Глас народа-2016: Какие сериалы смотрели и обсуждали зрители

Лучшие и худшие российские телевизионные фильмы по мнению пользователей Кино-Театр.ру
Неделю назад мы спросили критиков и журналистов, какие российские сериалы им понравились в этом году. Результаты вышли чрезвычайно интересными и продемонстрировали, что у нашей кинопрессы очень разные критерии оценок, вкусы, и вообще практически ничего нет общего. Тем не менее, сериал «Ольга» (ТНТ) набрал наибольшее количество голосов экспертов, и стал лидером опроса. Сегодня мы решили выяснить, какие сериалы были считают лучшими теперь уже наши читатели. Для этого мы посмотрели на рейтинг сериалов этого года на нашем сайте (средние оценки, выставленные пользователями), а также на то, насколько активно шло обсуждение фильмов на их страничках.
Как видно из таблицы 2, самыми обсуждаемыми российскими сериалами, вышедшими в эфир в 2016 году, стали «Лестница в небеса», «Мажор-2» и «Следователь Тихонов»
. Все три, что ожидаемо, из эфира Первого канала, ведь у него самая большая аудитория в стране. Правда, ни один из этих сериалов не попал в 20-ку лучших по мнению зрителей, первые два обустроились в середине рейтинга, а вот у «Следователя» всего лишь 4.2 балла (по школьной системе это твердая двойка). Даже не открывая комментариев пользователей, можно понять, что «Следователь Тихонов» - один из самых худших сериалов года по версии читателей Кино-театр.ру. Похоже, виной тому обманутые надежды, которые зрители возложили на этот ремейк советских детективов по романам братьев Вайнеров. В итоге - разочарование и ностальгические слезы по «Визиту к Минотавру
» 1987 года.
По-правде говоря, в рейтинге немного фильмов, оцененных хуже «Следователя Тихонова», мы перечислим их все. Это «Как я стал русским
», «Квест
», «Папа на вырост
» и «Мамочки
», что характерно, все – премьеры телеканала СТС. Низкие оценки (менее 5 баллов) получили также раскрученные мелодрамы Первого канала «Тальянка
» и «Тонкий лед
», а также комедия ТНТ «Бородач
». Юмор Михаила Галустяна
совсем не пришелся по вкусу нашим читателям.
Наиболее яростные споры происходили на странице сериала «Мажор-2», который, хоть не попал в зрительский топ-20, но все-таки получил нормальную среднюю оценку 7.9 баллов (почти четверка). В разделе обсуждения 492 комментатора умудрились написать 13 тысяч сообщений друг другу (в среднем по 26 комментариев на человека). Впрочем, любой фильм с Павлом Прилучным
вызывает обильное словоизлияние у наших читательниц.
На странице сериала «Анна-детективъ
» (ТВ-3) умудрились нафлудить еще больше – там в обсуждении приняли участие 202 человека, которые написали в среднем по 40 сообщений на брата (всего более 8 тысяч). Это говорит о том, что фильм смог не просто привлечь к себе внимание, но и сколотил вокруг себя немаленькое фанатское сообщество. Кстати, «Анна-детективъ» - одна из немногих точек соприкосновения зрительской аудитории и профессиональных критиков, которым также сериал показался любопытным и вошел в десятку лучших. Зрители же оценили его на 9,0 – он занял второе место среди всех телевизионных фильмов года (см. табл. 1).
Другой проект, чуть-чуть сближающий критиков и зрителей, – это «Отель Элеон
» (СТС). Достойное 18-ое место в рейтинге, омраченное только одним фактом – количество проголосовавших очень мало, да и комментариев на странице сериала – кот наплакал.
Неплохо приняли и с удовольствием обсуждали наши читатели сериалы «Практика
», «Семейный альбом
», «Маргарита Назарова
», «Красная королева
», «Эти глаза напротив
», «Физрук
», «Шакал
» и «София
» (хотя последние четыре не вошли в топ, оценки у них удовлетворительные). А вот у «Таинственной страсти
», занявшей шестое место по количеству желающих в нее плюнуть (табл. 2) – оценка всего 5.9, и это нижняя часть списка.
А теперь давайте проанализируем предпочтения наших читателей во всей красе и внимательно посмотрим на зрительскую 10-ку лучших сериалов. Внимание: 6 из 10 – криминальные фильмы и детективы телеканала НТВ. На первом месте приключения бойцов спецподразделения Смерч - «Морские дьяволы. Смерч-3»
, на третьем - «Невский»
(от режиссеров «Литейный-2 и 8», «Дорожный патруль-11», «Гончие-5» и «Улицы разбитых фонарей-1,3,9 и 12»), на четвертом 20-серийная «Игра. Реванш»
, на шестом «Внутреннее расследование»
, на восьмом – «Пенсильвания»
, на десятом – «Профиль убийцы-2»
. Вишенка на торте – «Ментовские войны-10
» на 11 строчке рейтинга. И эти люди пишут нам, чтобы наши эксперты-критики бросали работу и шли торговать семечками?
Что же еще, кроме криминальных фильмов НТВ, понравилось нашим читателям? 12-ти серийный тоже детектив (но уже не криминальный, а психологический) с Первого канала «Научи меня жить»
с Кириллом Кяро
- единственный фильм, прорвавшийся в десятку с главного телеканала страны (кстати, один из наших критиков-экспертов, также отметил его личном ТОП-5). Россию-1 представляет мелодрама, конечно, детективная - «Не пара»
(5 место), «Анна-детективъ»
с ТВ-3, как уже было сказано – вторая позиция, жанр – исторический детектив. Чудным образом в ТОП-10 попала четырехсерийная мелодрама «Из Сибири с любовью»
- проект телеканала ТВЦ. Седьмое место обусловлено высокими оценками небольшого количества зрителей – всего 56 человек пожелали оценить сериал, но все остались им довольны.
Конечно, детективы – наше все. Западные успешные сериалы тоже очень часто – детективы. Но не до такой же степени?! Кстати, что касается сериала «Ольга», который критики признали лучшим, у наших читателей он получил оценку 6.9 (примерно 80-е место из 193). Какое место занимает в голове у критиков сериал «Ментовские войны-10», вычислить не представляется возможным.
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Спасибо. Действительно, данные меняются быстро, те, что приведены в материале, снимали дней 10 назад, они немного другие сейчас, это правда. Количество комментариев тоже быстро растет. Но относительная картина не поменялась.