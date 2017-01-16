Финальная проблема «Шерлока»

За 7 лет вокруг «Шерлока» вырос серьёзный культ — только околосериальных книжек и фанфиков вышло больше, чем самих серий. Шоу зажило собственной жизнью, причём настолько, что стало глупо игнорировать его мощнейшую фан-базу, которая, кажется, сгенерировала больше идей по поводу воскрешения Шерлока в 3 сезоне, чем сами создатели сериала — Марк Гэтисс и Стивен Моффат. Впрочем, использование фанатских теорий в «Пустом катафалке» выглядело не столько даже данью уважения умственному труду поклонников, сколько хитрой стратегией Моффата и Гэтисса: напомним, что они так и не объяснили, как же Шерлок воскрес. Многих зрителей это тогда, конечно, взбесило (в том числе и автора этих строк), но хорошенько всё обдумав, приходится констатировать: это было самое элегантное решение проблемы. Какой бы вариант возрождения героя шоураннеры не предложили, он бы всё равно выглядел надуманным и не смог бы никого удивить. А так этот сюжетный трюк стал венцом остроумной изобретательности Гэтисса и Моффата, которые всё это время строили лихой постмодернистский конструкт. И не их вина, что к 4 сезону критики начали громить его в пух и прах.
Большое видится на расстоянии. Но в случае «Шерлока» это формула не работает. Чем больше времени проходит с момента первой серии, тем менее совершенным и даже переоценённым кажется сериал. В Independent, например, вышла разгромная статья с заголовком «4 сезон превратился в гротескную пародию на ранее остроумную и верную духу оригинала адаптацию». Лента в фейсбуке тоже жужжит на тему того, что «Шерлок» уже не тот. Протест против сериала стал если не повсеместным, то довольно заметным. Но в том-то и дело, что «Шерлок» с самого начала был несовершен.
«Введение персонажа Мэри-будущая-Ватсон в качестве ниндзя-убийцы было первым предупреждающим в третьем сезоне знаком о том, что сериал начинает катиться под откос. Какой же ты дерьмовый ниндзя-ассасин, Мэри... Неудивительно, что тебя убила старуха», — выкатывают свои претензии сериалу критики. Претензии, разумеется, небеспочвенные, но по большей части надуманные - кажется, критики страдают девичьей памятью. Если уж на то пошло, то стоит вспомнить серию «Слепой банкир» из первого сезона — чудовищную клюкву про китайскую мафию. Уже тогда сериал можно было громить за нелепость, но этого почему-то никто не сделал. Все так были очарованы «Шерлоком», что просто не замечали или не хотели замечать его видимых недостатков. Впрочем, если одних в первой серии четвёртого сезона («Шесть Тэтчер») смутила нелепая смерть Мэри Ватсон, других - то, что главным злодеем оказалась по сути «мисс Барашкис». Мол, не комильфо вешать убийство на дворецкого, то есть на секретаршу. Ребята, камон, убийцей в «Этюде в розовых тонах» на секундочку вообще был таксист! И тут мы подходим к самому страшному разоблачению, касающемуся сериала: если говорить по существу, «Шерлок» никогда и не был детективом. Что же мы тогда смотрели? Приключенческое кино. Захватывающее, смешное, местами неглупое приключенческое кино.
Финальная встреча с секретаршей в «Шести Тэтчер» не случайно происходит в аквариуме: наблюдать за тем, как мелкая рыбёшка превращается в настоящую акулу, одно удовольствие. Жаль, что за троллингом антагониста люди умудрились не заметить классную режиссуру Рэйчел Талалэй («Танкистка»), которую Первый канал почему-то оттитрил как Таталэй, а ведь именно ей досталась героиня, которая привнесла в «Шерлока» элемент реальной опасности. Загнанной в угол секретарше дают в руки пистолет, а оружие имеет обыкновение стрелять. При желании всех героев можно убить всего несколькими выстрелами. И Мэри, прыгнувшая под пулю, чтобы защитить Шерлока, делает, казалось бы, невозможное: развенчивает супергеройский образ Холмса. Супергероя, как известно, не надо спасать от пули.
Однако ещё более мощные трансформации в 4 сезоне претерпел Джон Ватсон — из идеального персонажа, рыцаря без страха и упрёка, он превратился в живого человека из плоти и крови, способного (гипотетически) изменить жене. Показателен в этом случае диалог между Шерлоком и Джоном в наикрутейшем финале серии «Шерлок при смерти». Холмс: «Иногда у меня возникает кошмарное чувство, что все мы просто люди». Ватсон: «Даже ты?». Холмс: «Нет, даже ты».
В 4 сезоне стало ощутимо больше драмы. Моффат и Гэтисс перестали делать «Марвел» (потому что «Марвел надоел, а если кому не хватает «Марвела» с Камбербэтчем, те могут посмотреть «Доктора Стрэнджа»). Впрочем, насколько драматичным получился финал «Шерлока при смерти», настолько неинтересным, хоть и выразительным вышел главный злодей Калвертон Смит у Тоби Джонса. Однако, поскольку у этой серии была только одна задача, — помирить Ватсона и Холмса после смерти Мэри (и, опять же, вывернуть душу Ватсона наизнанку), стоит простить ей столь нелепого злодея.
Это были дифирамбы. Теперь приступаем к самой неприятной процедуре: осмыслению финала. Серия «Последнее дело» обозначила главную тему 4 сезона — семья. Нас к ней подводили с «Шести Тэтчер», а когда в «Шерлоке при смерти» появилась сестра Холмса — Эвр — всё окончательно встало на свои места. Превращение Эвр в главную (после Мориарти) антагонистку сериала — сюжетный финт, на котором строится вся интрига сезона с красноречивым слоганом «Это не игра». Но в том-то и дело, что это всё время была игра. Между Шерлоком и Эвр. Точнее Эвр с детства была в обиде на Холмса за то, что он не брал её играть в пиратов, поэтому она выросла в опасную психопатку (и устроила Шерлоку разборку на острове-тюрьме Шерринфорд). От такой постановки вопроса, честно говоря, берёт оторопь.
Дальше — больше: чтобы выяснить отношения между братом и сестрой, создатели сериала поместили их внутрь франшизы «Пила». Насколько это решение было удачным — можно долго спорить, но факт, что «финальная проблема» сериала (так эпизод называется в оригинале) заключается в том, что за примирением Холмса и Эвр невыносимо скучно смотреть. Всю серию они находятся в состоянии обострённого конфликта (и пока это происходит от сериала не оторвать глаз). Однако в итоге этот конфликт оборачивается пшиком: примирением и совместной игрой на скрипках. Должен ли он был завершиться жёстче? Разумеется. Но Моффат с Гэтиссом ударили по тормозам и глупым хэппи-эндом разом перечеркнули всё хорошее, что было в 4 сезоне. И это элементарно обидно.
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