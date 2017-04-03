«Консультант»: фото и любопытные подробности о новом проекте

3 апреля на телеканале НТВ стартует премьера психологического детектива «Консультант». В главных ролях снялись Кирилл Кяро («Научи меня жить», «Измены»), Максим Дрозд («Адмиралъ», «А зори здесь тихие…») и Светлана Иванова («Легенда №17», «Август. Восьмого»). Сценарий детектива написал драматург Алексей Слаповский, финалист премии «Русский Букер», а режиссёром проекта выступил Алексей Рудаков. «Консультант» - это история о проницательном психологе-криминалисте, который в борьбе за правду готов пойти против общества.
«Это детектив. У меня как минимум четверо подозреваемых. И практически до конца не понятно, кто же этим занимается. Народ желает мести, расправы, хочет посадить того, кого поймали быстрее, как можно быстрее», - объясняет сценарист Алексей Слаповский.
Сюжет сериала разворачивается в 1990 году в СССР. В окрестностях небольшого провинциального города арестован маньяк, совершивший страшные преступления. Следователь Олег Брагин (Максим Дрозд) уверен, что пойманный им человек – тот самый серийный убийца, за которым он вёл охоту более десяти лет. Через полгода проходит открытое заседание суда над подозреваемым. Толпы людей мечтают разорвать подсудимого на куски, ведь он держал в страхе весь город Придонск.
Из Москвы на заседание приезжает эксперт-консультант, психолог Вячеслав Широков (Кирилл Кяро). Все ожидают, что он лишь подтвердит версию местного следователя. Но Широков заявляет, что на скамье подсудимых - невиновный человек. После такого заявления вынесение приговора откладывается. Своим выступлением Широков настраивает против себя весь город: ему угрожают, настоятельно рекомендуют не лезть не в своё дело. Но Широков остаётся, изучает материалы следствия, составляет психологический портрет подозреваемого и убеждается, что настоящий маньяк ходит на свободе...
Сыщик Широков и эксперт Брагин — полные противоположности, вынужденные работать вместе. Следователь вспыльчив, психолог сдержан. Один верит фактам, другой ставит их под сомнения. Разными путями вдумчивый психолог Широков и вспыльчивый следователь Брагин пытаются вычислить хитроумного маньяка, который не оставлял после себя никаких улик, кроме бесчувственных тел в оврагах.
Образ серийного убийцы в сериале, говорит сценарист Алексей Слаповский, собирательный. Он составил его, изучив биографию самых жестоких маньяков современности. И, конечно же, противостоять такому отрицательному герою должен умелый сыщик. Сыграть его, не овладев приемами рукопашного боя, просто невозможно. Поэтому актер Максим Дрозд в ускоренном режиме прошел спецкурс по подготовке к службе в рядах МВД. Максим Дрозд прошел экспресс-курс подготовки в полиции на настоящей тренировочной базе. Правда, стрелять пришлось из воображаемого пистолета по ненастоящему противнику.
Актриса Светлана Иванова играет в сериале «Консультант» роль судмедэксперта Валентины Колечкиной, которая одна воспитывает сына, дорожит своей работой, и становится напарницей Брагина и Широкова.
Готовясь к роли, чтобы лучше понять обстоятельства и время, в которые разворачивались события, Светлана изучала истории известных маньяков 1990-х годов:
«Я интересовалась делом Чикатило ещё до съёмок в контексте личности Бухановского, про которого узнала совершенно случайно. Меня потрясла история о том, что Бухановский зашел в камеру к Чикатило, поговорил с ним какое-то время и тот заплакал и во всём сознался... На пробы я действительно пришла уже неплохо подготовленная, чем, кажется, немного шокировала режиссёра. Мы снимали в пригородах Санкт-Петербурга, а я очень люблю работать в Питере, особенно летом. И время, показанное в «Консультанте», 90-е годы, я тоже очень люблю, хотя многие считают его некрасивым и некинематографичным. Мне кажется, в нём много романтики, хотя сюжет у нашего фильма не самый романтический...».
По сюжету знакомство столичного консультанта Широкова и местного следователя Брагина происходит в зале суда, откуда они направляются в кооперативный ресторан. Главные герои, которым предстоит расследовать громкое дело вместе, ссорятся уже в первой серии. В отличие от своих персонажей актёры Максим Дрозд и Кирилл Кяро на съёмках стали добрыми друзьями, несмотря на разницу в темпераментах.
«Наш герой следователь Брагин, которого сыграл Максим Дрозд, ездил на «жигулях» старой модели с плохой коробкой передач, плохим рулем, так что управление железным конем давалось ему не легко. Но у Максима случился какой-то особый «роман» с «игровой» машиной, которую в итоге он то колошматил, то гладил. И когда главные герои оказывались в машине вместе, то Кяро – совершенно другой, спокойный эстонец, – как психолог успокаивал Максима в перерывах между дублями, то есть и в жизни он действовал тоже как психолог», - рассказал режиссер Алексей Рудаков.
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