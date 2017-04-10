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«Филфак»: Гляжу в книгу - вижу Бортич

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10 апреля 2017
Вялая комедия про современных студентов на ТНТ

«Филфак»: Гляжу в книгу - вижу Бортич

Миша Соломонов (Денис Парамонов), Рома Бабин (Василий Поспелов) и Женя Морозов (Алексей Золотовицкий) — единственные парни второго курса филфака, затерявшиеся среди девичьего цветника «факультета невест». Рома — мрачный асексуал, Женя — потенциальный бабник, а Миша скромно и безнадёжно влюблён в однокурсницу Лену (Александра Бортич). Лекции им читают заносчивый преподаватель Валерий Гудков (Ефим Шифрин) и его бывшая студентка Вера Фомина (Виолетта Давыдовская), их связывают непростые многолетние отношения.

Собственно, весь сюжет «Филфака» можно свести к перечислению многочисленных романтических связей между персонажами. Миша любит Лену, Боря (Алексей Литвиненко) тоже любит Лену; Валерий любит Веру, Женя тоже любит Веру; Мишу любит Надя (Полина Пушкарук) - и так далее. Все эти условные школьники бродят по коридорам и аудиториям условного университета, носят условно-винтажную одежду и живут в условных пост-советских интерьерах. Главная интрига всей двадцатисерийной истории — кого же полюбит Лена, филолога Мишу или физкультурника Борю? Упс, спойлер.

«Филфак»: Гляжу в книгу - вижу Бортич

Похвастаться сериал может лишь букетом превосходных молодых актёров, анимирующих доставшиеся им типажи, и иногда - забавными диалогами. Мир сериала завис между условностями комедии и реальностями повседневной жизни, оказавшись в диковатом пузыре анахронизмов и несоответствий. Его так и хочется проткнуть, чтобы герои вывалились из нелепых заданных обстоятельств, сведённых к личным привязанностям, и хоть что-то почувствовали. Как откровенно тупая Лена попала в ряды студенток и дотянула до второго курса? Почему преподаватель русской литературы Гудков читает лекции о Шекспире? Где мы вообще находимся, и кто все эти инфантильные люди в странных нарядах? Нет ответа.

Первая серия подражает зачину «Теории Большого взрыва», в котором у молодых диковатых учёных-физиков появляется разбитная простушка-соседка. Но неуместный порыв мгновенно угасает — и «соседка Лена» безмерно далека от оригинальной «соседки Пенни», да и сценаристы «Филфака», увы, не Билл Прэди и Чак Лорри. «Филфак», несмотря на фривольный посыл, почти стерилен и полон заимствований и шаблонов. Его создателям остро не хватает влюблённости в собственных персонажей, которые без их энергии остаются лишь вялыми шаржами.

«Филфак»: Гляжу в книгу - вижу Бортич

На рекламном плакате сериала героиня Саши Бортич прикрывает декольте раскрытым блокнотом, под слоганом «Про тех, кто видит книгу». Игривый намёк превращается в сарказм, стоит понять — книги на плакате нет. Где вы видели книгу без букв? Для того, чтобы стать книгой, в чистом блокноте должны появиться напечатанные слова. Ему, как и всему сериалу, не хватает именно этого: внятного текста.


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«Филфак»: Гляжу в книгу - вижу Бортич фотографии
«Филфак»: Гляжу в книгу - вижу Бортич фотографии
«Филфак»: Гляжу в книгу - вижу Бортич фотографии
«Филфак»: Гляжу в книгу - вижу Бортич фотографии
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обсуждение >>
№ 1
рыжий кот рыжий кот   10.04.2017 - 17:48
Рассказ про университет для ПТУ-шников. Понимаете, детки из ПТУ - в универе занимаются только сексом, ну исключительно. Сдохните от зависти) читать далее>>
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