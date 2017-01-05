«Изумрудный город»: Взрослая Дороти в мрачной стране Оз

8 января 2017 года, сразу после американской премьеры, на российском канале TV1000 Premium HD (входит в пакет каналов Viasat Premium HD) стартует новый сериал студии NBC Universal «Изумрудный город» - современная экранизация знаменитых книг Лаймена Фрэнка Баума о Дороти, оказавшейся в волшебной стране Оз. Незадолго до российской премьеры Кино-театр.ру побывал на NBC Universal и узнал у создателей «Изумрудного города», чего ждать зрителям от новых похождений Дороти.
Серию книг о стране Оз и путешествиях туда маленькой девочки Дороти Гейл написал американский писатель Лаймен Фрэнк Баум в самом начале XX века. Прообразом решительной и дружелюбной Дороти стала племянница жены Баума – Дороти Луиза Гейдж, а первые книжки Баума принесли ему славу сначала в узком кругу знакомых и их детей, а потом уже и среди всех жителей страны. На протяжении нескольких лет новая сказка про страну Оз была лучшим рождественским подарком для большинства американских детей. Теперь студия NBC Universal подготовила, по всей видимости, такой же подарок для взрослых.
Трейлер сериала «Изумрудный город» появился в Сети в ноябре и сразу же вызвал споры. Дороти в нём вовсе не маленькая беззащитная сирота, а взрослая 20-летняя девушка, которая, как и героиня книг Баума, в торнадо вместе с полицейским псом Тото попадает в волшебную страну Оз – довольно мрачную, на первый взгляд. От милой сказки Баума и красочного мюзикла 1939 года с Джуди Гарленд в главной роли не осталось и следа.
«Фильм 1939 года был, конечно, ярким за счет использования в нем тогда новаторского «Техниколора», и это завораживало зрителей. Всем казалось, что он такой довольно веселый, но вообще мне он кажется и страшным. Я помню, как смотрел этот фильм маленьким мальчиком по телевизору и он меня жутко пугал. Там все эти довольно страшные сцены были просто прекрасно, изобретательно и ярко сделаны, так что это казалось многим зрителям волшебным, сказочным путешествием в магический мир», – говорит исполнительный продюсер и сценарист «Изумрудного города» Шон Кэссиди.
Вместе с соавтором Дэвидом Шульнером они говорят, что все сказки вообще довольно мрачные, поэтому в том, что «Изумрудный город» получился скорее взрослым сериалом, проблемы нет.
«Наш фильм психологически сложный, он построен не только на магии узнавания любимой всеми с детства страны Оз и её удивительного мира, но и на отношениях между героями. Сценарий мы писали, основываясь на всех книгах Баума, но экранизацией это назвать нельзя, это, скорее, наша фантазия, созданная по мотивам великого литературного произведения. И героиня у нас старше. Мне кажется, это дало нам отличную возможность для экспериментов», – говорит Шульнер.
Шоураннеры «Изумрудного города» уверены, что их новая Дороти – воплощение сильной женской героини. Во многом, как отмечают создатели ленты, это и повлияло на выбор исполнительницы главной роли – актрисы Адрии Архоны, которая известна зрителям по участию в сериалах «Нарко» и «Настоящий детектив». Новой Дороти предстоит не только пройти путь в волшебную страну Оз, но и, как обещают Шульнер и Кэссиди, сделать выбор между магией и наукой. За магию отвечают жители страны Оз во главе с ее правителем в исполнении актера Винсента Д’Онофрио.
«Конечно, хороший вопрос о том, кто же он, мой герой, волшебник Оз. Пока я бы сказал, что ему не стоит доверять. Если вы помните фильм 1939 года, то, думаю, знаете, что там Фрэнк Морган играл сразу несколько ролей – это такая, я бы сказал, обманка для зрителей. Мы на самом деле взяли и развили эту идею из того фильма, добавили моему герою больше психологии, задумались о том, как он вообще стал волшебником, почему он поступает именно так, а не иначе, как он реагирует на происходящее вокруг и на свои поступки в том числе. Почему он стал именно таким, как есть, и хотел ли он этого. Возможно, нашего волшебника Оз назовут немного лживым, даже манипулятором, но я уверен, что главное в нем то, что он особенный – совсем не такой, как все остальные», – рассказывает Винсент Д’Онофрио.
О новой Дороти он говорит исключительно в превосходной степени, его восхищает героиня Архоны.
«Если мой персонаж строится на бэкграунде, то Дороти только создает себя. Весь фильм – это история, рассказанная ею, через её восприятие и взгляд на мир. И мне кажется, это очень здорово. Я вообще люблю интересные женские характеры, которых сейчас появляется довольно много. Вот, например, недавно я видел фильм «Под покровом ночи», который мне очень понравился. Я жду «Чудо-женщину» и «Капитан Марвел». Мне кажется, это создает у зрителей определенный настрой. В моем поколении женщины в основном снимались в мелодрамах, драмах – в лучшем случае, когда героиня попадала в тяжелую семейную ситуацию, и все у нее было закручено на мужчинах, любви, на детях. А сейчас мы смотрим совсем другое кино, где женщины могут все! Они играют в фильмах разных жанров, спасают мир! И мне это дико нравится, мне кажется, что это невероятно круто! И вот сейчас я надеюсь, что, когда обычные девчонки увидят на экране нашу Адрию, они скажут: «Какая она классная, я же могу быть похожей на нее!», и это будет здорово», – уверен Д’Онофрио.
«Когда я снимался в «Великолепной семерке», агент Тарсема сказал мне, что режиссер собирается делать сериал «Изумрудный город» по мотивам «Волшебника Оз» для NBC. Кастинг на проект к тому времени уже был почти закончен, но я сказал «Постойте, постойте, я очень хочу попробовать, дайте хотя бы почитать сценарий!», потому что я очень хотел поработать с Тарсемом. Когда я прочитал сценарий «Изумрудного города», мое желание сняться в этом сериале только усилилось», – говорит актер.
У шоураннеров «Изумрудного города» также не было сомнений по поводу выбора режиссером проекта Сингха.
«Он человек уникального масштаба и изобразительного вкуса. Я не знаю другого режиссера, который бы взял наш материал и нашел для него такое современное, актуальное художественное решение. У Тарсема очень крутые идеи. Мы создавали этот мир, по сути, с нуля, но, когда писали сценарий, какого-то конкретного визуального решения фильма у нас не было, пока не пришел Тарсем. Мы перечитывали книги Баума, переписывали сценарий, и только Тарсем помог нам полностью понять, как же выглядит этот волшебный мир Оз», – вспоминает Шульнер.
По словам Шона Кэссиди, Сингх всю свою карьеру доказывает, что так чувствовать кино может только он.
«Он понимает и коммерческую составляющую, и чисто художественную. Я считаю, что у нас получилась экстраординарная картина. Несмотря на магический мир, который в ней есть, мы использовали минимум компьютерной графики. Это искусство, совершенная магия – только в реальном времени и в реальном месте», – отмечает Кэссиди.
Вся съемочная группа утверждает, что большинство съемок действительно были натурными, зеленый экран, так популярный теперь в кино, практически не использовался. Компьютерная графика применялась только для 20% картины. Основные съемки проходили в Европе – Испании и Хорватии – и заняли около семи месяцев.
«Можно было, конечно снять всё на зеленом фоне, но была возможность создать магию в реальных местах, и мы этим воспользовались. И эти места реально очень крутые», – говорит Шульнер.
«Когда я пришел на этот проект, то был удивлен его масштабом, мы отправились в Европу и жили в каких-то совершенно удивительных местах. Знаете, когда вы постоянно живете в историческом замке, вы так или иначе начинаете входить в эту историю и ощущать себя героем каких-то старинных романов, в моем случае – вообще волшебником. Так что это погружение было очень важным для конечного результата», – уверен Винсент Д’Онофрио.
Создатели «Изумрудного города» после обсуждения трейлера в социальных сетях уже не удивляются вопросам о сравнении своего сериала с популярным проектом HBO «Игра престолов».
«Я думаю, что наш сериал не разочарует тех, кто любит «Игру престолов». Меня, конечно, поражает размах и масштаб этого проекта. Когда говорят о сравнении с «Игрой престолов», то, мне кажется, больше имеют в виду большое количество в сериале сексуальных сцен, жестокости, в целом, его мрачную атмосферу. Но это HBO. Что же касается нашего сериала, то я бы посоветовал обратить внимание на режиссера Тарсема Сингха, который снимал «Запределье», и представить, как круто он поработал над миром «Изумрудного города», – интригует Шон Кэссиди.
Дэвид Шульнер признается, что сравнение с «Игрой престолов» очень лестно – особенно до выхода «Изумрудного города» в эфир, но сценарист сериала утверждает, что миры новой страны Оз и Семи Королевств очень разные. В «Изумрудном городе» он обещает больше магии, сюрреализма и романтики.
«Кино готово, и оно фантастическое. Мы хотим его сделать неким оммажем книге, но главное, что мы хотим, чтобы в знакомом многим сюжете зрители увидели что-то новое и провели параллели с современной жизнью», – говорит Шульнер.
Кэссиди также напоминает, что оригинальные книги Баума написаны больше ста лет назад, но они, по его мнению, не потеряли актуальности.
«Тогда это было очень современной историей, где затрагивались вопросы женской силы, гендерной идентификации, прав, науки, магии, религии – всего, что тогда волновало мир. Но ведь эти же самые вопросы волнуют мир и сейчас. Именно это и делает наш фильм современным и актуальным», – считает Кэссиди.
Винсент Д’Онофрио уверен, что зрители оценят новый сериал. «Я наслаждался тем, как прочитаны в нем книги Баума, как это все реализовано. Хотелось бы, чтобы после просмотра люди вспомнили книгу и подумали о том, как может быть сложен человеческий путь, задались вопросами о том, что их окружает, почему они живут именно так, как они вообще хотят жить и что делать, ведь неприятности могут произойти в любой момент. И не нужно думать о том, что всегда есть какие-то простые пути решения тех или иных проблем. Все непросто. Ответ на многие вопросы дается нелегко, и далеко не все жизненные дороги прямые и простые, бывают сложности, и путь Дороти как раз из таких», – считает актер.
Про второй сезон создатели «Изумрудного города» пока, естественно, не говорят. Но судя по тому, как они все горят проектом и верят в него, продолжение приключений Дороти в стране Оз вполне может случиться.
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