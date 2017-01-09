«Вы все меня бесите»: Как Ходченкова стала стервой

Гид по новому сериалу
9 января стартует самый звездный проект телесезона – сериал «Вы все меня бесите», ранее известный как «Стерва». Главные роли в проекте исполнили: Светлана Ходченкова, Петр Федоров, Александр Паль, Александр Петров и Юлия Топольницкая. В сериале также задействованы: Виктория Исакова, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Николай Фоменко, Екатерина Климова, Игорь Петренко, Ингрид Олеринская, Ян Цапник, Ольга Медынич, Юрий Чурсин, Павел Майков, Владимир Сычев, Игорь Золотовицкий, Роман Маякин, Михаил Тарабукин, Александр Соколовский и многие другие.
ПОЧЕМУ ЕЁ ВСЕ БЕСЯТ
В новом проекте СТС Светлана Ходченкова
исполнит роль своенравной журналистки Сони Багрецовой, которая ненавидит всех вокруг, но стоит ей выпить, как она превращается в компанейского человека. Чтобы достоверно показать опьянение на экране, перед появлением в кадре актриса несколько раз крутилась волчком. Также она интересовалась специальной литературой по психологии, изучала статьи в интернете и смотрела видеоролики.
По словам Светланы Ходченковой, перевоплотиться в мизантропа ей было сложно, так как сама она противник одиночества: «В отличие от моей героини, я не умею быть одна, да и не хочу. Это Соня, наоборот, при каждом удобном случае говорит: «Сидишь себе дома в тишине и покое, никто не дергает и не желает «доброго утра» и «приятного аппетита». Ведь, по ее мнению, люди делают это из вежливости, просто для формального словца. А я не такая, мне нужно, чтобы все это говорили
».
КТО ЕЁ ТАК БЕСИТ
Раздвоение личности и резкие перемены в настроении главной героини приходится терпеть ее друзьям, коллегам и соседям, которых сыграли звезды отечественного кино и шоу-бизнеса.
ДРУЗЬЯ СОНИ
Неля
, единственная, но очень настойчивая подруга – Юлия Топольницкая
Наивная маникюрша привыкла постоянно опекать кого-то, и теперь ее главная забота – Соня. Конечно, порой Неля бывает слишком общительной и навязчивой, но зато вкусно готовит, за что Багрецова готова многое ей простить. Неуверенная в себе Неля постоянно нуждается в советах и подбадривании, и в качестве главного сочувствующего выбирает именно Соню, что совсем не радует последнюю.
Юлия Топольницкая (звезда нашумевшего клипа «Экспонат» группы «Ленинград», «Наводчица»): «Как и моя героиня, внутри я тоже открытый ребенок, который говорит все, что думает. Иногда поступки Нели кажутся странными, но это можно оправдать детской непосредственностью – просто она живет в розовых очках в каком-то своем идеальном мире
».
Вова
, неунывающий сосед – Александр Паль
Вова уважает Соню за прямоту и терпит ее недружелюбие по двум причинам: во-первых, с соседями все равно нужно дружить, а, во-вторых, у Сони есть холодильник, полный еды, а это – главный аргумент. Кроме того, жизнерадостный таксист постоянно ищет свое призвание, поэтому пробует себя в качестве фокусника, писателя и даже детектива.
Александр Паль («Горько!
», «Любовь без границ
», «Все и сразу
»): «Владимир работает таксистом, но это, скорее, вынужденная мера. Мой персонаж умный, но не амбициозный: он не подпитывает свое эго, видимо, поэтому у него ничего не складывается с работой. На самом деле, я и сам часто видел таких образованных людей, которые по воле случая оказывались на дне и не могли найти место лучше
».
Марк
, новый сосед – Александр Петров
Выпускник МГТУ имени Баумана, которому пророчат успех не меньший, чем его тезке – Марку Цукербергу. Правда, гениальность помогает ему только в науке – в жизни он сторонится общества, особенно женщин, но, встретив симпатичную Нелю, открывается с другой стороны.
Александр Петров («Притяжение
», «Пока цветет папоротник
»): «Мне кажется, мой герой только снаружи серьезный парень, а внутри тоже, как и Неля, ранимый ребенок. Есть такой тип людей, которым стремятся к общению и одновременно боятся его, вот и Марк хочет убежать от отношений
».
БОЙФРЕНДЫ СОНИ
Кирилл
, босс и любовник поневоле – Петр Федоров
Амбициозный редактор городского журнала, который привык быть в центре женского внимания. Соня – единственная девушка, которая не разделяет всеобщего восхищения, чем и покоряет Кирилла. Правда, после бокала спиртного даже она сдается под натиском самовлюбленного красавца.
Петр Федоров
(«Сталинград
», «Ледокол
»): «Наших героев связывают странные отношения. Мы даже придумали такую штуку, что Кирилл – немножко девочка, а Соня – мальчик. Я могу сравнить этот дуэт с героями итальянской комедии «Укрощение строптивого».
Артем
, несчастная любовь – Юрий Колокольников
Бывший парень Сони и одна из основных причин, по которой она невзлюбила человечество. Артем – эгоист и умелый манипулятор, который не знает, что такое совесть и чувство вины. В институте он разбил сердце Сони, изменив ей с ее же подругой.
Никита
, экс-жених – Игорь Петренко
Остроумный, ироничный парень, за которого Соня в восемнадцать лет едва не вышла замуж. Все было так серьезно, что ей даже купили свадебное платье, но в последний момент невеста сбежала.
Саша
, мужская версия Сони – Юрий Чурсин
Саша работает менеджером в компании по продаже мехов. Чтобы продвинуть свой товар, он заказывает рекламную статью у Сони. По характеру парень похож на нее как две капли воды – такой же прямолинейный до грубости, желчный и язвительный.
СЕМЬЯ СОНИ
Андрей Петрович
, горе-отец – Игорь Золотовицкий
Бросил семью, когда Соне было всего семь лет, с тех пор она ненавидит его и не отвечает на звонки. Спустя много лет Багрецов объявляется на пороге редакции, но девушка не собирается пускать нерадивого папашу в свою и без того не простую жизнь.
Борис Дмитриевич
, стойкий психиатр – Николай Фоменко
Единственный человек, с которым журналистка может хоть немного расслабиться и позволить себе быть откровенной, поэтому его смело можно отнести к родне Сони. Борис пытается научить Багрецову снисходительности и терпимости к людям и относится к ней не как к пациентке, а, скорее, по-отечески. А она, в свою очередь, даже готова терпеть его странные галстуки, потому что после десятка других специалистов, наконец, нашла того, кто ее не бесит.
Любимая крестная
– Юлия Сулес
Родственница Сони, которую девушка обожает с детства. Когда крестная собирается выйти замуж по расчету, Багрецова появляется на свадьбе, чтобы расстроить помолвку.
Валера
, сын крестной – Михаил Тарабукин
Единственный и любимый сын крестной, который с детства был влюблен в Соню. Наглый парень привык жить за чужой счет и прятаться за юбкой матери.
Михаил Тарабукин («Кухня
», «Кухня в Париже
»): «Я играю такого обаятельного гаденыша, корыстного заговорщика и негодяя, которого главная героиня в исполнении прекрасной Светочки Ходченковой выводит на чистую воду
».
Леонид
, жених крестной – Ян Цапник
Будущий муж крестной живет в двухэтажном особняке, который и становится предметом многочисленных споров. Чтобы обеспечить жилье любимому сыну, крестная Сони решает переехать к Леониду, за которого соглашается выйти замуж.
Ян Цапник («Горько!», «Вечный отпуск»): «В комедии «Горько!» моей женой была Лена Валюшкина, а здесь мы «женимся» с Юлькой Сулес. На съемках я вспоминал и свою двухдневную свадьбу. Тогда я служил в Большом драматическом театре, и Кирилл Юрьевич Лавров как раз на это время освободил меня от спектаклей. Все артисты гуляли с нами, в общем, за эти два дня театр потерял много бойцов
».
Оля
, счастливая племянница – Полина Виторган
Юная родственница гораздо младше своей тети, но уже собралась замуж, что заставляет Соню еще больше комплексовать. Мало того, именно ее племянница просит заняться девичником. Конечно, журналистка хорошо знает все рестораны города, но совершенно не разбирается в типичных женских развлечениях.
СОПЕРНИЦЫ СОНИ
Диана
, новый главный редактор – Виктория Исакова
Жесткая, расчетливая женщина, которая совсем не разбирается в людях. Она не в восторге от прямолинейной Сони, поэтому хочет ее уволить. Чтобы любимую девушку не выкинули на улицу, Кирилл пытается найти общий язык с начальницей.
Кристина
, адвокат-разлучница – Екатерина Климова
Самоуверенная, циничная девушка воспринимает женщин только как соперниц. Кристина случайно становится свидетельницей того, как Кирилл пытается ухаживать за Соней, и принимает это за домогательство начальника к подчиненной.
Екатерина Климова («МосГаз
», «Чемпионы
»): «Я не считаю, что Кристина – стерва. Да, она эмансипированная женщина нашего поколения, у нее математический склада ума и живет она не чувствами, но при этом остается искренним человеком, который никому не навязывает свои принципы
».
Алена
, якобы лучшая подруга – Ольга Медынич
В институте девушки были не разлей вода, пока Соне не пришла идея проверить любимого человека на прочность. В итоге, проверку не прошла сама Алена, которая и вышла замуж за парня Сониной мечты.
…И ОДИН ВРАГ
Игорь
, лицемерный пиарщик – Роман Маякин
Двуличный пиар-менеджер и давний приятель Кирилла, который не подозревает о том, что за спиной «товарищ» поливает его грязью. Соня узнает об истинном отношении Игоря к Кириллу и пытается открыть глаза боссу.
А ЕЩЕ ЕСТЬ МИР НЕЛИ, В КОТОРОМ ЖИВУТ:
Геннадий Чернышев
, автор женских романов – Евгений Цыганов
Популярный писатель, которым зачитывается маникюрщица Неля. Романтичная девушка мечтает познакомиться с автором ее грез, поэтому представляется ему журналисткой. Такое предложение пришлось к месту: тщеславный Чернышев давно ждал своего звездного часа, чтобы поведать миру о своей жизни.
Карина
, наглый менеджер по продажам – Ингрид Олеринская
Шустрая и беспринципная соперница Нели на тренинге по технологии продаж, куда маникюрша пришла в поисках новой работы. На пути к заветному месту Карина готова отбивать клиентов, «впаривать» товар каждому прохожему и устранять всех соперников, в том числе и Нели.
Ингрид Олеринская («Лондонград
», «Корабль
»): «Это не первая моя стервозная героиня, но мотивы Карины мне вполне понятны – она просто очень хочет получить работу. Конечно, ее поведение мне совсем не близко, я считаю, что всегда нужно оставаться человеком. А если чего-то хочешь, это обязательно станет твоим, главное – желание»
.
Семен
, приставучий директор салона красоты – Владимир Сычев
Новый босс Нели. С самого первого дня девушка подозревает его в попытке домогательств, но чем больше старается от них избавиться, тем настойчивей становится директор.
Галя
, подозрительная подруга – Анна Котова
Как и Неля, очень любит поныть и пожаловаться на жизнь. Замужняя приятельница хоть и выглядит шикарно, но периодически пытается подловить своего мужа на измене.
Арсений
, идеальный муж Гали – Павел Майков
Менеджер среднего звена, которому после работы хочется одного – доползти до дивана и выпить кружку пива. Такое желание не разделяет надоедливая жена, которая постоянно пилит его по поводу и без.
ГДЕ ЕЁ ВСЕ БЕСЯТ
Для съемок сериала художники построили в огромном павильоне сразу две квартиры (Сони и Вовы), кабинет психолога, которого посещает Соня, кафе «Бобер-тапер», а также редакцию журнала «Nowa days», где работает главная героиня. Кроме того, в кадр попали московские дворики, роддом, ресторан, бизнес-центр и салон красоты, где работает Неля.
Квартира Сони и Вовы
Жилье главного оптимиста сериала – соседа Вовы – завалено старыми вещами: от фотопроявителя и игровых приставок до шашки такси. Самым запоминающимся реквизитом стал плакат известной криминальной комедии «Большой Лебовски
». Кстати, как и герой этого фильма, Вова появляется на экране в халате: по словам съемочной группы, на этом настоял сам Александр Паль. Оказалось, это любимая картина актера.
Ольга Хлебникова
, художник-постановщик: «У нас получились две совершенно разные квартиры, которые отображают характеры героев. Вове досталось жилье от родителей, поэтому в интерьере есть как новые вещи, так и с советским прошлым. Эта уютная, обжитая, но не очень ухоженная квартира холостяка. А Сонино жилище, напротив, напоминает замок Снежной Королевы – все сделано в стиле минимализма. Здесь есть только то, что ей нужно, и все разложено аккуратно и правильно
».
Редакция
Прообразом редакции журнала «Nowa days» стала реальная московская редакция. Среди экранных журналистов встречаются также настоящие: известному кинокритику Лидии Масловой
досталась одна из ролей. Декорации журнала были выстроены за несколько недель, а внутренним наполнением стали предметы интерьера, некоторых из которых члены съемочной группы принесли из дома. Кстати, в редакции также можно заметить роман писателя Геннадия Чернышова, которого сыграл Евгений Цыганов. Обложку книги украшает фотография актера, сделанная во время примерки костюма.
Кафе «Бобер-тапер»
Место, где главные герои встречаются, пьют кофе и решают разные вопросы, сделано по подобию Central Perk в сериале «Друзья». Кафе украшают рояль, книги, глобус и другие вещи, которые реквизиторы нашли с помощью интернета и арендовали в «Мосфильме».
Смотрите «Вы все меня бесите
» на СТС с 9 января
, Пн-чт, 20:00
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