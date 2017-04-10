«Филфак»: Гляжу в книгу - вижу Бортич

Миша Соломонов (Денис Парамонов), Рома Бабин (Василий Поспелов) и Женя Морозов (Алексей Золотовицкий) — единственные парни второго курса филфака, затерявшиеся среди девичьего цветника «факультета невест». Рома — мрачный асексуал, Женя — потенциальный бабник, а Миша скромно и безнадёжно влюблён в однокурсницу Лену (Александра Бортич). Лекции им читают заносчивый преподаватель Валерий Гудков (Ефим Шифрин) и его бывшая студентка Вера Фомина (Виолетта Давыдовская), их связывают непростые многолетние отношения.
Собственно, весь сюжет «Филфака» можно свести к перечислению многочисленных романтических связей между персонажами. Миша любит Лену, Боря (Алексей Литвиненко) тоже любит Лену; Валерий любит Веру, Женя тоже любит Веру; Мишу любит Надя (Полина Пушкарук) - и так далее. Все эти условные школьники бродят по коридорам и аудиториям условного университета, носят условно-винтажную одежду и живут в условных пост-советских интерьерах. Главная интрига всей двадцатисерийной истории — кого же полюбит Лена, филолога Мишу или физкультурника Борю? Упс, спойлер.
Похвастаться сериал может лишь букетом превосходных молодых актёров, анимирующих доставшиеся им типажи, и иногда - забавными диалогами. Мир сериала завис между условностями комедии и реальностями повседневной жизни, оказавшись в диковатом пузыре анахронизмов и несоответствий. Его так и хочется проткнуть, чтобы герои вывалились из нелепых заданных обстоятельств, сведённых к личным привязанностям, и хоть что-то почувствовали. Как откровенно тупая Лена попала в ряды студенток и дотянула до второго курса? Почему преподаватель русской литературы Гудков читает лекции о Шекспире? Где мы вообще находимся, и кто все эти инфантильные люди в странных нарядах? Нет ответа.
Первая серия подражает зачину «Теории Большого взрыва», в котором у молодых диковатых учёных-физиков появляется разбитная простушка-соседка. Но неуместный порыв мгновенно угасает — и «соседка Лена» безмерно далека от оригинальной «соседки Пенни», да и сценаристы «Филфака», увы, не Билл Прэди и Чак Лорри. «Филфак», несмотря на фривольный посыл, почти стерилен и полон заимствований и шаблонов. Его создателям остро не хватает влюблённости в собственных персонажей, которые без их энергии остаются лишь вялыми шаржами.
На рекламном плакате сериала героиня Саши Бортич прикрывает декольте раскрытым блокнотом, под слоганом «Про тех, кто видит книгу». Игривый намёк превращается в сарказм, стоит понять — книги на плакате нет. Где вы видели книгу без букв? Для того, чтобы стать книгой, в чистом блокноте должны появиться напечатанные слова. Ему, как и всему сериалу, не хватает именно этого: внятного текста.
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