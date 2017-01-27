Самые ожидаемые экранизации 2017-ого. Часть первая: сериалы

На экраны вышел новый фильм Мартина Скорсезе «Молчание» - экранизация романа Сюсако Эндо о гонениях на христиан в Японии XVII века. Впереди маячит премьера фильма «На пятьдесят оттенков темнее» - продолжение страданий Анастейши Стил, влюбленной в миллиардера с плетками. Чем не повод разобраться в том, какие экранизации ожидают нас в 2017 году? Начнем не с кино, а с телевизионных проектов.
Американские боги / American Gods
Многосерийная экранизация романа Нила Геймана
без преувеличения - одна из самых долгожданных. Мужчина по кличке Тень выходит из тюрьмы раньше положенного срока, чтоб похоронить погибшую в автокатастрофе любимую супругу Лору. В самолете к Тени подсаживается странный старик, представляется Средой и предлагает ему поработать телохранителем. Тень пускается в невероятное путешествие по друзьям Среды - языческим богам, которых когда-то притащили с собой отовсюду эмигранты, населившие Америку. В 20 веке их конгрегации начали редеть - люди выбрали новых, телекоммуникационных богов, на борьбу с которыми ослабевшие без веры Среда и компания и пытаются аккумулировать силы.
Фанатов Геймана дразнят экранизацией не первый год. Шесть лет назад за экранизацию взялся канал HBO, пригласив в сценаристы самого автора романа. Писатель планировал выйти далеко за рамки оригинального произведения, дополнив и продолжив сюжет «Американских богов». В итоге различных пертурбаций экранизацию подхватил канал Starz. Точная дата выхода сериала пока не известна, но он уже обзавелся трейлером и кастом. Среду сыграет Иен МакШейн
, Тень - Рики Уиттл
, уволившийся по такому случаю из «Сотни», формалиновую супругу Лору, которая повадилась после смерти навещать Тень - звезда «Запрещенного приема
» Эмили Браунинг
.
Кстати, буквально на днях Гейман обрадовал фанатов новостью о том, что Amazon взялся экранизировать его роман «Благие знамения», написанный в соавторстве с Терри Пратчеттом
. Но раньше 2018 года мы его точно не увидим.
Премьера
: точная дата релиза неизвестна.
Лемони Сникет: 33 несчастья / A Series of Unfortunate Events
За цикл мрачных книг «для детей» про сироток Бодлер, которым с момента гибели родителей в пожаре не везет буквально на каждом шагу, взялись еще в 2004 году. Тогда вышла полнометражная экранизация
с Джимом Керри
, Эмили Браунинг
и Лиамом Эйкеном
, выполненная в лучших традициях Тима Бертона
, даром что в режиссерском кресле сидел Брэд Силберлинг
. Но фильм едва окупился (что не помешало ему получить Оскара за грим), и продолжения не последовало. Спустя десять лет экранизацию подхватил канал Netflix. И это было правильное и логичное решение - сделать из «33 несчастий» сериал. Единственное, что перекочевало в сериал из экранизации 2004 года - это оскароносный грим и общий художественный фон. Патрик Нил Харрис
, исполнивший роль зловещего графа Олафа, щеголяет в тех же бакенбардах, что и Кэрри. В остальном же, кроме собственно сюжета, между сериалом и фильмом мало общего. Но зрелище все равно специфическое и, мягко говоря, на любителя. Представьте себе мюзикл, снятый Уэсом Андерсоном
и Тимом Бертоном. Кукольный домик на фоне мрачного пейзажа.
Премьера
: 11 января 2017 года.
Большая маленькая ложь / Big Little Lies
Своего рода «Отчаянные домохозяйки
» 2.0. Экранизация одноименного хваленого романа Лианы Мориарти
о трех мамашах, чьи жизненные интересы сузились до школьных разборок в родительском комитете. У каждой из героинь имеется секретик размером со скелет или небольшое кладбище. Всех их объединит не только забота о детях, но и скандал на школьной викторине, в результате которого кто-то подвернет лодыжку, а кто-то и вовсе преставится. В 7-серийном сериале снялись Риз Уизерспун
, Николь Кидман
, Шейлин Вудли
и Александр Скарсгард
.
Премьера
: 19 февраля 2017 года.
Террор / The Terror
За экранизацию мрачного документально-фантастического романа Дэна Симмонса
«Террор» взялся сам Ридли Скотт
. В основе сюжета книги - печально известная экспедиция сэра Джона Франклина на Кораблях Ее Величества “Эребус” и “Террор”, отплывших от берегов Англии в 1845 году. 129 членов экспедиции сгинули во льдах в районе острова Бичи. Уже после того, как Симмонс опубликовал роман, с разрывом в два года были найдены остатки кораблей. "Эребус" в 2014, "Террор" - в сентябре 2016 года. Сейчас картина произошедшего с кораблями более-менее восстановлена. Симмонсу же пришлось иметь дело со старой документацией и результатами нескольких поисковых экспедиций. Он скрупулезно восстановил множество деталей (например, испорченные консервы, которые добавили застрявшим во льдах морякам проблем) и добавил к и без того беспросветной ситуации фантастического монстра, терроризирующего моряков по ночам. Канал AMC, взявшийся за производство сериала, анонсировал 10 серий, которые выйдут предположительно в этом году. Точной даты релиза пока нет. Но кастинг уже известен. В этом исключительно маскулинном сериале собрались Тобайас Мензис
, Киран Хайндс, Энтони Флэнеган
и Джаред Харрис
.
Премьера
: точная дата релиза неизвестна.
Страйк / Cormoran Strike
В общем-то, никто не сомневался, что детективы Джоан Роулинг
про Корморана Страйка (которые она выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт) рано или поздно будут экранизированы. Спустя три книги так и случилось. За сериал «Страйк» с Томом Бёрком
в роли Страйка и Холлидей Грейнджер
в роли его секретарши Робин взялись совместными усилиями каналы BBC и HBO. Сериал автоматически продлен на три сезона - по сезону на книгу (то есть, на одно дело). Поскольку выпускает Роулинг книги исправно раз в год, проблем вроде тех, что возникли у Мартина с «Игрой престолов», быть не должно. В центре сюжета - ветеран войны Корморан Страйк, внебрачное дитя любви британской рок-звезды и широко известной в узких кругах группи. Лишившись ноги, Корморан открывает маленькое детективное агентство и берет в штат симпатичную секретаршу Робин, которая чудо как хороша, но, увы, давно помолвлена. Впрочем, Корморану вроде бы не до Робин - он только что оклемался от разрыва с истеричной зазнобой, на которой чуть было не женился. В первом сезоне Корморан будет расследовать загадочную гибель фотомодели Лулы Лэндри, которая упала с балкона. Все, кроме брата модели, принимают это за самоубийство. Чем-то эта завязка напоминает историю русской модели Русланы Коршуновой, выбросившейся из окна свой квартиры в Нью-Йорке.
Премьера
: точная дата релиза неизвестна.
Рассказ служанки / The Handmaid's Tale
Телеканал Hulu, в прошлом году выпустивший многосерийную экранизацию романа Стивена Кинга
«11.22.63», взялся за фантастический роман Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». Который, к слову, уже экранизировали
в 1989 году. Жутковатая антиутопия о некоем государстве Галаад, в котором рука об руку царят военная и религиозная диктатуры и процветает классовое неравенство. Права и обязанности женщин низкого социального статуса сужаются до одной функции - стать суррогатной матерью для неспособных родить замужних женщин более высокого положения. Конечно же, эта функция не является вопросом выбора для служанок, которым не полагается иметь даже собственного имени. Они зовутся притяжательными прилагательными, образованными от имени их хозяев-осеменителей. Главная героиня - Фредова - принадлежит вот такому Фреду, чья жена не может иметь детей. В оригинале героиню зовут Оффред (от англ of Fred - принадлежащая Фреду). Служанки не имеют ничего своего, носят униформу в виде красных балахонов, символизирующих плодородие, и представляют собой помесь инкубаторов, монашек и жительниц какого-нибудь правого исламского государства. Конечно, это сугубо феминисткий роман (с гулким эхо чисто женской исламофобии), читать который попросту страшно. В роли Фредовы - Элизабет Мосс
, Командора играет Джозеф Файнс
.
Премьера
: 26 апреля 2017 года.
Хождение по мукам
Эпопея Алексея Толстого про годы больших перемен в мире (революция в России, Первая Мировая Война) превратится в 12-серийный телефильм телеканала НТВ, выход которого запланирован к столетию Октябрьской революции. Съемки курировало Министерство культуры РФ, режиссером стал Константин Худяков
. В роли поэта-декадента Бессонова - Антон Шагин
, сестер Булавиных сыграют Анна Чиповская
и Юлия Снигирь
. Также в сериале появятся Светлана Ходченкова
, Леонид Бичевин
, Андрей Мерзликин
, Александр Яценко
и многие другие.
Премьера
: осень 2017 года.
Под несчастливой звездой / Still Star-Crossed
Специфическое зрелище ожидает поклонников Шонды Раймс
. Известный продюсер и шоураннер, подарившая миру великий и бесконечный сериал про будни врачей «Анатомия страсти
», в последнее время занята тем, что снимает динамичные сериалы про сильных духом и весьма талантливых чернокожих женщин («Скандал
», «Как избежать наказания за убийство
»). На этот раз Шонда выступила продюсером экранизации романа Мелинды Тауб
«Под несчастливой звездой» - сиквела шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», в котором семьи Монтекки и Капулетти вынуждены прекратить многолетнюю вражду. Единственный известный людям тех незапамятных времен способ сделать это - породниться. Кузена Ромео Бенволио заставляют жениться на Розалине - бывшей зазнобе Ромео, из-за которой он и отправился на злосчастный бал, где встретил Джульетту. Розалина, оказывается, не просто подруга Джульетты, но и ее кузина. Бенволио и Розалина смерть как не хотят жениться, но их мнения никто не спрашивает. Итак, в этот и без того странный компот Шонда по своему обыкновению добавляет чернокожих Капулетти. То есть к основному конфликту принуждения к браку, добавляется и расовый конфликт.
Премьера
: точная дата релиза неизвестна.
Ривердейл / Riverdale
Телевизионная адаптация серии комиксов «Арчи», выпущенная телеканалом CW, ответственным за производство долгоиграющих инфантильных драм («Сверхъестественное
», «Дневники вампира
», «Царство
»). Что указывает на довольно-таки определенную целевую аудиторию - подростки и кидалты. Сюжет охватывает все штампы, связанные с американской школой, - капитаны футбольных команд, баттлы школьных ВИА, не снимающие униформу чирлидерши, запретный секс учеников с учителями и до боли знакомые типажи: девочка-цветочек Бетти Купер, сидящая на аддероле (прописываемая врачами по всей Америке наркота для тех, кому сложно сконцентрировать свое внимание, то есть для всех); бывшая потомственная стерва Вероника Лодж - «девица на мели», чья беззаботная жизнь закончилась с арестом отца; открытый гей Кевин, пользующийся умеренной популярностью, и просто хороший рыжий парень Арчи, которому удается балансировать на границах этой строгой кастовой системы. Главная страсть Арчи - музыка. И немножко - учительница музыки. Во время секс-пикника с которой он услышал странный выстрел. После чего по городку распространилась нехорошая новость: без вести пропал один из учеников, предположительно - утонул во время лодочной прогулки с сестрой. Несмотря на анонсированную «мрачность» сериала, все это пока что напоминает те же «Дневники вампира», припорошенные блестками из «Сплетницы
». Отца Арчи, к слову, играет Дилан
из «Беверли Хиллз 90210
».
Премьера
: 26 января 2017 года.
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