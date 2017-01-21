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«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

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21 января 2017
Дружба на всю катушку: 10 иностранных шоу для детей любого возраста

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

В конце декабря, перед всеми зимними каникулами, Netflix выпустил первый сезон «Охотников на троллей» - увлекательной сказки по мотивам книги Гильермо Дель Торо и Дэниэла Клауса, где двое подростков узнают про фантастический мир троллей, существующий параллельно с людским. Мы решили рассказать не только о премьере, но и вспомнить, какие еще мультсериалы (преимущественно) 2010-х про дружбу, приключения и взросление стоит посмотреть.



*
«Удивительные злоключения Флэпджека» (2008-2010)
Три сезона

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

Один из предков Adventure time, над разными эпизодами которого работали и Пендлтон Уорд (собственно, создатель «Времени приключений»), и Дж. Дж. Куинтел («Обыкновенное шоу»), и Алекс Хирш («Гравити Фолз»), и Патрик Макхэйл («По ту сторону изгороди»). Мультипликатор Туроп Ван-Орман смешал детскую жажду приключений с моряцкими байками: юнгу Флэпджека воспитывают конфетозависимый капитан Кастет и добродушная китиха Бабби, которые грезят попасть на остров Карамель. В мечтах о райских кущах они ввязываются в авантюры, невероятные и поскромнее, выясняют отношения, наживают и иногда изживают вредные привычки. От слова «приключения» у Флэпджека загораются глаза, «Время приключений», думается, ему тоже пришлось бы по вкусу.



*
«Время приключений» (2010 - ... )
Вышло 7 сезонов, 23 января стартует восьмой

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

Один из главных поп-культурных феноменов современного телевидения в области мультипликации, где примерно со времен «Гриффинов» и «Футурамы» не появлялось продукта с таким влиянием и кругом почитателей. На Земле Ууу, пережившей Войну Грибов, обитают разумные конфеты и говорящие по-корейски ливнероги (помесь радуги и единорога), мечтает о любви Ледяной Король и хочет всё уничтожить Король Лич. В декорациях крайне радостного постапокалипсиса, накачанного фантазией дюжины детей с богатым воображением, ищут приключения паренек Финн и его друг-пёс Джейк, который может меняться в размерах и принимать любые формы. Придумавший шоу Пендлтон Уорд и большая команда сценаристов сочинили эклектичный мир - квинтэссенцию не только детской фантазии, где готические сказки смешиваются с миром компьютерных игр, а аниме с обрывочными представлениями о взрослом мире. Земля Ууу - занятная метафора будущего, которое наступит после Атомной войны, где многие культуры сливаются в единый поток почти без швов.



*
«Обычное шоу» (2010 - ... )
Вышло 8 сезонов и полнометражный фильм

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

Стартовавший всего на полгода позже Adventure time сериал Дж. Дж. Куинтела про постшкольные приключения двух 23-летних разгильдяев: енота Ригби и голубой сойки Мордекая. Выполнив первый пункт из списка главных взрослых дел и найдя нелюбимую работу в парке, они всячески отлынивают от выполнения обязанностей и изо всех сил стараются попасть в энциклопедию в качестве иллюстрации к статье «инфантильность». В итоге поедание сэндвича или игра на игровых автоматах могут привести к путешествию в космос, изучению восточных единоборств или сражению с чем-то большим и опасным. В «Обычном шоу» много поклонов культуре 80-х, а каждый эпизод, разумеется, заканчивается - порой неожиданной - моралью, но юные гедонисты на ошибках не очень-то учатся.



*
«Гравити Фолз» (2012-2016)
Два сезона

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

Алекс Хирш умудрился сделать на канале Disney находчивую, пестрящую цитатами и пронзительную оду последнему лету детства. Близнецы Диппер и Мэйбл приезжают на деревню к прадяде Стэну - авантюристу и торговцу фальшивыми артефактами, начинают исследовать окрестные леса, а те попросту ломятся от тайн. Многочисленные загадки первого сезона заслужили Gravity falls звание детского «Твин Пикса» или «Остаться в живых», а во втором Хирш-таки сформулировал главную тайну мультсериала, на фоне которой Диппер и Мэйбл входили в подростковый период, а прадядя Стэн изживал детскую травму. Трудно недооценить и то, что Хирш устоял перед соблазном сделать еще сезон-другой или снять полнометражный мультфильм (такие слухи также долго курсировали в Сети).
Рецензия на первый сезон.



*
«Рик и Морти» (2013 - ...)
Вышло два сезона

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

Главный научно-фантастический сериал наших дней - история про сумасшедшего ученого Рика (Джастин Ройланд) и его не слишком сообразительного внука Морти (он же), которые путешествуют по другим мирам, планетам и измерениям. Ройланд и Дэн ХармонСообщество») придумали саркастический и лопающийся от отсылок к классическому сай-фаю, что наша «Футурама», сериал. Как нередко бывает в современной (и довольно взрослой) комедии, язвительность главного героя и авторов сериала не исключает проникновенности: финал второго сезона стал одним из самых сильных переживаний 2015 года для телезрителей.



*
«Вселенная Стивена» (2013 - ...)
Идёт четвертый сезон

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

Проработав три года на Adventure time, Ребекка Шугар ушла в свободное плавание и придумала собственное шоу - историю про мальчика Стивена Юниверса, который живет в прибрежном городе и периодически спасает его от разных напастей в компании трех Кристальных самоцветов - инопланетянок-супергероинь с именами Гранат, Аметист и Жемчуг. Неуклюжий, любящий игры и еду Стивен тоже наполовину самоцвет (по материнской линии), но пользоваться своими способностями пока не очень умеет. «Вселенная Стивена» запоминается не только визуальным, бисквитно-анимешным стилем Шугар, но и её песнями под укулеле (и не только).
Интервью с Ребеккой Шугар.



*
«Конь БоДжек» (2014 - ... )
Вышло три сезона

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

Сатирический сериал Рафаэля Боб-Ваксберга про антропоморфного коня БоДжека (Уилл Арнетт), ставшего телезвездой в 80-е, а XXI век встретившего в статусе язвительной и полузабытой развалины. С каждым сезоном «БоДжек» становится все печальнее - шпильки в адрес шоу-бизнеса сменяются воспоминания о детских травмах, а затем и вовсе разговорами о депрессии. В мире, где новости ведет кит, а людей от животных преимущественно отличает только форма головы, Боб-Ваксберг умудряется найти поразительно точные описания для многих жизненных ситуаций. Заодно он напоминает, что каждый взрослый - это поломанный ребенок.
Рецензия на первый сезон.



*
«По ту сторону изгороди» (2014)
Мини-сериал

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

Десятисерийная история Патрика МакХэйла, работавшего на «Флэпджеке» и «Времени приключений», - почти братьегримовски мрачная сказка про двух братьев (Элайджа Вуд и Колин Дин), заблудившихся в темном лесу. Под переливы американы они движутся к взрослению - шутят, рефлексируют, боятся и встречают фантастических тварей, как добрых, так и не очень.
Рецензия.



*
«Мы обычные медведи» (2015 - ...)
Заканчивается второй сезон

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

Фаворит в гонке за звание самого милого мультфильма как минимум 2010-х: история про трёх братьев-медведей разных темпераментов, которые стремятся стать полноценными членами общества. Правда, главная их цель звучит как, стать «классными», но каждый это понимает по-своему: романтик-панда злоупотребляет социальными сетями и жаждой лайков, гризли любит командовать и оказываться в центре внимания, аутичный белый медведь ценит восточные единоборства и точные науки, в которых тихой сапой и преуспел. «Обычных медведей» придумал дебютант Дэниэл Чонг, который до сериала рисовал сториборды на «Тачках 2» и «Лораксе», - и, с одной стороны, это занятная галерея современников, с другой - неглупое развлечение для детей, как говорится, от 0 до 100.



*
«Охотники на троллей» (2016 - ...)
Вышел первый сезон

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

Проживающий в провинциальном городке Аркадия, штат Калифорния, 15-летний Джим Лейк-младший (Антон Ельчин) находит под мостом таинственный, светящийся синим амулет, а потом узнает, что стал первым охотником на троллей среди людей. Громкий чин, против ожиданий, подразумевает не использование силков и всяческих приманок, а защиту добрых троллей от злых, которые заточены в параллельном измерении, но окольными путями добираются до человеческого мира. Случается и возня с гномами, гоблинами или другими сказочными существами, от которых всем скопом также стоит огородить людей. Trollhunters - это не столько краткий курс молодого рыцаря, сколько история про необходимость командной работы (на первых порах Джиму помогает лучший друг - упитанный гик Тоби, а также два тролля - шестиглазый четырехрукий Блинки и увалень-пацифист АААРГХ). Сценаристы Дэг и Кевин Хейманы, значительно переписавшие книгу Дель Торо и Клауса, делают акцент на том, что быть взрослым - это не только про ответственность и принятие решений (хотя и про это тоже). Быть взрослым - это признавать самостоятельность за другими, которые тоже готовы помогать, принимать решения и нести ответственность. Первый сезон состоит из 26 серий и по насыщенности событий вполне равен двум сезонам с персональным антагонистом на 13 серий. Впереди встреча Джима с самым злым троллем, но второй сезон, который кажется неизбежным, пока не подтвержден. Гильермо Дель Торо в интервью напоминает, что для новых серий придётся проводить новый кастинг, чтобы найти замену Антону Ельчину, для которого озвучка мультсериала стала одной из последних ролей в жизни.

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«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление фотографии
«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление фотографии
«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление фотографии
«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Lexx   21.01.2017 - 00:46
Мммда... Алексей, Вы специально выбрали столь отвратительно нарисованные мультфильмы, или они теперь все такие? Диснея на них нет!:( читать далее>>
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