«Изумрудный город»: Взрослая Дороти в мрачной стране Оз

ревью

«Млечный путь»: Притяжения больше нет

Это может быть Рой Батти, Прис, Рэйчел и молодой Рик Декард.

В «Бегущем по лезвию 2049» появится классический репликант

Американская гильдия монтажёров объявила номинантов на свою ежегодную премию.

«Прибытие» и «Дэдпул» поборются за звание лучшего монтажа

Рецензии на фильмы

«Без тормозов»: One way ticket по-французски

Что может случиться с семьей во время путешествия на юг Франции