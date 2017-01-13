Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Гражданский брак»: Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт

Обзор сериалов >>
13 января 2017
Сожительство, ложь и инфантильность в новом ситкоме с Агатой Муцениеце

«Гражданский брак»: Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт

Ника (Агата Муцениеце) и Тёма (Денис Кукояка) вместе уже больше года, но они до сих пор не готовы к серьёзному шагу под названием «брак». Выход из создавшегося положения они находят в пустующей квартире Никиной бабушки, которую отец девушки (Дмитрий Астрахан), недолюбливающий Тёму, соглашается под давлением жены и родственников предоставить в личное пользование парочки. Влюблённые с радостью поселяются вместе, но есть три обстоятельства, омрачающие их новоселье. Квартира расположена всего лишь на несколько этажей ниже Никиных родителей, их соседями являются очень обеспеченные молодые люди, а в кармане ни гроша, что заставляет Нику и Тёму задуматься о том, как им добывать средства на проживание, пропитание и прочие радости жизни...

Секс, ложь и инфантильность - вот три кита, на которых стоит новое творение канала ТНТ. Главные герои «Гражданского брака», придуманного компанией Good Story media, ответственной за «Физрука», «Ольгу» и «Реальных пацанов», частенько безбожно врут, озабочены лишь постелью и абсолютно не приспособлены к жизни, несмотря на то, что оба закончили ВУЗы, а следовательно, в голове должны были сформироваться хоть какие-то принципы и установки. И вот на этих чудаков, буквально не знающих о том, откуда берутся деньги, поскольку жили под крылом родителей, и предлагают нам полюбоваться в новом ситкоме.

«Гражданский брак»: Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт

Впрочем, нельзя сказать, что персонажи сильно отталкивают или быстро надоедают. Просто их характеры и поступки явно преувеличены в угоду жанра, но порой они действительно умиляют своей непосредственностью и бесшабашностью, точно котики. Вопрос только в том, устроит ли зрителей смотреть на похождения героев дольше одного сезона, если они так и не выйдут из детства. К тому же по-настоящему смешных шуток здесь кот наплакал, хотя ситуации, в которых существуют персонажи, легко узнаваемы, даже в приукрашенном виде.

Если к главным героям ещё можно относиться как к неразумным детям, то окружающие их люди зачастую раздражают. Особенно Глеб в исполнении Степана Девонина, который готов предать друга ради очередной юбки, да и как муж и отец он не внушает доверия. Неприятен и «тесть» Тёмы (Астрахан), поскольку ему приписали черты злобного гэбиста, что несколько обескураживает в предлагаемых комедийных обстоятельствах. А вот Марина (Ирина Чеснокова) и Коля (Дмитрий Аверин) получились живее и смешнее своих бедных соседей. Да и в целом второстепенные персонажи выглядят более целостно и интереснее Ники и Тёмы, которые пока что никак не меняются, несмотря на то, что сериал перевалил за одну треть.

«Гражданский брак»: Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт

Казалось бы перед нами очередной комедийный сериал, но на деле молодёжи он будет не так интересен, как хотелось бы его авторам. «Гражданский брак» больше рассчитан на поколение постарше, то, что, скорее всего, не особо жалует ТНТ. Родители, бабушки и дедушки, вы что-нибудь понимаете в этом поколении, повёрнутом на гаджетах, играх, мемах и Инстаграме?


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Ольга»: Бабье это
«Реальные пацаны»
«Физрук-3»: Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной
Поиск по меткам
КомедияМакс МилианРоссийские сериалыТНТ
персоны
Гали АбайдуловДмитрий АверинДмитрий АстраханТолепберген БайсакаловАнна БашенковаВиолетта БекетоваНадежда БорисоваАлександр БулатовДенис БыковАлексей ВойтюкМаксим ГлотовГавриил ГордеевПавел ГруненковМихаил Грушевский (II)Степан ДевонинМикаэлла ДельПавел ДроздовАлександр ДулерайнИван ЗабелинАнтон Зайцев (II)Марк ЗисельсонНаталья ИндейкинаАндрей ИсаенковОлег Комаров (II)Денис КукоякаДмитрий ЛанскойАнна ЛегчиловаМаксим ЛитовченкоАртём ЛогиновИрина ЛосеваТатьяна МитиенкоАгата МуцениецеНиколай НаумовАзамат НигмановАлина ОльшанскаяДенис ПановОксана ПоповаИван ПритулаЁла СанькоНаталья СмирноваАлександр СухининТатьяна УхароваВладислав ХодосевичИрина ЧипиженкоНиколай ШатохинАлександр ШуликоАнтон ЩукинДанила Якушев
фильмы
Гражданский брак

фотографии >>
«Гражданский брак»: Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт фотографии
«Гражданский брак»: Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт фотографии
«Гражданский брак»: Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт фотографии
«Гражданский брак»: Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Светлана Куценко
9 января ушла из жизни сценарист Светлана Куценко.

День рождения >>

Любовь Виролайнен
Наталья Защипина
Илья Коробко
Максим Костромыкин
Анатолий Лобоцкий
Игорь Несветаев
Анастасия Ричи
Анна Самохина
Владимир Яглыч
Харриет Андерсон
Джейсон Бэйтман
Хельга Гёринг
Фэй Данауэй
Стефано Сатта Флорес
Эмили Уотсон
Аркадиуш Якубик
все родившиеся 14 января >>

Афиша кино >>

Ла-Ла Ленд
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2016
Закон ночи
драма, криминальный фильм
США, 2016
2+1
комедия, семейное кино
Франция, 2016
По млечному пути
драма
Великобритания, Мексика, США, Сербия, 2016
Иллюзия любви
мелодрама
Франция, 2016
Не стучи дважды
фильм ужасов
Великобритания, 2016
Почему он?
комедия
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью