10 фактов о «Трассе смерти»

17 апреля на телеканале НТВ стартует остросюжетный сериал про двух следователей (Андрей Мерзликин и Сергей Маковецкий), которые расследуют дело банды, вершащей террор на трассе федерального значения. В основу шоу легли реальные события, а какие именно вы узнаете из подборки интересных фактов о премьере.
1. История, которую зрители увидят воочию – не плод фантазии сценаристов, а хронология реальных событий, которые происходили на федеральной трассе М4 «Дон».
С середины лета 2014 года в прессе появилась информация о том, что на дороге в подмосковном Домодедово орудует несколько убийц, которые по ночам останавливают машины при помощи подброшенных на дорогу устройств для прокалывания шин, а затем, подходя под предлогом помощи, расстреливают водителя и пассажиров.
2. Банда, которая орудовала на трассе, в СМИ прозвали «банда "ГТА"», по аналогии с популярной серией компьютерных игр Grand Theft Auto (сокращённо GTA, рус. ГТА). В картине она получила название «БТА».
3. Сергей Маковецкий и Андрей Мерзликин, которые играют в сериале следователей, на площадке всегда консультировалась с реальными представителями этой профессии. Актёры переживали сценарий всем сердцем и беспокоились о достоверности происходящего в кадре. Эксперт, который работал на площадке, желая облегчить задачу актёрам, говорил: «всякое бывает», но Маковецкого это не устраивало. Заслуженный артист РФ всегда повторял, что его персонаж досконально следует букве закона во всём и не может халатно относиться к расследованию.
4. Оказывается, Сергей Маковецкий обожает читать детективы. Поэтому на роль опытного следователя он согласился без лишних раздумий.
5. «Трассу смерти» снимали, преимущественно, ночью. Съёмочная группа работала фактически на тех же трассах, где и происходили реальные трагические события 2014 года. Более того, приходилось почти полностью имитировать все те приёмы, которые использовали убийцы, чтобы остановить машины на трассе.
6. По заверению Сергея Маковецкого, зрители будут удивлены не только сюжетом, но и тем, как снят сериал. Оператор Давид Хайзников снимает не в сериальной стилистике. Свет и движение камеры создают ощущение опасности, превращая действие в настоящий художественный психологический триллер.
7. Одну из главных ролей в «мужской истории» сыграла актриса Агния Кузнецова. Её героиня наравне со следователями пытается разобраться в запутанной череде преступлений на трассе. Артистка призналась, что чувствовала себя очень комфортно, благодаря команде и заботе своих партнёров-мужчин.
8. «Трасса смерти» - первый отечественный многосерийный психологический триллер.
9. В сценах с захватом преступников снимался настоящий спецназ.
10. Несмотря на реконструкцию трагических событий, персонажи сериала вымышленные.
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