«Гражданский брак»: Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт

Сожительство, ложь и инфантильность в новом ситкоме с Агатой Муцениеце
Ника (Агата Муцениеце) и Тёма (Денис Кукояка) вместе уже больше года, но они до сих пор не готовы к серьёзному шагу под названием «брак». Выход из создавшегося положения они находят в пустующей квартире Никиной бабушки, которую отец девушки (Дмитрий Астрахан), недолюбливающий Тёму, соглашается под давлением жены и родственников предоставить в личное пользование парочки. Влюблённые с радостью поселяются вместе, но есть три обстоятельства, омрачающие их новоселье. Квартира расположена всего лишь на несколько этажей ниже Никиных родителей, их соседями являются очень обеспеченные молодые люди, а в кармане ни гроша, что заставляет Нику и Тёму задуматься о том, как им добывать средства на проживание, пропитание и прочие радости жизни...
Секс, ложь и инфантильность - вот три кита, на которых стоит новое творение канала ТНТ. Главные герои «Гражданского брака», придуманного компанией Good Story media, ответственной за «Физрука», «Ольгу» и «Реальных пацанов», частенько безбожно врут, озабочены лишь постелью и абсолютно не приспособлены к жизни, несмотря на то, что оба закончили ВУЗы, а следовательно, в голове должны были сформироваться хоть какие-то принципы и установки. И вот на этих чудаков, буквально не знающих о том, откуда берутся деньги, поскольку жили под крылом родителей, и предлагают нам полюбоваться в новом ситкоме.
Впрочем, нельзя сказать, что персонажи сильно отталкивают или быстро надоедают. Просто их характеры и поступки явно преувеличены в угоду жанра, но порой они действительно умиляют своей непосредственностью и бесшабашностью, точно котики. Вопрос только в том, устроит ли зрителей смотреть на похождения героев дольше одного сезона, если они так и не выйдут из детства. К тому же по-настоящему смешных шуток здесь кот наплакал, хотя ситуации, в которых существуют персонажи, легко узнаваемы, даже в приукрашенном виде.
Если к главным героям ещё можно относиться как к неразумным детям, то окружающие их люди зачастую раздражают. Особенно Глеб в исполнении Степана Девонина, который готов предать друга ради очередной юбки, да и как муж и отец он не внушает доверия. Неприятен и «тесть» Тёмы (Астрахан), поскольку ему приписали черты злобного гэбиста, что несколько обескураживает в предлагаемых комедийных обстоятельствах. А вот Марина (Ирина Чеснокова) и Коля (Дмитрий Аверин) получились живее и смешнее своих бедных соседей. Да и в целом второстепенные персонажи выглядят более целостно и интереснее Ники и Тёмы, которые пока что никак не меняются, несмотря на то, что сериал перевалил за одну треть.
Казалось бы перед нами очередной комедийный сериал, но на деле молодёжи он будет не так интересен, как хотелось бы его авторам. «Гражданский брак» больше рассчитан на поколение постарше, то, что, скорее всего, не особо жалует ТНТ. Родители, бабушки и дедушки, вы что-нибудь понимаете в этом поколении, повёрнутом на гаджетах, играх, мемах и Инстаграме?
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