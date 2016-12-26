ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2016 года

Выбор редакции Кино-Театр.ру
Для иностранных сериалов год прошел тоже в разговорах о кризисе - жанров, форматов и отдельных каналов, тем не менее не составило труда набрать десятку лучших шоу, в том или ином виде эти мысли опровергающих. В 2016-м появлялись интересные, необычные и/или обсуждаемые истории, да и старая гвардия не подкачала: мы решили ограничиться максимум третьим сезоном, иначе в список попала бы, например, и «Игра престолов».
10. ПРИЛИВ
Экранизация одноименного романа сценаристов Силлы и Рольфа Бёрлинд
, нарочно выполненная в непривычных теплых и ярких тонах. Студентка полицейской академии Оливия Рённинг (Джулия Рагнарссон
) получает на лето домашку: попытаться распутать глухаря двадцатилетней давности, над которым кумекал еще ее покойный отец. На пляже шведского острова Нордкостер был найден труп женщины, по плечи зарытой в песок на линии прибоя и захлебнувшейся во время прилива. У убийства имеется даже свидетель - маленький мальчик, который ничего не понял, испугался и убежал. Имя пострадавшей неизвестно, улик и зацепок - никаких. Детектив, работавший над этим делом, теперь копается где-то на помойках Стокгольма и дружит с люмпенами и наркобомжами. Препятствий хоть отбавляй, а помогать никто не спешит. И поскольку это шведский сериал, то там конечно же есть побочная линия про осатаневших со скуки подростков, которые избивают бомжей до полусмерти, снимая все это на камеру и выкладывая видео на ютюб преимущественно «ради лулзов». Смотреть надо строго до самого финала, где история разворачивается на все 360 градусов.
9. ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ (2 сезон)
Приключения Эша Уильямса так удачно перекочевали с большого экрана на малый, потому что сериал делают те же люди, что и оригинальные фильмы. Делают с любовью. Для Брюса Кэмпбелла
это вообще, кажется, роль всей жизни. Во втором сезоне шоу стало ещё более дерзким и бесстрашным (чего только стоит момент из второй серии, когда голова Эша оказалась в заднем проходе у мертвеца). Но, очевидно, это всё не так уж понравилось исполнительному продюсеру сериала Робу Таперту
: шоураннера Крэйга ДиГрегорио
отстранили, финал переписали (если вам показалась скомканной концовка десятой серии, теперь вы знаете почему), что будет дальше непонятно, надеемся — только хорошее. Groovy!
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8. МОСТ (3 сезон)
Самый лучший на сегодняшний день датско-шведский сериал после второго сезона лишился одного из ключевых персонажей, но ничуть от этого не проиграл. Во всех сезонах «Моста» убийства попадают под юрисдикцию датской и шведской полиции, поэтому расследование ведут детективы из обеих стран. Сюжет всегда обыгрывается посредством совершенно толстовского набора действующих лиц, связанных между собой убийством - кармически или как-то иначе. Неизменное лицо сериала - детектив Сага Норен (София Хелин
) в кожаной броне, что-то среднее между социопатом и аутистом. В первом сезоне сценаристы начинали с социальных проблем, но потом лихо обманули публику и ушли в другом направлении, что сделало последующие сезоны только лучше.
7. ВОЛЧЬЯ ЯМА
Шестисерийный авторемейк австралийца Грэга Маклина
, выросший из одноименной
дилогии про жестокого убийцу, который разъезжает по глухим живописным местечкам и косит доверчивых американских туристов семьями. Делает он это с такой поразительной наглостью и уверенностью в собственной безнаказанности, что к концу фильма это приобретает почти мистический оттенок: мужик буквально неуязвим. Его многолетнее хобби чудом остается как будто незамеченным. И когда полицейские находят чудом выжившую после встречи с убийцей Еву, для них история про сумасшедшего крокодила Данди становится ошеломительной новостью. Ева стала свидетельницей того, как убили ее мать, отца и младшего брата. Когда ей приходит время улетать в США, Ева сбегает из аэропорта и начинает собственное расследование, пытаясь установить личность маньяка. И преисполнившись жаждой мести, идет за ним по пятам, встречая различных мужчин, которым суждено умереть. Потому что Ева ходит рука об руку со смертью. По настроению и атмосфере «Волчья яма» напоминает фильм «Ровер
». Здесь показана та самая недружелюбная и пустынная Австралия, в которой не действуют ни законы, ни простейший гуманизм. Люди страшнее зверей, на полицейских надежды мало, а трупы вообще, кажется, никто не замечает.
6. МОЛОДОЙ ПАПА
Снявший сериал итальянец Паоло Соррентино
- едва ли не главный современный режиссер Апеннин - для такого материала постановщик, пожалуй, идеальный: амбициозный, эрудированный, умеющий снять пронзительно, глянцево, красиво, не боящийся свалиться в раздражающую нарочитость и регулярно туда соскальзывающий. Его стиль - на стыке пошлого и великого: классические симфонии плюс танцевальная музыка, цветовая гамма и мизансцены полотен Ренессанса плюс глянцевая клиповая эстетика и выпендрежный монтаж, вечная насмешка плюс патетичные монологи о самом важном. Соррентино, который лишь на год младше собственного героя (и в этом тоже можно углядеть нескромное послание), - кинематографический франт и пижон, чем многих раздражает до зубного скрежета, и «Молодой папа» в этом смысле затыкает за пояс все последние работы режиссера: сериал про Ватикан избыточен даже по меркам итальянца. И это нагромождение так бесстыдно, что даже очаровательно. А уж какой бенефис у Джуда Лоу
.
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5. ХОРАС И ПИТ
Независимый веб-сериал стендап-комика Луи Си Кея
, случившийся, как гром средь бела дня: он начал выкладывать его на собственном сайте за символическую плату. Проект, бросающий вызов не только языку современных больших сериалов, но и сочащийся творческой свободой. Не «роман», а «пьеса», снятая демонстративно просто то ли в духе телеспектакля, то ли старых мыльных опер. В главных ролях - сам Си Кей и Стив Бушеми
, но главный герой - столетний паб «Хорас и Пит», которым в течение века руководит одна семья - родные или двоюродные братья, неизменно носящие эти имена. Настоящий конец прекрасной эпохи - то ли печальный, то ли долгожданный.
4. ЧЁРНОЕ ЗЕРКАЛО (3 сезон)
Про «Черное зеркало», пожалуй, правильнее говорить, как про сборник хай-тек-карикатур, но при всех очевидных недостатках подобного метода Брукеру не откажешь в понимании конъюнктуры: привлечение хороших, но не самых растиражированных актеров, среди хэштегов - война, пропаганда, смерть, социальные сети, смартфоны, VR, фокус на героинь, неусыпное око интернета, высокая концентрация ненависти во всемирной сети. Всё это легко резонирует с повесткой дня, с лентой новостей тех, кто использует условный фейсбук не только для того, чтобы постить смешные картинки или лайкать смешные картинки (странно, что Брукер напрямую не прошелся по этому аспекту).
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3. МИР ДИКОГО ЗАПАДА
Трюк, который Джонатан Нолан
провернул вместе с женой Лизой Джой
в «Мире Дикого Запада», заслуживает по крайней мере уважения: замутить три параллельных таймлайна и заранее не предупредить об этом зрителей — это сильно. Но это не просто хитрый художественный приём, на нём Нолан строит драматургию сериала и (о, чудо!) она таким образом действительно работает. Несомненно, что весь сезон - это долгая, местами сильно запутанная прелюдия к полуторачасовой десятой серии. Кто-то, возможно, до неё не досидел, но тем, кто досидел, — воздалось сторицей. Когда шоураннеры в финале изящно закрывают одну сюжетную арку за другой, каждый раз испытываешь катарсис.
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2. ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ
Дотошный процедурал от HBO: история не столько про убийства и неожиданные повороты расследования, сколько про сам процесс, стереотипы и человеческий фактор. Всё начинается с рядового эпизода криминальной хроники - убийства девушки, по подозрению в котором тут же ловят парня пакистанских кровей (Риз Ахмед
). Тот провел с девушкой ночь и ничего не помнит. За дело берется недорогой адвокат (Джон Туртурро
) - циничный товарищ Сола Гудмана, привыкший сокращать сроки грабителям, торговцам травы и прочим людям с криминальной биографией. История в итоге не про преступление и наказание, а про неизменный человеческий выбор: согласиться с простой версией и пойти на поводу у информационного шума или приложить усилие, взвесить факты и отринуть равнодушие.
1. ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА
Главный сериал этого лета (а теперь и года) уже на вступительных титрах (за которые отвечал дизайнер Ричард Гринберг
, придумавший опенинги к «Чужому
», «Супермену
», «Балбесам
» и «Мёртвой зоне
», настраивает на то, что нас ждёт путешествие в «Сумеречную зону
» — другое измерение звука, зрения и разума. А играющий на заставке типичный карпентер-кор* ставит все точки над i: если кингоманы ещё способны (гипотетически) противостоять этому вирусу, то у тех, кто любит Кинга и Карпентера одновременно, просто нет иммунитета против сериала. Его дух, атмосфера, культурные отсылки и оммажи
, которые устанешь перечислять, сожрут несчастных с потрохами, как тот монстр, что попал в мир «Очень странных дел» из лавкрафтовской Изнанки. Наблюдая за происходящим в сериале восторженными глазами детей, мы словно сами становимся маленькими и переносимся в те времена, когда деревья были большими, небо казалось выше, а мир таил в себе массу чудных открытий. И в этом - а не только в вездесущих аллюзиях на Кинга, Спилберга и Карпентера - кроется главная сила сериала: он на восемь часов аномальным, непостижимым уму и науке образом снова превращает тебя в 12-летнего, а это дорогого стоит.
* - Музыкальный жанр, названный в честь музыки, которая играет в фильмах Карпентера
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