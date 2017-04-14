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«Налёт»: Мушкетеры внутренних дел

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14 апреля 2017
Качественный ремейк французского сериала с Машковым, Палем и Ильяшенко

«Налёт»: Мушкетеры внутренних дел

В следственном изоляторе ГУСБ МВД происходит самоубийство. Застрелился майор Андрей Рыжов (Андрей Смоляков), обвиняемый в применении насилия к подозреваемому. Четверо его коллег - Олег Каплан (Владимир Машков), Павел Карпенко (Денис Шведов), Оксана Голикова (Лукерья Ильяшенко) и Фёдор Вачевский (Александр Паль), - желая восстановить доброе имя товарища, начинают собственное расследование, которое оборачивается чередой превышений должностных полномочий. С каждым шагом они всё ближе к черте, отделяющей служителей закона от его нарушителей.

Тему профессионального братства первоканальный ремейк унаследовал от французского сериала «Налёт», который сочинил Оливье Маршаль. Слоган «Один за всех и все за одного», взятый из «Трёх мушкетёров» Дюма, лучше всего иллюстрирует взаимоотношения главных героев. Несмотря на возникающие с самой первой серии конфликты, команда Каплана регулярно показывает, что полицейские своих не бросают и не сдают. Хорошая актёрская игра Машкова, Паля, Ильяшенко и Шведова, а также крепко спаянный сюжет помогают раскрыть эту тему последовательно и интересно. Главные герои не стереотипные полицейские без страха и упрёка, а живые люди проблемами, пороками и скелетами в шкафу. Вачевский плотно сидит на таблетках после операции на позвоночнике, Карпенко погряз в долгах из-за пристрастия к азартным играм. Внутренний конфликт Каплана и интрига, связанная с ним, держат драматическое напряжение до последних серий.

«Налёт»: Мушкетеры внутренних дел

Хорошее впечатление от криминальной драмы портят разве что актёры второго и третьего плана (за исключением, пожалуй, Александра Галибина и Сергея Козика). Герой Сергея Шнырёва – сотрудник управления собственной безопасности по фамилии Дроздов – и вовсе получился очень однобоким и лишённым мотивации. Несмотря на ответственную должность, он с самого начала вызывает неприязнь и ничего кроме неё. На фоне множества неоднозначных персонажей абсолютно отрицательный герой выглядит белой вороной.

В отличие от французского оригинала, в котором преобладают тёмные тона и мрачный антураж пригорода Парижа, действие «Налёта» Карена Оганесяна разворачивается в Калининграде и его окрестностях. Радуют глаз узкие улочки, черепичные крыши домов и Балтийское море. Снимая такие виды, оператор Василий Григолюнас использует порой трясущуюся камеру - и не всегда понятно, дрожит ли она из-за динамики погони, или по причине технических недоработок. Зато нет вопросов к сцене освобождения заложника: снятый из-за спины Машкова эпизод, напоминающий о шутерах от третьего лица, создает эффект присутствия.

«Налёт»: Мушкетеры внутренних дел

У Карена Оганесяна получился качественный ремейк западного сериала, адаптированный к российской действительности, что на отечественном телевидении если и случается, то крайне редко. «Налёт» же после первой серии хочется сразу смотреть дальше - к счастью, «Первый канал» выпускал эпизоды в эфир парами. Хочется верить, во втором сезоне сохранится не только это достоинство новой криминальной драмы.


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