б. Акунина авторы сделали очень качественное и убедительное кино с занимательной интригой и честным погружением в эпоху.
На четвертом и пятом месте сериалы Первого канала: классическая мелодрама «Тонкий лед»
(Первый), подкупающая стильным лаконичным сценарием, взрослыми героями, способными на рефлексию и поступок, и прекрасными актерскими работами. И «Обратная сторона Луны-2»
- сериал с драматической судьбой (долгий путь к эфиру, яркие анонсы, громкая премьера и неожиданно прервавшийся по решению руководства показ). Работа, заслуживающая подробного разбора, очень актуальная, острая картина, попадающая в сегодняшнее время. Видимо, зритель разучился воспринимать метафоричное, сложное кино.
Лариса МАЛЮКОВА
Кинокритик, обозреватель в «Новой Газете»
1. Ольга
. Точное попадание в женский генотип. Модификация некрасовской героини в эпоху, когда «кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». Троянова шикарная, сварливая и уступчивая, скупая и щедрая, грубая и нежная, несгибаемая и слабая. Стихия. Одним словом, родная.
2. Пьяная фирма
. Бойкая криминальная комедия. Константинопольский
снова распоясался. «Пьяная фирма» - лихое и легкое, свободное телекино, не переступающее, впрочем, границы дозволенного, нижепоясного. Актеры купаются в своих, прямо скажем, эксцентрических ролях. И где еще увидишь дуэт Ельцина с тонкоголосым Майклом Джексоном?
3. Салам Масква
. Один из немногих сериалов, описывающих реальный сегодняшний мир. Жаль, слишком долго он лежал на полке, а реальность у нас, ох какая переменчивая. Про вечно чужих среди своих. Про ксенофобию, как неразрешимый накаляющийся конфликт. Про внутренние границы – тонкие красные линии. Зыбкие… и пуленепробиваемые.
Жан ПРОСЯНОВ
Главный редактор портала «Кино-театр.ру»
После очень успешного 2015 года ожидания были настолько высоки, что оправдать их не удалось ни одному из каналов. Но тем не менее набрать пять кандидатов удалось. Пятое место у неожиданно сменившего вектор канала НТВ с умным детективом «Пенсильвания»
, четвертая позиция достается СТС (чья главная победа, это безусловно очень изящная перестройка «Кухни
» в «Отель Элеон
»), однако отметить хотелось бы ироничную «Крышу мира»
, скрасившую весеннее безрыбье.
Пьедестал безоговорочно принадлежит ТНТ. Бронза у чисто питерских «Бедных людей»
, которые не только доказали, что можно без последствий для психики смотреть на Ольгу Бузову, но и то, что в наших сериалах могут быть уместны тонкий черный юмор и эксперименты в области киноязыка. Серебро у титанической Яны Трояновой, на чьей мощи «Ольга»
сможет протянуть ещё с десяток сезонов, а золото достается «Пьяной фирме»
. Этот 4-серийный штучный проект, в котором приняло участие почти два десятка звезд первой величины - одновременно и самый звонкий аккорд и лебединая песня эпохи "киносериалов". Ну что ж, уходят они красиво.
Анастасия РОГОВА
Корреспондент отдела культуры газеты «Известия»
1. Пьяная фирма
. Самый рискованный, оригинальный и смешной проект ТНТ. Единственный сериал этого года, который можно сравнивать с лучшими западными проектами известных телеканалов. Михаил Ефремов получил возможность сыграть в привычном уже амплуа главную роль, и вряд ли на неё подошёл бы кто-то, кроме него.
2. Салам Масква
. Сериал, где сценаристы и режиссёр решились поговорить о самых актуальных проблемах сегодняшнего дня, к сожалению, до эфира так и не дошёл, но на сайте Первого канала его даже удобней было смотреть той аудитории, которой он адресован.
3. Ольга
. ТНТ фактически единственный канал, который меняет формат отечественного телеконтента, не боясь экспериментов и стараясь привлечь новую аудиторию интернет-пользователей. «Ольга» в этом плане – один из примеров того, что можно говорить с домохозяйками, как со взрослыми умными женщинами.
В сериале «Чёрная кошка»
начиналось всё неплохо, но потом у создателей явно кончился запал, и они сами же не потянули планку, заданную в первых двух сериях. Можно отметить работу Игоря Петренко
– образ вышел объёмным и запоминающимся. Что касается «Софии»
, здесь важно то, что каналы не оставляют попыток снять масштабные исторические проекты и вкладывают деньги в костюмные драмы.
Нина РОМОДАНОВСКАЯ
Главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема»
1. «Отель Элеон»
- спин-офф «Кухни», удачное продолжение рейтингового сериала, качественный, легкий, с хорошим юмором, что, кстати, не так часто бывает на нашем телевидении.
2. «Таинственная страсть»
по роману Василия Аксенова, несмотря на многочисленные недостатки, подмеченные коллегами, общее впечатление оставил хорошее. Сценарий и игра актеров заслуживают очень высокой оценки.
3. «София»
, как и любой исторический фильм, – самая сложная и дорогостоящая работа как для кинематографистов, так и для телевизионщиков. Конечно, по качеству России-1 пока еще далеко до BBC, но хорошо, что каналы заказывают такие сериалы, как «София» или «Таинственная страсть», и это мотивирует аудиторию к изучению литературы и истории.
Отмечу также «Салам Москва»
Павла Бардина, в котором режиссер развивает актуальную тему ксенофобии в современном обществе, продолжая начатый когда-то в «России 88
» очень важный разговор со зрителем, теперь уже массовым, в понятной для него форме детектива. И «Ольгу»
- интересный эксперимент ТНТ, попытку сделать комедийный сериал про тяжелую жизнь среднестатистической россиянки, роль которой талантливо воплотила Яна Троянова.
Андрей РУСАНОВ
Промо-продюсер
1. Бедные люди
. Трудно вспомнить более нетипичного главного героя, чем писатель-неудачник, вынужденный писать книгу ради выживания и при помощи дочери. Удивил хороший «питерский» юмор, контрастирующий с предыдущим хитом от этой команды творцов, – «Реальными пацанами
».
2. Полицейский с Рублёвки
. Илья Куликов
лучший и самый продуктивный наш шоураннер, и его переход из авторов сериалов к режиссуре был лишь вопросом времени. Его дебют вышел презабавнейшим - серьезные дела и крутой экшен подаются с шуточками и приколами главного героя-раздолбая в замечательном исполнении новой суперзвезды родного кинопрома - Александра Петрова
. В роли его начальника и объекта для лучших скетчей всегда гениальный и органичный Сергей Бурунов
.
3. Мажор-2
. Первый сезон приятно удивил и качеством, и Павлом Прилучным
, который заиграл как большой артист. Второй ждали с заметным скепсисом, но он планку не уронил, интригу сохранил и романтическую линию усилил.
Пятерку замыкают «Ольга»
- бенефис невероятно обаятельной Яны Трояновой и «Отель Элеон»
, авторы которого изящно переключили внимание с ресторана «Кухни» в коридоры и лобби гостиницы, оставив лишь некоторых персонажей и органично вписав новых героев. Близко к первой пятерке подобрались еще 4 работы: «Бородач
», «Следователь Тихонов», «Кризис нежного возраста
» и «Вечный отпуск
».
Евгений ТКАЧЁВ
Кинокритик, обозреватель «Кино-театр.ру», «Афиша» и др.
Поскольку умных мыслей нет, можно по-простому? Так вот, мне кажется, что русского сериала, который бы покорил всех и заставил о себе говорить, в этом году не было. Вообще, если так по-хорошему, это был ужасный год, в котором было больше разочарований, чем нечаянных радостей. Разочаровал третий сезон «Физрука» (но ему, правда, быстро нашли замену в лице «Ольги», отличной), разочаровал третий сезон «Сладкой жизни» (но им замену не стали искать, на ТНТ просто прикрыли лавочку по производству киносериалов). Так и не стал бомбой «Салам Масква» (его бы «Первый» ещё через 4 года бы выкатил), на первом сезоне закрыли милейших «Бедных людей» (которых, кажется, никто не понял). И так можно продолжать до бесконечности. Но не будем упиваться грустью. Всё-таки недооценённые «Бедные люди
», железная «Ольга
», остросоциальная «Салам Масква
» и нахальный «Полицейский с Рублёвки
» составили нам неплохую компанию в этом году.
Вера ЦВЕТКОВА
телекритик, обозреватель «Независимой газеты»
1. Ольга
(ТНТ). Отлично по всем параметрам: кастинг, саундтрек, диалоги… Органичнейшая и самобытнейшая Яна Троянова в главной роли - и ощущение, что роль даже не под неё писали, а с неё списывали. «Ольга» – абсолютно народное и смотрибельное кино.
2. Батальонъ
(Первый канал). Высокая драма на фоне трагических исторических событий; русская женщина как символ русской храбрости, выносливости, долга, патриотизма и т.д. Блестяще сыгранная Марией Ароновой
роль, точные мелочи реквизита, костюмов – приметы эпохи – достоверны и передают воздух эпохи.
3. Бедные люди
(ТНТ). Персонажи этой комедии не типичны для российского ТВ – молодой писатель и его соседи по старинной питерской коммуналке, которые вместе образуют удалой квартет: бывший наркодилер, суррогатная мать и стриптизёрша из глубинки. Плюс отсыл к Достоевскому, плюс великолепный Александр Адабашьян
в роли издателя, плюс вишенка на торте – удивительно органичная в роли самой себя Ольга Бузова, – гораздо более органичная (и интересная), чем где бы то ни было до сих пор.
На четвертом месте Авантюрная драма «Анна-детективъ»
с очаровательной атмосферой России конца XIX века (и жирная пятерка за кастинг) и комедия СТС «Беглые родственники»
, в которой действует целая олигархова семья, а папа великолепно сыгран Сергеем Жигуновым
; возможно, это его лучшая роль.
Таким образом, безусловным лидером нашего опроса и лучшим телевизионным сериалом 2016 года по версии кинопрессы становится проект телеканала ТНТ «Ольга» (он лидирует и по количеству упоминаний, и по средневзвешенному баллу) Второе место безоговорочно принадлежит сериалу «Салам Масква» (Первый), третье - «Пьяной фирме» (ТНТ). В пятерке критиков также «Бедные люди» (ТНТ) и «Таинственная страсть» (Первый).
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